El ritme a Com si fos ahir no s’atura i els espectadors de la sèrie diària de TV3 es preparen per a una nova fornada de capítols. Les trames mantenen els protagonistes alerta perquè tot pot passar. El seu dia a dia intenta mostrar la quotidianitat d’una colla d’amics que fa nou temporades que ocupen la franja de la sobretaula de dilluns a divendres. Els fans estan acostumats als girs de guió i les escenes dramàtiques i surrealistes, però aquesta temporada la tensió és màxima en el primer trimestre d’episodis. La traïció del Francesc (Eduard Buch) amb l’Ona (Carmela Poch), la malaltia misteriosa de la Sílvia (Montse Germán), les obsessions del Salva (Ernest Villegas) i el Quique (Biel Duran)… Són molts els temes oberts que encara poden embolicar més aquesta setmana. Aquestes són les pistes sense espòilers de la setmana a Com si fos ahir: quins personatges patiran més els pròxims dies?
La Sílvia cada cop es troba pitjor i el Francesc batalla amb la seva infidelitat secreta
Caldrà esperar molt més per descobrir quina malaltia té la Sílvia? Fa mesos que la veiem queixar-se i patir, amb respostes insuportables de metges que no es prenen seriosament el que necessita la dona i que només busquen solucions superficials per als seus problemes. A més a més de trobar-se malament, ha de suportar que el seu xicot, el Francesc, sigui infidel amb l’Ona. La seva exparella de fa 25 anys ha tornat a la ciutat per recuperar el que creu que és seu, sense tenir en compte que el Francesc ha refet la seva vida amb la Sílvia.
Ara bé, aquí el màxim culpable és ell, que tot i haver caigut un cop en la temptació i poder haver-se allunyat, ha decidit continuar el joc a dues bandes. La Sílvia cada cop se sent més malament, creu que no està a l’altura de la seva parella i això obligarà el Francesc a prendre mesures. Aquests dies intentarà marcar els límits i la seva aventura estarà diversos cops a punt de sortir a la llum. Com reaccionarà la Sílvia? Aquesta bomba té els dies comptats i esclatarà quan menys s’ho esperin els fans del Comsi.
Un retorn molt esperat i el final d’una il·lusió
Hi haurà més d’una relació que tindrà cert protagonisme aquesta setmana a Com si fos ahir. La Neus (Mercè Martínez) fa setmanes que intenta controlar la seva vida tota sola. La rebel·lia de la Ruth (Carlota Keiko), els problemes del seu germà, la feina a l’assaig de l’Alzheimer, la poca paternitat del Miqui (Adrià Collado) que viu la vida relaxada a Austràlia… Amb tot aquest embolic, la dona ha començat a sentir alguna cosa especial per l’Andreu (Marc Cartes), l’infermer més estimat de la sèrie, que va negar-se a la possibilitat d’anar més enllà, però que sembla que s’estaria il·lusionant de nou. El retorn esperat de Miqui, però, esfondrarà aquesta possibilitat. S’adaptarà al ritme de vida de la Neus o decidirà fugir de la paternitat un cop més?
I la paternitat sembla el gran leitmotiv del mes en la vida del Quique. El professor de l’institut té entre cella i cella que el Hugh, un amic britànic de la Cristina (Carlota Olcina), és el pare biològic de l’Adrià, el fill que van tenir quan encara estaven casats. La seva obsessió no s’ha aturat en cap moment i fins i tot ha perdut els papers més d’un cop contra la seva exdona. Després de la seva topada la darrera setmana amb el Hugh, va prendre la decisió que es faria la prova de paternitat per sortir de dubtes d’una vegada, però com s’ho farà per explicar-li al seu fill? Una informació que interceptarà el seu fill complicarà la situació completament.
El triangle amorós de la Naiara
Els personatges més joves de la sèrie diària de TV3 també patiran una mica aquesta setmana. Des que la Naiara (Daniela Brown) va deixar Barcelona temporalment per anar-se’n a Tàrrega i aclarir els seus sentiments, el Ferni (Francesc Cuéllar) i el Karim (Moha Amazian) han intentat refer la seva vida sense la seva estimada. El problema, però, és que la reaparició del Ferni a la sèrie s’ha acabat torçant. Ell defensava que havia deixat el món tèrbol de les drogues i era un nou noi lluny d’aquest sector. El problema és que després de fer-lo fora de la feina, necessitava diners per pagar el lloguer. Va aconseguir que el Toni petit (Oriol Cervera) l’ajudés, però per culpa d’un vídeo fora de context del Karim, el nou va perdre la total confiança del seu nou amic. La seva solució per sobreviure? Tornar a fer algunes entregues de droga per guanyar diners. Tot just quan la Naiara havia tornat a posar-se en contacte amb ell, la seva vida ha començat a trontollar de nou. Com actuarà la Naiara quan descobreixi la veritat?
El Salva continuarà ben a prop de l’Aina
Una de les trames que estarà molt present en els pròxims capítols és la relació de l’Aina (Tai Fati) i el Salva. L’advocat no ha captat els senyals que ha anat deixant la noia, que ja no sap com fugir de les seves atencions després que la fes fora de la feina per intentar salvar la relació amb la Marta (Sílvia Bel). El problema, però, és que ell no sap mantenir les distàncies i ha aconseguit una nova manera de passar temps amb la seva alumna preferida. Aquesta setmana assistiran a un míting de juristes exclusius i després el Salva presumirà de la noia en un sopar amb els advocats. Travessarà alguna línia vermella que posarà encara més contra les cordes la tranquil·litat de l’Aina?
Aquestes, però, són només algunes de les pinzellades que estaran disponibles en una nova fornada de capítols. Com quedarà la investigació de la Gina (Meritxell Huertas) després de sentir el Jordi (Andrés Herrera) parlant en somnis? La Diana (Mercè Arànega) aconseguirà que la Nina i l’Ivan (Roger Coma) es reconciliïn? Tot és possible a la sèrie diària de TV3.