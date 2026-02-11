La confessió bomba d’un atleta en guanyar la medalla: “He estat infidel”

Sturla Holm Laegreid ha deixat tothom sense paraules quan ha confessat una infidelitat en directe tot just després de recollir una medalla olímpica. Després d’aconseguir el bronze en biatló, l’esportista noruec va voler dedicar-la a la seva parella no sense demanar-li perdó públicament per haver-la enganyat. En unes declaracions summament inesperades a la televisió noruega, el vídeo s’ha viralitzat ràpidament i tothom n’està parlant.
Què ha dit exactament? Molt afectat, l’atleta s’ha dirigit directament a la seva nòvia: “Vull compartir aquesta medalla amb algú que potser no m’hagi vist avui. Fa mig any vaig conèixer l’amor de la meva vida, la persona més bella del món. I fa tres mesos vaig cometre l’error més gran de la meva vida i vaig enganyar-la“, ha dit amb llàgrimes als ulls.
“Li ho vaig dir fa una setmana… i han estat les pitjors setmanes de la meva vida. Vaig tenir una medalla d’or en la meva vida i, probablement, hi hagi molts ara que em mirin amb altres ulls. Però només tinc ulls per a ella“, ha prosseguit en una entrevista que deu haver deixat el periodista esportiu sense saber com reaccionar. I és que, segurament, no és la millor idea anunciar públicament en un esdeveniment com aquest si realment vols que et perdoni.
La xarxa es mofa de les declaracions de l’esportista infidel
Com era d’esperar, la xarxa se n’ha fet ressò i són moltíssims els usuaris de X (l’antic Twitter) que han escrit mofes sobre el tema. La gran majoria opina el mateix, que no ha estat encertat en aquestes declaracions perquè suposa “una falta de respecte” treure a la llum una cosa tan privada: “Fuig d’aquest home“, li diuen alguns. “No crec que això hagi d’ajudar-lo, en aquest cas. Quina vergonya!” o “Era aquest realment el lloc adequat per admetre això?“, afegeixen d’altres. Els tuits més divertits, els qui fan muntatges amb la presumpta nòvia enfadada.
The girlfriend watching in the background pic.twitter.com/orCkMXWoEK— Bilbo Baggins (@Jbanklestankle1) February 10, 2026
Was this really the right venue to admit to this?!— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) February 10, 2026
I don't think this is going to help his case.— Jesse (@JesseO007) February 10, 2026
Embarrassing!
And his second major sign of disrespect after the cheating was so publicly sharing about something private that impacts his supposed love, too. God, I hope she runs far and fast from this guy. He is not a keeper.— Pantoufle (@Pantoufle1010) February 11, 2026
D’altres, demanen que altres segueixin el seu exemple: “Necessitem una setmana nacional de confessió“. En aquest sentit, altres persones l’aplaudeixen: “No justifico les seves accions, però sens dubte admiro la seva humilitat per admetre el seu error a tot el món i després oferir una disculpa tan sincera” i gent que creuen que es mereix una “segona oportunitat”: “És un noi que s’ha adonat plenament de l’error que va cometre. No és fàcil que algú surti davant de la càmera amb tot el món mirant i demani perdó. Potser es mereix una segona oportunitat?“.
Good for him – We Need a national week of confession.— Making America & Rainbows Great Again! (@DiscernDeclare) February 11, 2026
He is a guy who has fully realised the mistake he made. It’s not easy for someone to go on camera with whole world watching and ask for forgiveness. Maybe he deserves a second chance?— Saurav Choudhury (@sauravv123) February 10, 2026
I don't condone his actions, but I certainly admire his humility to admit his mistake to the entire world and then offer such a sincere apology.— Shawn Kolozsy (@KolozsyShawn) February 10, 2026
Even Olympic champions are human beings like the rest of us
Una confessió que ha fet molta gràcia i que ha generat tot un debat a les xarxes socials.