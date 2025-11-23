Nueva semana en Com si fos ahir y los dramas del grupo de boomers vienen cargados de intensidad. El titular promete mucho: Sílvia (Montse Germán) ha descubierto que Francesc (Eduard Buch) tiene una aventura con Ona (Carmela Poch). Ya hacía días que los fans de la serie esperaban una reacción ante esta broma de mal gusto, pero las consecuencias de esta trama serán aún más complicadas. Estas son las pistas sin spoilers para una semana marcada por las traiciones, una denuncia inesperada, dudas y mucho dramatismo -si es que aún puede haber más-.

Sílvia descubre dos verdades muy crudas

¿Podemos darle el título de personaje más desgraciado a Sílvia? La pobre mujer no sale de un pozo que ya está entrando en otro. Los fans de la serie de TV3 llevan días preocupados, la ven sufrir por unos dolores recurrentes que antes podían parecer simples síntomas de la menopausia -un tema que ha entrado con fuerza esta temporada- y que resulta que eran todo lo contrario. En el capítulo del viernes recibió los resultados de las pruebas médicas y un diagnóstico que cambiará completamente su vida.

La Sílvia té un nou ensurt de salut a ‘Com si fos ahir’ i acaba a l’hospital | 3Cat.

Esta no ha sido la peor noticia que podría recibir, porque cuando parecía que el lío de Francesc duraría una semana más, Sílvia los ha pillado completamente. Las consecuencias llegarán esta semana y no serán nada agradables para nadie. Él intentará arrastrarse porque tiene la cabeza hecha un lío -podría haberlo pensado mucho antes- y Ona no detendrá la máquina ahora que ha conseguido lo que tanto quería, recuperar un amor que terminó hace un cuarto de siglo. Parece que la nueva pareja se formalizará, pero ¿cómo reaccionará Sílvia? Con todo el lío de la enfermedad y la bomba que acaba de estallar, no tiene tiempo para digerir todos los disgustos.

El Francesc continua mentint sobre l’Ona a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Salva sufre porque su secreto asqueroso podría salir a la luz

Ya era hora de que Salva (Ernest Villegas) sufriera las consecuencias de su desliz. Ha estado jugando donde no debía, haciendo ver que todo era complicidad con Aina (Tai Fati), pero darle un beso después de verla tan emocionada en la fiesta ha sido la gota que colmó el vaso. Su alumna del máster tiene un dilema ante sí: contar lo que pasó o guardar el secreto de Salva para no perjudicar su carrera. La otra gran implicada en esta trama es Marta (Sílvia Bell). Ella de tonta no tiene un pelo, y hace tiempo que sospecha que Salva está raro, que actúa de manera exagerada y que está más susceptible de lo normal. Con todos los acontecimientos de los últimos días empezará a replanteárselo todo, pero ¿descubrirá lo que pasó entre su chico y Aina antes de que Salva pueda confesarlo?

El Salva vol arreglar les coses amb l’Aina a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Gina asume sus problemas y pone buena cara

Gina (Meritxell Huertas) también es uno de los personajes más desafortunados de la temporada. Ella que solo quería salir con el grupo de excursión y se escapó al bosque para orinar un segundo con Eva (Alícia González Láa) y en poco más de cinco minutos su vida había cambiado: ahora tiene problemas de audición, por no decir que se ha quedado sorda de un oído completamente, y tendrá que adaptarse a este cambio. Su forma de afrontar una nueva etapa ha sido con la lucha y la resiliencia, buscando a los culpables del accidente, aunque los tenía mucho más cerca de lo que creía. En los próximos capítulos se embarcará en una nueva aventura, con una asociación de personas sordas y a la vez recibirá nuevos datos de lo que pasó el día del accidente que podrían cambiar todo lo que creía que había descubierto: ¿quiénes son los responsables?

La Gina descobrirà nova informació sobre l’accident a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La paternidad de Adrià sigue generando problemas

La obsesión de Quique (Biel Duran) es un no parar y lleva semanas alargándose en la serie de TV3. El ego herido de un hombre porque el médico le había dicho que tenía un alto porcentaje de esterilidad lo ha hecho buscar a diestro y siniestro al supuesto padre biológico del niño que tuvo hace 15 años con Cristina (Carlota Olcina). Una bola cada vez más grande que ha terminado implicando a Hugh, un amigo del Reino Unido con quien Cristina tuvo un par de aventuras cuando aún estaba casada y que ahora les ha explotado en la cara. El niño ha descubierto todo lo que pasa y durante la semana anterior ha decidido huir de casa y refugiarse con Miquel (Eduard Farelo) y Noe (Elena Gadel). Parece que el final se acerca porque el niño le ha dicho que no se hará la prueba de paternidad, pero Quique no lo dejará estar.

El Quique i la Cristina continuen batallant per la paternitat de l’Adrià a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Quien también tiene otro lío entre manos es Eva. La trabajadora del gimnasio descubrió nuevas formas de disfrutar la sexualidad, primero con citas fallidas de aplicaciones y luego con una fiesta nocturna en un intercambio de parejas. Ella salió muy contenta de la experiencia, pero el problema vendría después de descubrir que se había liado con el marido de Sussy, la amiga que la había llevado a experimentar. En los próximos episodios veremos cómo avanza su relación y cómo se siente la mujer del grupo en este mundo tan nuevo para ella.

L’home amb qui l’Eva es va embolicar era el marit de la Sussy | 3Cat.

Un corazón dividido y las mentiras de dos hijos desesperados

Las tramas del Comsi esta semana vienen bien llenas. Naiara (Daniela Brown) sigue muy afectada por todo lo que ha pasado con Ferni (Francesc Cuéllar). El chico con un pasado turbio que regresó a Barcelona de manera inesperada ha caído de nuevo en sus negocios de tráfico de drogas, pero justo cuando Naiara había decidido apostar por una relación con él, salió a la luz que había caído de nuevo en este pozo oscuro. Ella no ha olvidado lo que siente por él, pero esta semana descubrirá que una persona muy cercana a ella lo ha denunciado. ¿Cómo se lo tomará?

La Naiara descobrirà que algú ha denunciat el Ferni a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Habrá quebraderos de cabeza para todos, también para dos hermanos mentirosos que no saben cómo deshacerse de su madre. Ivan (Roger Coma) y Nina han decidido apadrinar un animal para hacer ver que se llevan de maravilla y conseguir que Diana (Mercè Arànega) los deje en paz. Su plan tan enrevesado se complicará mucho más, pero quizás se den cuenta de que en el intento de alejar a su madre, han encontrado una relación de hermanos que siempre habían querido. Llegan capítulos muy complicados para el grupo de Com si fos ahir.