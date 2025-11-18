Ante un dilema hay dos formas de actuar: la correcta y la incorrecta. Los personajes de Com si fos ahir eligen una tercera alternativa: hacer lo que quieren cuando quieren y sin pensar en las consecuencias de sus actos. Teniendo claro que es una serie de sobremesa que lleva nueve años ocupando las tardes en TV3, los guionistas apuestan por introducir cada vez más giros dramáticos y hacer que sus personajes muestren caras muy ocultas y desconocidas hasta ahora. El Salva (Ernest Villegas) ha demostrado que detrás de una figura aparentemente idílica y perfecta se escondía un hombre con intenciones desagradables con una de sus alumnas. Después de días malinterpretando el agradecimiento de una estudiante con ganas de formarse, pensó que lo mejor que podía hacer era lanzarse y besarla con segundas intenciones. Los resultados de todo esto también han sido un desastre, como era de esperar.

Por su parte, la nueva incorporación de la consultoría no deja de tomar decisiones poco acertadas. Básicamente ha guardado el secreto de Miquel (Eduard Farelo) y Jordi (Andrés Herrera) y aunque ha conseguido un beneficio al respecto, no ha tenido suficiente y ahora ha decidido boicotear el negocio del amigo que la ha puesto donde está para salvarla de los problemas económicos.

Salva busca excusas para justificar su movimiento desagradable

Nadie esperaba el cambio de trama de Salva esta temporada en Com si fos ahir. Siempre se había comportado como un buen tipo, amable con todos, con suficiente paciencia para tolerar las salidas estrambóticas de Marta (Sílvia Bel) y una personalidad tranquila y directa. Todo parecía normal en la vida de Salva -la normalidad que se puede esperar del día a día de este grupo-, iniciando el curso como profesor del máster y elogiado por todos sus alumnos. El problema, sin embargo, es que las atenciones de una alumna específica han provocado todo este escándalo. Aina (Tai Fati) se ha autodenominado una fan de Salva y sus casos, de hecho, se los sabe muy bien de memoria.

Todo podría haber quedado como una anécdota o incluso ofrecerle trabajo en el bufete de abogados podría ser una oportunidad especial para la joven que quiere hacerse un nombre en este sector. El problema ha sido la reacción de Salva, halagado por las atenciones de Aina y creyendo que había vía libre para tomarse confianzas. Mira que era fácil ver las reacciones y las caras que ponía cuando él le pedía hacerse una foto o se acercaba demasiado. Tampoco se ha detenido y ha puesto distancia cuando le dijeron en la cara directamente que «era desagradable» y que daba pena cómo intentaba buscar las migajas de atención de la joven incluso delante de su pareja.

L’Aina se sent incomoda per la proximitat i les accions del Salva a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Marta, creyendo que algo extraño estaba pasando, pidió, lógicamente, que Salva pusiera distancia y la despidiera. Dicho y hecho. Eso sí, arrastrándose como una serpiente y poniendo cara de pena como si le hubieran roto el corazón. Durante todas estas semanas ha intentado sin parar salvar lo poco que quedaba de relación. Él buscando excusas para quedar o enviarle cualquier mensaje -quizás ya no toca insistir tanto- y ella intentando alejarse porque sabía que Salva se comportaba de manera incorrecta.

La gran bomba explotó la semana anterior, después de una fiesta con todo tipo de abogados famosos. Aina no se negó a asistir después de que Salva consiguiera una plaza, pero el resultado de todo fue aún más incómodo y repulsivo. La conexión de Salva con una gran abogada permitió que la chica consiguiera un contacto importante para hacer una estancia de prácticas, y en medio de la euforia y las copas de cava, acabaron juntos en el coche de Salva.

El Salva va fer un petó a l’Aina a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Sólo tenía que acompañarla a casa, pero Salva, motivado por los constantes agradecimientos de la chica, un poco fuera de sí, se dejó llevar dándole un par de besos. Ella, muerta de miedo y en shock, se quedó completamente parada y Salva, entendiendo que lo que había hecho estaba bien -lo cual no era cierto-, intentó subir un poco más de nivel. Allí Aina dio media vuelta, vomitando y todo por lo que acababa de vivir con su profesor. Todo un situación horrible y desagradable.

El Salva va travessar una línia vermella a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Repartir las culpas para intentar quedar bien

Ahora, como era de esperar, Salva ha sufrido los remordimientos de aquella noche viendo que Aina actúa de manera extraña y quiere poner fin a la situación. Está nervioso, porque si esto sale a la luz de una manera equivocada podría sentenciar su carrera. Para intentar llegar a un acuerdo, habla con contactos para saber si alguien se ha quejado de su trabajo como profesor y cuando ve que no hay nada, intercepta directamente a Aina para aclarar lo que pasó.

El Salva vol arreglar les coses amb l’Aina a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Según él, Aina quizás no estaba preparada para dar el paso, tenían mucha conexión y no sabe por qué se fue de esa manera tan repentina. Quizás había malinterpretado sus intenciones y la necesidad de disculparse no es porque se sienta mal, sino porque no quiere que la relación entre ellos sea incómoda a partir de ahora. ¿Cómo puede tener tan poca vergüenza? ¿Qué hará Aina a partir de ahora? ¿Lo contará o guardará el secreto para no perjudicar a Salva o a ella misma?

L’Aina no sembla que estigui preparada per superar el petó amb el Salva | 3Cat

El contraste del ambiente en la consultoría

Aparentemente, el ambiente en la consultoría debería ser de fiesta y celebración: han ganado el concurso público, Noe (Elena Gadel) conseguirá la casa que hace años que quiere comprar y entrará una cantidad de dinero jugosa al negocio. Todo esto, sin embargo, está manchado por las mentiras, el juego sucio y los sobornos. Primero para ocultar que el accidente de Gina (Meritxell Huertas) es responsabilidad de Jordi y Miquel y después para ofrecer un lugar privilegiado en el trabajo a Empar (Rosa Boladeras) de manera que no cuente los trapos sucios que esconden. Lo que pasa con Empar es que ya ha tenido suficiente de juegos de niños pequeños y estafas profesionales cuando ella además está pasando por una etapa personal desastrosa. Todo este cóctel de desgracia tenía que explotar en algún momento y ahora ha decidido reaccionar de manera radical por culpa de una mala época que arrastra desde hace meses.

La mentida del Miquel ha esclatat a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Lo ha intentado todo. Confesarle a Gina quiénes son los amigos que la han traicionado, denunciar que la consultoría tenía un conocido dentro del equipo que evaluaba la propuesta del concurso público, aceptar el trabajo de Miquel para poder ayudar a su hijo con las deudas… Harta de todo esto, en el capítulo de este martes 18 de noviembre ha tomado una decisión irreconocible en ella misma. Al mismo tiempo que Salva luchaba contra su error catastrófico, Empar ha decidido perjudicar una vez más a la empresa que la ha acogido. Después de quedarse completamente sola en la consultoría porque Miquel y Noe se han ido a casa a celebrar la nueva adquisición inmobiliaria, ella ha cogido una botella de alcohol para ahogar las penas y terminar los informes del presupuesto que debían enviar -bajo la premisa de que lo debía revisar Miquel-.

L’Empar intenta boicotejar l’empresa el Miquel a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

¿Qué ha hecho ella? No hacer ni caso, llenar los papeles con cifras cruzadas y desorbitadas y enviarlo antes de quedarse dormida en el despacho hecha una sopa. En el momento que Miquel ha vuelto y se ha dado cuenta de lo que había pasado, Empar lo ha confesado todo: lo ha hecho a propósito para perjudicar a su amigo, admitiendo que no le queda «ni una chispa de dignidad» y que ambos, ella y Miquel, son «unos corruptos de mierda». Toda esta escena surrealista y sin sentido para admitir que el primer error fue disparar a Gina. Quizás es demasiado tarde para confesar la verdad o antes alguno cometerá algún error que lo destapará de la manera más inesperada.

L’Empar s’ha posat a beure per intentar no pensar en totes les conseqüències dels seus actes a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Ambos personajes, Empar y Salva, han tomado decisiones incorrectas, pero las reacciones a las consecuencias han sido diferentes, uno buscando exculparse y la otra admitiendo que tienen un problema que se les está yendo de las manos.