Hi ha moltes maneres de viures les relacions: preferències, límits i detalls íntims que les persones estableixen quan comencen a sortir juntes. A Com si fos ahir els guionistes han plantejat una situació oposada entre dues dones de la colla de l’institut Reina Sibil·la. L’Eva (Alícia González Láa) busca de manera desesperada un company de vida. Des que va començar la temporada ho ha intentat tot: aplicacions, cites amb desconeguts, lligar amb clients del gimnàs… No ha estat fins que ha conegut una dona molt peculiar que l’han portat al món dels clubs d’intercanvi de parelles que no ha pogut somriure una miqueta, però aquesta revolució sexual portava sorpresa.
La cara contrària la té la Sílvia (Montse Germán) a casa. Les adversitats pels símptomes de la menopausa i una sèrie de canvis en el seu cos l’han fet patir de valent. La seva relació no ajuda i la doble vida del Francesc (Eduard Buch) és una pedra més dins la motxilla. Parlant clar i directe: porta unes banyes gegants al cap i a més a més el seu xicot té la poca vergonya d’amagar-ho i posar cara de pena nit i dia.
Dues maneres de viure les infidelitats
Els guionistes del Comsi innoven i temporada rere temporada obren les trames i busquen temes actuals que puguin casar amb les vides dels protagonistes. L’Eva ha fet una amiga especial al gimnàs, la Sussy, la seva osteòpata. Més enllà d’arreglar-li un parell de contractures, ha descobert la manera de desfer-se dels nervis. Obrir la seva sexualitat i provar coses noves és una manera de connectar amb ella mateixa i deixar-se anar, i ella, tot i tenir por, va decidir llançar-se a la piscina sense pensar-ho. Els resultats van ser d’allò més bons i d’un dia per l’altre el seu estat d’ànim havia canviat completament. Quin missatge intenten transmetre els creadors de la sèrie?
Aquesta aventura digna de llibre venia amb sorpresa i per la reacció de la treballadora, no sembla gens contenta de l’embolic amb la Sussy. Resulta que al club va connectar molt amb un home, van xerrar, van prendre alguna copa i es van acabar embolicant. Fins aquí tot perfecte, una persona gaudint de la sexualitat, però hi ha una informació que l’Eva no sabia. Resulta que l’home amb qui havia passat la nit era el marit de la Sussy.
El matrimoni és molt obert en aquests temes i per animar l’Eva a deixar-se anar al club van acordar que ell lligaria amb ella. Ara, la treballadora del Gim Rabbit se sent molt incòmoda, sobretot perquè aquest senyor s’ha apuntat al gimnàs i continua flirtejant amb ella sense parar. Es considera infidelitat si la Sussy i ell tenen aquests límits establerts?
La Sílvia passat de botxí a victima
L’altre extrem d’una infidelitat el protagonitza la Sílvia, en aquest cas, una infidelitat carregada de dramatisme. Ella, que l’anterior temporada va xatejar amb el Miqui (Adrià Collado), el cunyat del seu xicot, i va embolicar-se amb ell sense pensar-ho dos cops, és la víctima de la traïció de la seva parella. Una traïció lacrimògena, tenint en compte els arguments que l’acompanyen. Que el Francesc no té cap mena de consideració ni vergonya això és clar, però justament triar l’Ona (Carmela Poch), la persona amb qui va sortir fa un quart de segle –ja és hora de superar el passat– i que va abandonar-lo quan estaven a punt de casar-se, és anar a fer mal. Ella de tot això no en sap res, però aquesta mentida té les hores comptades.
A més a més de patir i posar-se de morros perquè hi ha alguna cosa en el seu cos que no està bé, la Sílvia ha de suportar les cares de pena del Francesc, que només espera el moment per sortir corrent i llançar-se als braços de la seva ex.
Semblava que aquesta setmana tenia decidit que triaria l’Ona per sobre de la Sílvia, però el capítol de divendres ha tornat a moure la balança. Un nou ensurt de la dona -suposadament per culpa de la menopausa- ha interromput la seva declaració poca-solta. Si els problemes empitjoren la proxima setmana, serà capaç de deixar-la tota sola?
Les relacions personals són això, personals i subjectives, però la sèrie diària de TV3 no té cap mena de vergonya a l’hora de plantejar escenaris diferents i oposats per fer rumiar els seus espectadors.