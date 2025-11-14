Existen muchas maneras de vivir las relaciones: preferencias, límites y detalles íntimos que las personas establecen al comenzar a salir juntas. En Com si fos ahir, los guionistas han planteado una situación opuesta entre dos mujeres del grupo del instituto Reina Sibil·la. Eva (Alícia González Láa) busca desesperadamente un compañero de vida. Desde que comenzó la temporada lo ha intentado todo: aplicaciones, citas con desconocidos, ligar con clientes del gimnasio… No fue hasta que conoció a una mujer muy peculiar que la llevaron al mundo de los clubes de intercambio de parejas que no pudo sonreír un poco, pero esta revolución sexual traía sorpresa.

La cara contraria la tiene Sílvia (Montse Germán) en casa. Las adversidades por los síntomas de la menopausia y una serie de cambios en su cuerpo la han hecho sufrir de lo lindo. Su relación no ayuda y la doble vida de Francesc (Eduard Buch) es una piedra más dentro de la mochila. Hablando claro y directo: lleva unos cuernos gigantes en la cabeza y además su novio tiene el descaro de ocultarlo y poner cara de pena día y noche.

Dos maneras de vivir las infidelidades

Los guionistas de Com si fos ahir innovan y temporada tras temporada abren las tramas y buscan temas actuales que puedan casar con las vidas de los protagonistas. Eva ha hecho una amiga especial en el gimnasio, Sussy, su osteópata. Más allá de arreglarle un par de contracturas, ha descubierto la manera de deshacerse de los nervios. Abrir su sexualidad y probar cosas nuevas es una forma de conectar con ella misma y dejarse llevar, y ella, aunque con miedo, decidió lanzarse a la piscina sin pensarlo. Los resultados fueron de lo más buenos y de un día para otro su estado de ánimo había cambiado completamente. ¿Qué mensaje intentan transmitir los creadores de la serie?

Eva explora su sexualidad en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Esta aventura digna de libro venía con sorpresa y por la reacción de la trabajadora, no parece nada contenta con el lío con Sussy. Resulta que en el club conectó mucho con un hombre, charlaron, tomaron alguna copa y acabaron liándose. Hasta aquí todo perfecto, una persona disfrutando de la sexualidad, pero hay una información que Eva no sabía. Resulta que el hombre con quien había pasado la noche era el marido de Sussy.

El hombre con quien Eva se lió era el marido de Sussy | 3Cat.

El matrimonio es muy abierto en estos temas y para animar a Eva a soltarse en el club acordaron que él ligaría con ella. Ahora, la trabajadora del Gim Rabbit se siente muy incómoda, sobre todo porque este señor se ha apuntado al gimnasio y sigue flirteando con ella sin parar. ¿Se considera infidelidad si Sussy y él tienen estos límites establecidos?

Sílvia pasa de verdugo a víctima

El otro extremo de una infidelidad lo protagoniza Sílvia, en este caso, una infidelidad cargada de dramatismo. Ella, que la temporada anterior chateó con Miqui (Adrià Collado), el cuñado de su novio, y se lió con él sin pensarlo dos veces, es la víctima de la traición de su pareja. Una traición lacrimógena, teniendo en cuenta los argumentos que la acompañan. Que Francesc no tiene ningún tipo de consideración ni vergüenza está claro, pero justamente elegir a Ona (Carmela Poch), la persona con quien salió hace un cuarto de siglo –ya es hora de superar el pasado– y que lo abandonó cuando estaban a punto de casarse, es ir a hacer daño. Ella de todo esto no sabe nada, pero esta mentira tiene las horas contadas.

Francesc termina en la cama con Ona después de engañar a Sílvia en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Además de sufrir y poner mala cara porque hay algo en su cuerpo que no está bien, Sílvia tiene que soportar las caras de pena de Francesc, que solo espera el momento para salir corriendo y lanzarse a los brazos de su ex.

Francesc es el claro ejemplo de un infiel sin vergüenza en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Parecía que esta semana había decidido que elegiría a Ona sobre Sílvia, pero el capítulo del viernes ha vuelto a mover la balanza. Un nuevo susto de la mujer -supuestamente por culpa de la menopausia- ha interrumpido su declaración insensata. Si los problemas empeoran la próxima semana, ¿será capaz de dejarla completamente sola?

Sílvia sufre otro susto en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Las relaciones personales son así, personales y subjetivas, pero la serie diaria de TV3 no tiene ningún tipo de vergüenza a la hora de plantear escenarios diferentes y opuestos para hacer reflexionar a sus espectadores.