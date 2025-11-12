La colla de boomers de Com si fos ahir s’ha trobat aquesta novena temporada amb dilemes i situacions dramàtiques. Els guionistes han decidit estrènyer-los una mica i fer-los patir, però de maneres molt diferents. Problemes del dia a dia arrasen aquesta temporada al Comsi i sobretot les dones del grup s’han endut els cops més forts. Les adversitats van guanyant terreny, però la manera d’enfrontar-s’hi no és igual segons el personatge que les pateix. La Gina (Meritxell Huertas) sempre ha estat una persona més aviat tova i a mesura que avancen els anys cada cop li prenen més el pèl.
Per la seva banda, la Sílvia (Montse Germán) ha rebut garrotades per tot arreu durant tots aquests anys: va casar-se amb el Jordi (Andrés Herrera), un home que creu que és el melic del món, la seva filla va robar-li una parella i ara, la seva actitud és insuportable pels símptomes de la menopausa. Sumant-hi que el Francesc (Eduard Buch) s’està embolicant amb la seva ex d’amagat, més valdria que la dona ho deixés estar i se n’anés una temporada a viure la vida. Totes dues passen per una mala època, però ho fan des de dues perspectives molt diferents.
La Gina, víctima d’un accident injust i envoltada d’homes torturats
En aquesta vida hi ha maneres d’afrontar els problemes: buscar solucions o ser tossut i esclatar contra els teus amics perquè res funciona. La Gina i la Sílvia en són dos exemples molt clars d’aquesta dinàmica. En el cas de la primera, un joc d’adults passats de rosca amb una escopeta de balins van provocar-li una lesió a l’oïda que l’ha deixat ben bé sense audició. No en va tenir prou amb l’estafador de l’amor la temporada anterior i la tieta que es va morir al seu sofà com per ara haver de passar-se la vida visitant metges i especialistes.
La Gina és tossuda i no ha parat de buscar els culpables, que resulta que estan més a prop del que creu. El Miquel (Eduard Farelo) i el Jordi (Andrés Herrera), els responsables dels trets amb l’escopeta, són el com gat i el gos, un és descontrolat i esquerp i l’altre faria qualsevol cosa per les persones que s’estima, tot i que sigui mentir sense parar. Entre tots dos no en fan una de bona i ara que la Gina creu que podran operar-la a Turquia per recuperar l’audició, ha començat a remenar totes les pistes per trobar els culpables. És clar, això no ha agradat gens els dos homes de la colla, que se’ls talla la respiració cada cop que la Gina els comenta les seves investigacions.
Fa uns dies va decidir empaitar els nois joves del poble proper on van disparar-la i ara, no ho té del tot clar si van ser ells els responsables. Està tan obsessionada per saber la veritat que fins i tot ha tret cartolines i retoladors per dibuixar un croquis amb l’escenari. Una mica més i la Gina podria formar part de la nova temporada de Crims.
El cas és que les persones del seu voltant, sobretot els principals implicats, pateixen una mica perquè el seu secret podria esclatar en qualsevol moment. Són molt innocents si creuen que la Gina ho deixarà estar. Ara que ha fet una amiga que l’ha animat a posar-se un audiòfon, tindrà tots els sentits alerta per aconseguir els noms dels traïdors. Podria haver-se quedat a casa plorant en un racó perquè se sentia miserable -com va fer al principi-, i, en canvi, ha triat la ràbia i la resiliència per investigar el cas, alhora que els seus dos amics han decidit fer-li la pilota per tenir-la contenta i que no sospiti que està envoltada de mentiders.
La Sílvia posa mala cara i esbufega contra totes les persones que té al voltant
L’altra cara de la convivència amb les adversitats l’està demostrant la Sílvia. Es podria dir que sempre ha tingut un paper més de víctima, desafortunada en les relacions i envoltada d’homes que l’han fet patir. L’únic rampell en què s’ha deixat anar una mica va ser amb l’aventura que va protagonitzar amb el marit de la seva cunyada. Ella i el Miqui (Adrià Collado), el marit de la Neus (Mercè Martínez) i cunyat del Francesc -quin embolic familiar-, van començar a xatejar en una web per comprar productes vintage. Una làmpada va ser el seu primer fil per intercanviar-se missatges pujats de to, el que en diríem fer sexting, i tot això amb parella estable tots dos.
Aquesta valentia de la Sílvia ha desaparegut d’un dia per l’altre i ara s’ha convertit en una dona amoïnada, que s’adorm pels racons, no acaba de tractar bé les amigues i està a la defensiva tota l’estona. És evident que està preocupada pels canvis que pateix el seu cos –tot i que un ginecòleg amb poques ganes de treballar va decidir que això eren queixes d’una dona menopàusica i la solució era farcir-la de pastilles-, i això s’ha vist reflectit en la manera de tractar les persones que l’envolten. L’Eva (Alícia González Láa) s’ha endut més d’un moc per part de la seva amiga. En el seu cas, va intentar dir-li que estava “una mica encallada” i poc més i la Sílvia la titlla de ser una mala amiga.
A més a més, a casa, la relació amb el Francesc és un acudit de mal gust. L’home que havia estat víctima d’una infidelitat ara ha decidit anar-se’n al llit amb la seva exparella amb qui es va estar a punt de casar fa 25 anys. Els dolors i els canvis d’humor de la Sílvia no són l’únic problema de la dona, que acabarà boja quan descobreixi que la persona que no pot ni veure s’està embolicant en secret amb el seu xicot. Si el seu caràcter s’havia tornat més aspre que mai, què farà quan descobreixi les banyes que porta al cap?
Totes dues conviuen amb situacions quotidianes extrapolades al límit i el surrealisme, però les reaccions a l’adversitat també diuen molt del que representen a la sèrie diària de 3Cat. Problemes de la vida real amb reaccions encara més reals.