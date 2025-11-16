No hay semana en que el grupo protagonista de una serie que lleva nueve años triunfando en TV3 pueda irse tranquilo de fin de semana. Las situaciones cotidianas de un grupo de amigos boomers y sus hijos se extrapolan a escenas muy surrealistas en Com si fos ahir. No hay pareja que no tenga problemas e incluso aquellas cosas de las que estaban seguros, como puede ser la paternidad de un hijo, tambalean de un día para otro porque a un hombre le han dicho que, quince años después de ser padre, es estéril. Dolores de cabeza no faltan en la serie diaria de TV3 y si alguien creía que esto podría calmarse un rato, la realidad es muy distinta. Estas son las pistas sin spoilers de Com si fos ahir para una semana cargada de confesiones, sustos médicos y mucha angustia.

La Sílvia es incapaz de salir del pozo

Qué desafortunada es la Sílvia (Montse Germán). Las adversidades en su vida en el Comsi han estado muy presentes desde la primera temporada -solo hay que recordar que estuvo casada con un hombre como el Jordi (Andrés Herrera-, pero esta no es la única experiencia negativa que ha tenido con el sector masculino. No hace falta buscar en el rincón de los recuerdos, porque en esta novena temporada se ha convertido en la reina de las infidelidades, y no precisamente por culpa suya. Si en la temporada anterior decidió resbalar y entrar en una dinámica de mensajes picantes con el marido de su cuñada, ahora es su novio quien lleva una doble vida.

El doble joc del Francesc té les hores comptades a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.j

El Francesc (Eduard Buch) es el maestro de la mentira: al mismo tiempo que acaricia a Sílvia, que está toda destrozada por culpa de los problemas médicos y la menopausia, se enreda a escondidas con l’Ona (Carmela Poch), una expareja con la que estuvo a punto de casarse hace un cuarto de siglo. Quizás ya es hora de pasar página, ¿no? Las tentaciones de la mujer no se han detenido y él, como un tonto, se ha dejado llevar sin tener en cuenta que tiene a una persona en casa que lo espera cada noche con la cena en la mesa.

L’Ona vol recuperar la seva relació amb el Francesc a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Mira que ha intentado dejar las cosas con ella, pero no queda claro si es porque es tonto o porque solo piensa en una cosa que ha sido incapaz de poner límites con ella. Esta semana será uno de los personajes angustiados por el doble juego que está haciendo. Por su parte, Sílvia por fin podrá hacerse las pruebas médicas que lleva meses esperando, justo después de sufrir un nuevo susto con este problema que la está persiguiendo desde el primer capítulo. ¿Son solo síntomas de la menopausia o hay algo escondido?

La Sílvia patirà un nou ensurt a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Los remordimientos del Salva después de un movimiento repugnante

El Salva (Ernest Villegas) ha cruzado una línea roja. Todo este juego de confianzas con l’Aina (Tai Fati) ha terminado de la peor manera posible y habrá que ver cómo los guionistas castigan este movimiento repugnante. Salva logró que la chica pudiera acceder a la fiesta de los abogados y después de ofrecerse a llevarla a casa en coche, interpretó sus agradecimientos como una puerta abierta para abalanzarse sobre ella. Un beso repugnante que no debería haber pasado nunca y que esta semana hará que sus remordimientos lo persigan. ¿Habrá un castigo? ¿La chica contará qué pasó después de este encuentro?

El Salva intenta escurar el que queda de relació amb l’Aina a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El triángulo familiar de la Nina, l’Ivan y la Diana

Los dramas familiares de l’Ivan (Roger Coma) tampoco terminan. Después de recuperar milagrosamente la relación con Diana (Mercè Arànega) y descubrir que la mujer se había inventado que se estaba muriendo para lograr unir a su familia de nuevo, Nina y l’Ivan han acordado un plan para deshacerse de ella. Además de fingir que tienen buena relación y son los hermanos idílicos, decidirán apadrinar a un nuevo miembro, pero este plan podría salir mal.

L’Ivan descobreix la traïció de la Diana i la fa fora del pis a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Quien también tiene planes familiares es la Itziar (Mar Ulldemolins). Después de la trágica ruptura con la Foix (Nausicaa Bonnín)-no llegaron a salir ni un mes-, la chica la dejó tirada para volver con su ex. ¿Y qué quiere hacer para superar que sus relaciones son un desastre? Ahora ha decidido ser madre soltera y ha pedido dinero para hacerlo, -aunque ha ocultado por qué los necesita-. La Patri (Lua Amat) no está del todo segura e intentará interceder en su decisión.

La Patri intentarà convèncer la Itziar a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El Miqui cree que es el protagonista

Será una semana de regresos, sobre todo de un hombre que ha decidido no responsabilizarse con la familia y dejar a la Neus (Mercè Martínez) completamente sola. Han sido meses complicados para ella y con el regreso de su marido, se dará cuenta de que él no ha dejado de mirarse el ombligo y creerse el protagonista. Ahora que parecía que Neus comenzaba a sentir algo más por l’Andreu (Marc Cartes), habrá que ver si el enfermero corresponde.

La Neus i l’Andreu podrien acabar molt junts a ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

Estas son solo algunas pinceladas de las tramas que tendrán mucho protagonismo esta semana en la serie diaria de TV3. ¿Qué pasará con el lío de Naiara (Daniela Brown)? ¿Cederá ante la insistencia de Ferni (Francesc Cuéllar)? Los trabajadores de la consultoría también se dividirán en dos bandos y Gina (Meritxell Huertas) comenzará a ver la luz después de su accidente. Todo esto y más, el lunes a partir de las 16:00 h en TV3.