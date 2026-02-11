El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
La confessió bomba d’un atleta en guanyar la medalla: “He estat infidel”
Jennifer Navarro
11/02/2026 11:05

Sturla Holm Laegreid ha deixat tothom sense paraules quan ha confessat una infidelitat en directe tot just després de recollir una medalla olímpica. Després d’aconseguir el bronze en biatló, l’esportista noruec va voler dedicar-la a la seva parella no sense demanar-li perdó públicament per haver-la enganyat. En unes declaracions summament inesperades a la televisió noruega, el vídeo s’ha viralitzat ràpidament i tothom n’està parlant.

Què ha dit exactament? Molt afectat, l’atleta s’ha dirigit directament a la seva nòvia: “Vull compartir aquesta medalla amb algú que potser no m’hagi vist avui. Fa mig any vaig conèixer l’amor de la meva vida, la persona més bella del món. I fa tres mesos vaig cometre l’error més gran de la meva vida i vaig enganyar-la“, ha dit amb llàgrimes als ulls.

“Li ho vaig dir fa una setmana… i han estat les pitjors setmanes de la meva vida. Vaig tenir una medalla d’or en la meva vida i, probablement, hi hagi molts ara que em mirin amb altres ulls. Però només tinc ulls per a ella“, ha prosseguit en una entrevista que deu haver deixat el periodista esportiu sense saber com reaccionar. I és que, segurament, no és la millor idea anunciar públicament en un esdeveniment com aquest si realment vols que et perdoni.

L'esportista noruec confessa una infidelitat en recollir una medalla - Teledeporte
L’esportista noruec confessa una infidelitat en recollir una medalla | Teledeporte

La xarxa es mofa de les declaracions de l’esportista infidel

Com era d’esperar, la xarxa se n’ha fet ressò i són moltíssims els usuaris de X (l’antic Twitter) que han escrit mofes sobre el tema. La gran majoria opina el mateix, que no ha estat encertat en aquestes declaracions perquè suposa “una falta de respecte” treure a la llum una cosa tan privada: “Fuig d’aquest home“, li diuen alguns. “No crec que això hagi d’ajudar-lo, en aquest cas. Quina vergonya!” o “Era aquest realment el lloc adequat per admetre això?“, afegeixen d’altres. Els tuits més divertits, els qui fan muntatges amb la presumpta nòvia enfadada.

D’altres, demanen que altres segueixin el seu exemple: “Necessitem una setmana nacional de confessió“. En aquest sentit, altres persones l’aplaudeixen: “No justifico les seves accions, però sens dubte admiro la seva humilitat per admetre el seu error a tot el món i després oferir una disculpa tan sincera” i gent que creuen que es mereix una “segona oportunitat”: “És un noi que s’ha adonat plenament de l’error que va cometre. No és fàcil que algú surti davant de la càmera amb tot el món mirant i demani perdó. Potser es mereix una segona oportunitat?“.

Una confessió que ha fet molta gràcia i que ha generat tot un debat a les xarxes socials.

