Semana intensa en Com si fos ahir. Los espectadores seguramente no esperaban un final de semana tan truculento en la trama de Sílvia (Montse Germán). Cuando estaban a punto de ver a Francesc (Eduard Buch) haciendo las maletas y dejando a su pareja con una mano delante y otra detrás para irse con su ex, un giro de guion ha hecho saltar todas las alarmas. Hay muchas mentiras cruzadas esta temporada en la serie diaria de TV3: una infidelidad del pasado y una actual que pondrán contra las cuerdas dos relaciones muy tensas.

El problema de salud de Sílvia: más allá de los síntomas de la menopausia

¿Se podría decir que Sílvia es el personaje más desgraciado de toda la historia de Com si fos ahir? La mujer no tiene suerte y esta temporada lo ha demostrado una vez más. Un matrimonio fallido con un hombre que solo sabía mirarse el ombligo, su intento de encontrar pareja y que se fuera con la hija, una relación con un hombre que abusó de ella y ahora, un novio con cara de pasa que la está engañando. Todo un drama, pero vamos por partes.

El episodio del viernes terminó de la manera más enrevesada posible. Cuando todos esperaban el momento de la confesión de Francesc, admitiendo con cara de pena que había vuelto con Ona (Carmela Poch) después de 25 años, el último susto de salud de Sílvia ha dado un vuelco a toda la trama. Lo que parecían síntomas de menopausia esconden algún problema mucho más grave y, de hecho, el último sangrado que ha sufrido la ha enviado al hospital. Todo huele a quemado y, por lo que parece, las pruebas que le han hecho podrían dar un diagnóstico muy grave e inesperado. ¿Estará más enferma de lo que piensan? Llegan meses complicados para este personaje tan desafortunado. Ya es bastante difícil estar preocupada por todo esto, como para ahora tener que enfrentar la traición de su pareja.

La Sílvia té un nou ensurt de salut a ‘Com si fos ahir’ i acaba a l’hospital | 3Cat.

¿Qué consecuencias tendrá la mentira de Francesc?

Francesc lo tenía todo pensado: decir cuatro palabras, hacer ver que le sabía muy mal y irse a llorar al lecho con Ona, que por fin ha conseguido lo que quería desde el principio: recuperar una relación que existió hace un cuarto de siglo -podría haber pasado página antes- y comportarse como una muy mala persona. Se ha mostrado amable con Sílvia, como si no tuviera nada que ver con ella, cuando el objetivo principal era robarle el novio.

El Francesc encara no ha confessat la seva infidelitat a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La mentira de Francesc se ha ido haciendo más grande, y él es el gran responsable. Todas las noches que la mujer del grupo se iba a dormir sola, él estaba bajo las sábanas de su ex. Los guionistas han mostrado que se sentía realmente mal por traicionarla, pero después de volver del médico y cuando parecía que Sílvia se encontraba mejor, no tardó ni dos segundos en coger la puerta y presentarse en casa de Ona.

La Sílvia pateix pel Francesc, que és incapaç de confessar que l’enganya a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Además, tiene la desfachatez de decir que «le sabe mal por ella» porque necesitan tiempo para destapar su mentira. Si el caso de Sílvia es tan grave como parece, ¿será capaz de dejarla tirada o estirará la mentira hasta que la relación sea insostenible? Quizás la mujer descubre antes todo lo que ha estado escondiendo estos meses y podría ser una explosión sin control.

El Francesc continua mentint sobre l’Ona a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La gran mentira de Cristina por fin sale a la luz

Hay muchos mentirosos en la novena temporada de Com si fos ahir. Aquellos personajes que siempre habían ido de abanderados de la verdad y muy valientes para hacer algunas cosas, ahora son los que han guardado información muy jugosa. Cristina (Carlota Olcina) y Quique (Biel Duran) son padres de un chico curioso y descarado. Adrià es uno de los jóvenes de la serie de TV3 que ha acompañado al grupo de boomers todos estos años, pero ahora que es todo un adolescente, no se le escapa ningún tema. Sus padres se han estado comportando como niños pequeños, ocultando información y poniéndose de morros entre ellos. ¿Cuál es el problema? Quique está obsesionado con la idea de que no es el padre biológico del niño después de recibir un diagnóstico en el que tenía un alto porcentaje de esterilidad.

El Quique i la Cristina continuen discutint sobre la paternitat. de l’Adrià a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Ha perseguido a su exmujer durante semanas, insistiendo en que quería saber la verdad y acusándola de haberlo engañado con Hugh, un amigo del Reino Unido con una relación demasiado estrecha con Cristina. Quizás las formas de Quique no eran las mejores, porque parecía un niño pequeño que se ha quedado sin juguete y quiere las cosas deprisa y cuando él lo pide. En todo caso, después de jugar a hacer pruebas de ADN a escondidas, ha sido tan sencillo como que Adrià escuche un mensaje de voz de su padre sobre una prueba de paternidad para hacer la gran pregunta: «Mamá, ¿papá no es mi padre de verdad?», quiso saber el chico la semana pasada.

L’Adrià descobreix el que han amagat la Cristina i el Quique tots aquests dies a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Por una vez la pareja ha decidido ser sincera y todo se ha ido al traste. Adrià se ha sentido engañado, más allá de las dudas sobre quién es el padre biológico, sino porque querían hacerle pruebas sin decir la verdad de lo que estaba pasando. En el capítulo del lunes 17 de noviembre el niño se ha rebelado de mala manera y ha acusado a su madre de enrollarse con otro hombre cuando estaba casada. Ella, como todas las veces anteriores, lo ha negado hasta no poder más y Quique tampoco lo ha puesto en duda, no después de la persecución de las últimas semanas.

La cara más tensa de Quique

¿La parte más divertida de todo esto? Que Cristina sí que mentía, y ha hecho creer a Quique que estaba loco y que estaba desconfiando de ella sin motivos. En una conversación de lo más tensa, Cristina ha confesado que ella y Hugh estuvieron liados un tiempo cuando aún estaban casados y eso ha mostrado la parte más cínica de Quique.

El Quique descobreix la veritat sobre l’aventura de la Cristina i el Hugh a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Con la lengua afilada y sin escrúpulos, el director del instituto no se ha cortado un pelo a la hora de dirigirse a ella y soltarle que lo mejor que había podido hacer nunca era separarse. Cristina, como era de esperar, se ha quedado bien parada, medio llorando y en shock. Esta familia terminará mal, pero por encima de todo, las opciones sobre la paternidad biológica de Adrià vuelven a abrirse de nuevo.

La Cristina confessa que va embolicar-se amb el Hugh quan estava casada amb el Quique | 3Cat

Dos maneras de ver las mentiras, una para intentar proteger a la persona que se ama y no contribuir a la locura, y la otra por pena y por no tener el valor de explicar que mientras su pareja se removía de dolor en la cama, él estaba con otra mujer pasándoselo bien. ¿Qué resultados tendrán ambas historias?