El grupo de boomers de Com si fos ahir se ha encontrado en esta novena temporada con dilemas y situaciones dramáticas. Los guionistas han decidido apretarlos un poco y hacerlos sufrir, pero de maneras muy diferentes. Problemas del día a día arrasan esta temporada en el Comsi y sobre todo las mujeres del grupo han recibido los golpes más duros. Las adversidades van ganando terreno, pero la manera de enfrentarse a ellas no es igual según el personaje que las padece. La Gina (Meritxell Huertas) siempre ha sido una persona más bien blanda y a medida que avanzan los años cada vez la toman más por tonta.

Por su parte, la Sílvia (Montse Germán) ha recibido golpes por todas partes durante todos estos años: se casó con Jordi (Andrés Herrera), un hombre que cree que es el ombligo del mundo, su hija le robó una pareja y ahora, su actitud es insoportable por los síntomas de la menopausia. Sumando que Francesc (Eduard Buch) se está liando con su ex a escondidas, más le valdría a la mujer dejarlo estar e irse una temporada a disfrutar de la vida. Ambas pasan por una mala época, pero lo hacen desde dos perspectivas muy diferentes.

La Gina, víctima de un accidente injusto y rodeada de hombres atormentados

En esta vida hay maneras de enfrentar los problemas: buscar soluciones o ser testarudo y estallar contra tus amigos porque nada funciona. Gina y Sílvia son dos ejemplos muy claros de esta dinámica. En el caso de la primera, un juego de adultos pasados de rosca con una escopeta de balines le provocó una lesión en el oído que la ha dejado prácticamente sin audición. No tuvo suficiente con el estafador del amor la temporada anterior y la tía que murió en su sofá como para ahora tener que pasarse la vida visitando médicos y especialistas.

La Gina pasa por una mala época en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La Gina es testaruda y no ha dejado de buscar a los culpables, que resulta que están más cerca de lo que cree. Miquel (Eduard Farelo) y Jordi (Andrés Herrera), los responsables de los disparos con la escopeta, son como el gato y el perro, uno es descontrolado y arisco y el otro haría cualquier cosa por las personas que quiere, aunque sea mentir sin parar. Entre los dos no hacen una buena y ahora que Gina cree que podrán operarla en Turquía para recuperar la audición, ha comenzado a remover todas las pistas para encontrar a los culpables. Claro, esto no ha hecho ninguna gracia a los dos hombres del grupo, que se quedan sin aliento cada vez que Gina les comenta sus investigaciones.

Hace unos días decidió perseguir a los chicos jóvenes del pueblo cercano donde la dispararon y ahora, no lo tiene del todo claro si fueron ellos los responsables. Está tan obsesionada por saber la verdad que incluso ha sacado cartulinas y rotuladores para dibujar un croquis con el escenario. Un poco más y Gina podría formar parte de la nueva temporada de Crims.

La Gina ha hecho un croquis de la escena del accidente en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El caso es que las personas a su alrededor, sobre todo los principales implicados, sufren un poco porque su secreto podría estallar en cualquier momento. Son muy inocentes si creen que Gina lo dejará estar. Ahora que ha hecho una amiga que la ha animado a ponerse un audífono, tendrá todos los sentidos alerta para conseguir los nombres de los traidores. Podría haberse quedado en casa llorando en un rincón porque se sentía miserable -como hizo al principio-, y, en cambio, ha elegido la rabia y la resiliencia para investigar el caso, mientras que sus dos amigos han decidido hacerle la pelota para tenerla contenta y que no sospeche que está rodeada de mentirosos.

Sílvia pone mala cara y resopla contra todas las personas que tiene a su alrededor

La otra cara de la convivencia con las adversidades la está demostrando Sílvia. Se podría decir que siempre ha tenido un papel más de víctima, desafortunada en las relaciones y rodeada de hombres que la han hecho sufrir. El único arrebato en que se soltó un poco fue con la aventura que protagonizó con el marido de su cuñada. Ella y Miqui (Adrià Collado), el marido de Neus (Mercè Martínez) y cuñado de Francesc -qué enredo familiar-, empezaron a chatear en una web para comprar productos vintage. Una lámpara fue su primer hilo para intercambiarse mensajes subidos de tono, lo que llamaríamos hacer sexting, y todo esto con pareja estable ambos.

La Sílvia de ‘Com si fos ahir’ intentando poner fin a la relación secreta con el Pacman por chat | 3Cat

Esta valentía de Sílvia ha desaparecido de un día para otro y ahora se ha convertido en una mujer preocupada, que se duerme en los rincones, no acaba de tratar bien a las amigas y está a la defensiva todo el tiempo. Es evidente que está preocupada por los cambios que sufre su cuerpo –aunque un ginecólogo con pocas ganas de trabajar decidió que eso eran quejas de una mujer menopáusica y la solución era llenarla de pastillas-, y esto se ha reflejado en la manera de tratar a las personas que la rodean. Eva (Alícia González Láa) se ha llevado más de un reproche por parte de su amiga. En su caso, intentó decirle que estaba «un poco atascada» y poco más y Sílvia la tilda de ser una mala amiga.

Eva se ha llevado alguna de las respuestas duras de Sílvia en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Además, en casa, la relación con Francesc es un chiste de mal gusto. El hombre que había sido víctima de una infidelidad ahora ha decidido irse a la cama con su expareja con quien estuvo a punto de casarse hace 25 años. Los dolores y los cambios de humor de Sílvia no son el único problema de la mujer, que acabará loca cuando descubra que la persona que no puede ni ver se está liando en secreto con su novio. Si su carácter se había vuelto más áspero que nunca, ¿qué hará cuando descubra los cuernos que lleva en la cabeza?

¿Cómo avanzará la trama de Sílvia en ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

Ambas conviven con situaciones cotidianas llevadas al límite y al surrealismo, pero las reacciones a la adversidad también dicen mucho de lo que representan en la serie diaria de 3Cat. Problemas de la vida real con reacciones aún más reales.