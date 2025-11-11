A Com si fos ahir hi ha un bon historial d’infidelitats i ruptures. Els protagonistes de la sèrie de TV3 han patit més d’una relliscada fins i tot quan les seves relacions actuals estaven en el seu millor moment. La novena temporada del Comsi ha posat contra les cordes una de les parelles que més ha patit els darrers mesos. La Sílvia (Montse Germán) i el Francesc (Eduard Buch) viuen la seva relació com si fos una muntanya russa.
La primera infidel va ser la Sílvia, que va decidir entrar en un joc picant amb un usuari d’una aplicació de compravenda d’objectes vintage. El més curiós de tot plegat? La persona amb qui s’intercanviava missatges era el Miqui (Adrià Collado), el germà de la Neus (Mercè Martínez) i cunyat del seu xicot. Un bon embolic familiar que els va estar empaitant fins ben bé la recta final de la temporada. Era evident que el secret havia d’esclatar, però per a sorpresa dels espectadors, van aconseguir tancar la trama enviant el Miqui a Austràlia per guanyar-se el perdó de la seva dona. La Sílvia i el Francesc van aconseguir arreglar la relació amb una promesa de no mentir-se mai més, però aquesta promesa s’ha trencat en només dos mesos de temporada.
L’actitud del Francesc desperta la gelosia de la Sílvia
Un dels fitxatges d’aquesta novena temporada del Comsi ha decidit interposar-se en una relació consolidada. L’Ona (Carmela Poch) és la professora de tenis de la Ruth (Carlota Keiko), la neboda del Francesc, però el vincle amb l’home és anterior. Havien estat parella fa 25 anys i fins i tot van estar a punt de casar-se, però l’Ona el va deixar plantat a l’altar per centrar-se en la seva carrera professional.
La presència de l’Ona a la ficció catalana ha despertat els fantasmes del passat i el Francesc ha comès la falta més greu possible: trair la confiança de la Sílvia i embolicar-se amb ella. El que podria haver estat un petó fugaç per culpa dels records s’ha convertit en trobades constants per anar-se’n al llit d’amagat de la Sílvia, que viu una de les pitjors temporades de la seva història. Des del primer episodi els guionistes van incorporar un gir de guió pel que fa a la seva salut: maldecaps, marejos, angoixa, ansietat, mal de panxa… Tot un recull de símptomes que el seu ginecòleg va traduir com a conseqüències de la menopausa. Si a això hi sumem que porta unes banyes enormes al cap per culpa de la infidelitat de Francesc, que ara per ara desconeix, es pot confirmar que la Sílvia passa per una etapa poc favorable.
Escapades secretes i una primera confessió
És evident que el gran culpable és el Francesc, tot i que l’Ona era conscient que tenia parella i no ha deixat d’insistir i temptar-lo a tota hora. El que va ser un petó esporàdic ara s’ha convertit en un seguit de mentides per poder quedar a casa de l’Ona i embolicar-se amb ella, alhora que continua cuidant la Sílvia, que cada cop es troba pitjor. L’Ona ha intentat algun cop que triï entre ella i la Sílvia, però l’home és incapaç de decidir, serà perquè vol tenir-ho tot? Una aventura secreta i l’estabilitat de la convivència amb la Sílvia?
En el capítol de dimarts 11 de novembre, el Francesc ha decidit sincerar-se parcialment amb el Toni (David Vert). Igual que ell va confessar-li que havia agredit amb un gat de cotxe el noi que havia apunyalat el Toni petit (Oriol Cervera), ara ha estat el Francesc qui ha buscat el consol del seu amic, que li ha retret la traïció. El Francesc ha de decidir què vol fer, però en algun moment aquest secret esclatarà, i sembla que serà aviat.
Una trobada molt incòmoda
Fa dies que la Sílvia pateix pel canvi d’actitud del Francesc i fins i tot ha pensat que els dies que arribava a casa tard era perquè s’estava veient amb l’Ona. Pobre dona, quan sàpiga la veritat de tot plegat què farà? Per acabar d’escalfar la situació, la Sílvia ha hagut de viure el berenar més incòmode de la seva vida. L’Ona s’ha presentat a casa amb la Ruth, que no es trobava gens bé i com no podia contactar amb la Neus, han anat a buscar el seu tiet. El Francesc no hi era a casa i la Sílvia ha trobat l’oportunitat perfecta per posar les cartes damunt la taula.
Com si fos una competició, l’Ona ha exposat amb falsa modèstia com li semblava de maca la relació entre ells dos i la Sílvia ha aprofitat per dir la seva, posant el dit dins la ferida i remarcant que havia estat una sort que no s’haguessin casat feia 25 anys perquè així ara ella podia estar amb el Francesc. Era molt evident que aquest membre fundacional de la colla de l’institut volia marcar territori, però el problema és que desconeix que algú ja ha travessat aquesta línia molt abans. El secret va fent-se cada cop més gran i els fans de la sèrie de TV3 saben que pot explotar quan menys ho esperin.