La setmana a Com si fos ahir ha començat amb el retorn d’una jove després d’una escapada per aclarir els sentiments. Els personatges de la sèrie de diària de TV3 tenen una setmana ben completa al davant. Una infidelitat té les hores comptades, un professor obsessionat intentarà trobar respostes i una alumna viurà amb angoixa les atencions i l’afecte d’un advocat que no capta les indirectes. Sigui com sigui, la gran protagonista del primer capítol ha estat la Naiara (Daniela Brown). Després de deixar la ciutat per aclarir-se sobre què volia fer amb el Karim (Moha Amazian) i el Ferni (Francesc Cuéllar), sembla que ha trobat la resposta correcta.
El triangle amorós de la temporada
Els més joves de la sèrie que lidera els migdies a TV3 també tenen problemes. No només la colla del Reina Sibil·la ha de gestionar les complicacions del seu dia a dia, sinó que els seus fills també tenen les seves pròpies preocupacions. La Naiara va tancar la vuitena temporada acomiadant la fugaç relació amb el Ferni, un noi propietari d’un bar que servia de cau per a un negoci de tràfic de drogues. Després d’intentar treure a la llum aquest negoci i acabar enamorant-se pel camí, va triar iniciar una relació formal amb el Karim, el seu company de l’acadèmia de Mossos d’Esquadra.
Els fans del Comsi pensaven que no el tornarien a veure, però en un gir de guió inesperat, van decidir reincorporar-lo quan ningú l’esperava. El Ferni ha tornat a Barcelona amb dues idees molt clares: arreglar les coses amb la família i recuperar la relació amb la Naiara. La situació, però, s’ha anat complicant a mesura que avançaven les setmanes. El Ferni està ofegat per les despeses, la Naiara va marxar de la ciutat per acabar les pràctiques de Mossa d’Esquadra a Tàrrega, deixant el Ferni i el Karim tirant-se els plats pel cap. Per complicar-ho encara més, el Ferni ha recaigut en el seu passat tèrbol i ha començat a traficar de nou per aconseguir els calés que necessita per pagar el lloguer.
Els negocis del Ferni podrien saltar per culpa del brot d’una amiga
El passat divendres 7 de novembre, la Griselda, una amiga del Ferni, va patir un brot psicòtic després d’intentar aconseguir droga i robar-la directament de la furgoneta del noi. Totalment fora de si, va presentar-se a casa el Toni petit (Oriol Cervera), que per fi havia decidit acceptar que el Ferni potser s’havia rehabilitat i era un bon partit per a la seva germana. El que no sap és que el noi ha recuperat els hàbits del passat i és un secret que podria esclatar en qualsevol moment. Ara bé, què en pensarà la Naiara?
En el capítol d’aquest dilluns 10 de novembre, la noia ha tornat a Barcelona després de les pràctiques i sembla que és el moment perfecte per saber què ha decidit tots aquests dies: es quedarà amb el Karim i una relació estable o s’arriscarà amb un noi que encara amaga molts secrets? En un primer moment, només posar un peu a casa, ha trucat al Karim per saber com estava i buscar un dia per veure’s. Semblava que havia decidit apostar per l’estabilitat i la comoditat, però coneixent la Naiara, res és tan fàcil.
El Ferni és la persona que ha triat la Naiara
El Toni (David Vert) vol saber d’una vegada per totes que ha decidit la seva filla. Ell, tot i haver tingut les seves diferències amb el Karim, creu que és l’opció correcta, però sembla que conegui la personalitat forta i rebel de la seva filla. Inventant-se que ha de marxar perquè ha quedat amb les amigues, la Naiara torna a casa per veure’s amb el Ferni. Allà li confessa que està molt contenta de veure que torna a ser una personal legal i que el Toni petit l’ha estat informant de tot el que ha passat els dies que ella ha estat fora. Algú pensava que el noi aprofitaria el moment per revelar que ha tornat al negoci? Per fi ha aconseguit que la noia el triï per davant del Karim i no ho desaprofitarà.
Sembla que la Naiara ho té molt clar, però potser ha confiat cegament en les paraules d’un noi que ha tornat a delinquir? Caldrà esperar per saber com reaccionarà el seu entorn i sobretot, quan sortirà a la llum la veritat sobre un jove perseguit pel seu passat.