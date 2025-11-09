El ritmo en Com si fos ahir no se detiene y los espectadores de la serie diaria de TV3 se preparan para una nueva tanda de capítulos. Las tramas mantienen a los protagonistas alerta porque todo puede pasar. Su día a día intenta mostrar la cotidianidad de un grupo de amigos que lleva nueve temporadas ocupando la franja de la sobremesa de lunes a viernes. Los fans están acostumbrados a los giros de guion y las escenas dramáticas y surrealistas, pero esta temporada la tensión es máxima en el primer trimestre de episodios. La traición de Francesc (Eduard Buch) con Ona (Carmela Poch), la enfermedad misteriosa de Sílvia (Montse Germán), las obsesiones de Salva (Ernest Villegas) y Quique (Biel Duran)… Son muchos los temas abiertos que aún pueden complicarse más esta semana. Estas son las pistas sin spoilers de la semana en Com si fos ahir: ¿qué personajes sufrirán más los próximos días?

Sílvia cada vez se encuentra peor y Francesc lucha con su infidelidad secreta

¿Habrá que esperar mucho más para descubrir qué enfermedad tiene Sílvia? Hace meses que la vemos quejarse y sufrir, con respuestas insoportables de médicos que no se toman en serio lo que necesita la mujer y que solo buscan soluciones superficiales para sus problemas. Además de encontrarse mal, debe soportar que su novio, Francesc, sea infiel con Ona. Su expareja de hace 25 años ha vuelto a la ciudad para recuperar lo que cree que es suyo, sin tener en cuenta que Francesc ha rehecho su vida con Sílvia.

El Francesc acaba al llit amb l’Ona després d’enganyar la Sílvia a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Ahora bien, aquí el máximo culpable es él, que a pesar de haber caído una vez en la tentación y poder haberse alejado, ha decidido continuar el juego a dos bandas. Sílvia cada vez se siente peor, cree que no está a la altura de su pareja y eso obligará a Francesc a tomar medidas. Estos días intentará marcar los límites y su aventura estará varias veces a punto de salir a la luz. ¿Cómo reaccionará Sílvia? Esta bomba tiene los días contados y explotará cuando menos se lo esperen los fans de Comsi.

Com avançarà la trama de la Sílvia a ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

Un regreso muy esperado y el final de una ilusión

Habrá más de una relación que tendrá cierto protagonismo esta semana en Com si fos ahir. Neus (Mercè Martínez) lleva semanas intentando controlar su vida sola. La rebeldía de Ruth (Carlota Keiko), los problemas de su hermano, el trabajo en el ensayo del Alzheimer, la poca paternidad de Miqui (Adrià Collado) que vive la vida relajada en Australia… Con todo este lío, la mujer ha comenzado a sentir algo especial por Andreu (Marc Cartes), el enfermero más querido de la serie, que se negó a la posibilidad de ir más allá, pero que parece que se estaría ilusionando de nuevo. El esperado regreso de Miqui, sin embargo, derrumbará esta posibilidad. ¿Se adaptará al ritmo de vida de Neus o decidirá huir de la paternidad una vez más?

La Neus i l’Andreu formen una de les relacions que marcaran la novena temporada de ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Y la paternidad parece ser el gran leitmotiv del mes en la vida de Quique. El profesor del instituto tiene entre ceja y ceja que Hugh, un amigo británico de Cristina (Carlota Olcina), es el padre biológico de Adrià, el hijo que tuvieron cuando aún estaban casados. Su obsesión no se ha detenido en ningún momento e incluso ha perdido los papeles más de una vez contra su exmujer. Tras su encuentro la última semana con Hugh, tomó la decisión de hacerse la prueba de paternidad para salir de dudas de una vez, pero ¿cómo se lo hará para explicárselo a su hijo? Una información que interceptará su hijo complicará la situación completamente.

El Quique es farà una prova de paternitat a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El triángulo amoroso de Naiara

Los personajes más jóvenes de la serie diaria de TV3 también sufrirán un poco esta semana. Desde que Naiara (Daniela Brown) dejó temporalmente Barcelona para irse a Tàrrega y aclarar sus sentimientos, Ferni (Francesc Cuéllar) y Karim (Moha Amazian) han intentado rehacer su vida sin su amada. El problema, sin embargo, es que la reaparición de Ferni en la serie se ha torcido. Él defendía que había dejado el mundo turbio de las drogas y era un nuevo chico lejos de ese sector. El problema es que después de ser despedido, necesitaba dinero para pagar el alquiler. Logró que el Toni pequeño (Oriol Cervera) le ayudara, pero debido a un vídeo fuera de contexto de Karim, el nuevo perdió la total confianza de su nuevo amigo. ¿Su solución para sobrevivir? Volver a hacer algunas entregas de droga para ganar dinero. Justo cuando Naiara había vuelto a ponerse en contacto con él, su vida ha comenzado a tambalear de nuevo. ¿Cómo actuará Naiara cuando descubra la verdad?

El Ferni cau un altre cop en els negocis tèrbols a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Salva continuará muy cerca de Aina

Una de las tramas que estará muy presente en los próximos capítulos es la relación de Aina (Tai Fati) y Salva. El abogado no ha captado las señales que ha ido dejando la chica, que ya no sabe cómo huir de sus atenciones después de que la despidiera para intentar salvar la relación con Marta (Sílvia Bel). El problema, sin embargo, es que él no sabe mantener las distancias y ha conseguido una nueva manera de pasar tiempo con su alumna preferida. Esta semana asistirán a un mitin de juristas exclusivos y después Salva presumirá de la chica en una cena con los abogados. ¿Traspasará alguna línea roja que pondrá aún más contra las cuerdas la tranquilidad de Aina?

El Salva aconsegueix una plaça per a l’Aina en un míting molt important | 3Cat.

Estas, sin embargo, son solo algunas de las pinceladas que estarán disponibles en una nueva tanda de capítulos. ¿Cómo quedará la investigación de Gina (Meritxell Huertas) después de escuchar a Jordi (Andrés Herrera) hablando en sueños? ¿Conseguirá Diana (Mercè Arànega) que Nina e Ivan (Roger Coma) se reconcilien? Todo es posible en la serie diaria de TV3.