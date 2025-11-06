¿Quién pensaría que Salva (Ernest Villegas) escondía una personalidad tan intensa? Desde que entró en Com si fos ahir ha sido uno de los personajes más queridos por la audiencia. Un hombre seguro, inteligente y responsable, siempre dispuesto a ayudar y con la capacidad de entender y amar el carácter tan peculiar de su novia, Marta (Sílvia Bel). Todo parecía aparentemente perfecto, casi idílico, pero los guionistas de la serie diaria han decidido incorporar un giro en su trama que ha destapado una imagen hasta ahora desconocida del abogado.

El Salva no capta las señales

Esta temporada Salva enfrentaba un reto importante, ser profesor de una asignatura del máster. A pesar de estar cargado de trabajo en el bufete de abogados era una oportunidad para crecer profesionalmente y hacerse un nombre como docente. Lo que debía ser una experiencia alentadora y muy positiva se ha convertido en un laberinto sin salida que puede acabar muy mal. Entre sus alumnos se encuentra Aina (Tai Fati), una joven que se declara abiertamente fan de Salva e incluso recuerda de memoria algunos de los casos que ha llevado el abogado. Lo que al inicio debía ser admiración profesional y ganas de aprender de una persona que sabe mucho, ha despertado una reacción inesperada por parte de Salva.

La otra cara de Salva que ha salido a la luz en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Después de ofrecerle trabajo en su bufete para que fuera su asistente en algunos casos y con temas más burocráticos, el profesor tomó confianzas innecesarias con la chica. Pasar muchas más horas de las necesarias trabajando, salir a cenar para acabar alabando su manera de trabajar más allá de lo estrictamente profesional, tomarle la mano y pedir que se hagan una foto para enviarla al grupo del máster... Todo eran señales y Aina manifestó abiertamente con su novio que se sentía incómoda, pero sin ser capaz de verbalizarlo con Salva por miedo a perder el trabajo.

Aina (Tai Fati) es una alumna del máster de Salva en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Todo estallaría en una cena organizada por Marta. Una cita doble en la que Salva parecía que babeaba por su asistente y eso provocó que Uri, el novio de Aina, explicara delante de todos las quejas que la chica no se había atrevido a decir en voz alta. Incluso llamó a Salva «asqueroso«. Desde entonces todo ha ido mal. Marta impuso un ultimátum contra Salva para que decidiera entre estar con ella o despedir a Aina y, como era de esperar, acabó cediendo y dejando a la chica sin trabajo. Ella no se lo tomó bien y en su emotiva despedida, Salva le besó la mano como si no volvieran a verse nunca más. Ahora Aina vive estos últimos suspiros de relación con mucha angustia y parece que Salva aún no es capaz de pasar página.

El novio de Aina confronta a Salva en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Aina intenta poner distancia y Salva cree que tiene alguna oportunidad

Después de despedirla, Salva ha seguido preocupándose por Aina, quien en su caso, ya no quiere saber nada más. El problema es que su profesor continúa en el máster e intenta buscar excusas para hablar con ella, como ofrecerle una carta de recomendación o hablar con colegas del gremio para ver si alguien tiene una plaza libre. En el capítulo de este jueves 6 de noviembre, Salva ha vuelto a la acción.

Aina ha dejado plantado a Salva en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Tenían una reunión para hablar de un trabajo de la asignatura, pero la chica no se ha presentado. Cuando Salva ha conseguido contactar con ella, Aina se ha inventado una excusa como que estaba en la biblioteca y no se había dado cuenta de la hora que era. Él, tan colgado como está de ella, ha aceptado buscar otra hora para la reunión, pero Aina estaba decidida a no ceder e intentar hacer el encuentro por videollamada, así se evitaría encerrarse en un despacho con él. ¿Cree que ha conseguido ganar esta vez?

Salva consigue una plaza para Aina en un mitin muy importante | 3Cat.

La respuesta es que no. Salva, sin ninguna vergüenza, se ha presentado en la biblioteca de la facultad para hablar con ella y explicarle que ha conseguido una plaza para ella para el mitin de juristas europeos que se celebrará en Barcelona. Sabe que es la manera de tenerla cerca ahora que Aina cada vez se está alejando más y es un regalo para una «alumna especialmente brillante«. Salva cree que le debía algo a la chica por haberla despedido y por la reacción de Aina parece que es la mejor noticia que podía recibir. Esto provocará que Salva se vuelva a ilusionar, pero en el fondo, Aina sabe que no conseguirá quitárselo de encima. ¿Cómo terminará esta trama cada vez más complicada?