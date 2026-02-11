La confesión bomba de un atleta al ganar la medalla: «He sido infiel»

Sturla Holm Laegreid ha dejado a todos sin palabras cuando ha confesado una infidelidad en directo justo después de recoger una medalla olímpica. Tras conseguir el bronce en biatlón, el deportista noruego quiso dedicarla a su pareja no sin antes pedirle perdón públicamente por haberla engañado. En unas declaraciones sumamente inesperadas en la televisión noruega, el video se ha viralizado rápidamente y todos están hablando de ello.

¿Qué ha dicho exactamente? Muy afectado, el atleta se ha dirigido directamente a su novia: «Quiero compartir esta medalla con alguien que quizás no me haya visto hoy. Hace medio año conocí al amor de mi vida, la persona más bella del mundo. Y hace tres meses cometí el error más grande de mi vida y la engañé«, dijo con lágrimas en los ojos.

«Se lo dije hace una semana… y han sido las peores semanas de mi vida. Tuve una medalla de oro en mi vida y, probablemente, haya muchos ahora que me miren con otros ojos. Pero solo tengo ojos para ella«, prosiguió en una entrevista que debió haber dejado al periodista deportivo sin saber cómo reaccionar. Y es que, seguramente, no es la mejor idea anunciar públicamente en un evento como este si realmente quieres que te perdone.

El deportista noruego confiesa una infidelidad al recoger una medalla | Teledeporte

La red se burla de las declaraciones del deportista infiel

Como era de esperar, la red se ha hecho eco y son muchísimos los usuarios de X (el antiguo Twitter) que han escrito burlas sobre el tema. La gran mayoría opina lo mismo, que no ha estado acertado en estas declaraciones porque supone «una falta de respeto» sacar a la luz algo tan privado: «Huye de este hombre«, le dicen algunos. «No creo que esto deba ayudarlo, en este caso. ¡Qué vergüenza!» o «¿Era este realmente el lugar adecuado para admitir esto?«, añaden otros. Los tuits más divertidos, los que hacen montajes con la supuesta novia enfadada.

The girlfriend watching in the background pic.twitter.com/orCkMXWoEK — Bilbo Baggins (@Jbanklestankle1) February 10, 2026

Was this really the right venue to admit to this?! — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) February 10, 2026

I don't think this is going to help his case.

Embarrassing! — Jesse (@JesseO007) February 10, 2026

And his second major sign of disrespect after the cheating was so publicly sharing about something private that impacts his supposed love, too. God, I hope she runs far and fast from this guy. He is not a keeper. — Pantoufle (@Pantoufle1010) February 11, 2026

Otros, piden que otros sigan su ejemplo: «Necesitamos una semana nacional de confesión«. En este sentido, otras personas lo aplauden: «No justifico sus acciones, pero sin duda admiro su humildad para admitir su error a todo el mundo y luego ofrecer una disculpa tan sincera» y gente que cree que se merece una «segunda oportunidad»: «Es un chico que se ha dado cuenta plenamente del error que cometió. No es fácil que alguien salga delante de la cámara con todo el mundo mirando y pida perdón. ¿Quizás se merece una segunda oportunidad?«.

Good for him – We Need a national week of confession. — Making America & Rainbows Great Again! (@DiscernDeclare) February 11, 2026

He is a guy who has fully realised the mistake he made. It’s not easy for someone to go on camera with whole world watching and ask for forgiveness. Maybe he deserves a second chance? — Saurav Choudhury (@sauravv123) February 10, 2026

I don't condone his actions, but I certainly admire his humility to admit his mistake to the entire world and then offer such a sincere apology.



Even Olympic champions are human beings like the rest of us — Shawn Kolozsy (@KolozsyShawn) February 10, 2026

Una confesión que ha hecho mucha gracia y que ha generado todo un debate en las redes sociales.