Qui pensaria que el Salva (Ernest Villegas) amagava una personalitat tan intensa? Des que va entrar a Com si fos ahir ha estat un dels personatges més estimats per l’audiència. Un home segur, intel·ligent i responsable, sempre disposat a ajudar i amb la capacitat d’entendre i estimar el caràcter tan peculiar de la seva xicota, la Marta (Sílvia Bel). Tot semblava aparentment perfecte, gairebé idíl·lic, però els guionistes de la sèrie diària han decidit incorporar un gir en la seva trama que ha destapat una imatge fins ara desconeguda de l’advocat.
El Salva no capta els senyals
Aquesta temporada el Salva encarava un repte important, ser professors d’una assignatura del màster. Tot i estar carregat de feina del bufet d’advocats era una oportunitat per créixer professionalment i fer-se un nom com a docent. El que havia de ser una experiència encoratjadora i molt positiva s’ha convertit en un laberint sense sortida que pot acabar molt malament. Entre els seus alumnes es troba l’Aina (Tai Fati), una jove que es declara obertament fan del Salva i fins i tot recorda de memòria alguns dels casos que ha portat l’advocat. El que en un inici havia de ser admiració professional i ganes d’aprendre d’una persona que en sap molt, han despertat una reacció inesperada per part del Salva.
Després d’oferir-li feina al seu bufet perquè fos la seva ajudant en alguns casos i amb temes més burocràtics, el professor va prendre’s unes confiances innecessàries amb la noia. Passar moltes més hores del que toca fent feina, sortir a sopar per acabar alabant la seva manera de treballar més enllà del que és estrictament professional, agafar-li la mà i demanar que es facin una foto per enviar-la al grup del màster... Tot eren senyals i l’Aina va manifestar obertament amb el seu xicot que se sentia incòmoda, però sense ser capaç de verbalitzar-ho amb el Salva per por de perdre la feina.
Tot esclataria en un sopar organitzat per la Marta. Una cita doble en què el Salva semblava que li queia la bava per la seva ajudant i això va provocar que l’Uri, el xicot de l’Aina, expliqués davant de tothom les queixes que la noia no s’havia atrevit a dir en veu alta. Fins i tot va titllar el Salva de ser “fastigós“. Des de llavors tot ha anat malament. La Marta va imposar un ultimàtum contra el Salva perquè decidís entre estar amb ella o fer fora l’Aina i, com era d’esperar, va acabar cedint i deixant la noia sense feina. Ella no s’ho va prendre bé i en el seu comiat emotiu, el Salva va fer-li un petó a la mà com si no es tornessin a veure mai més. Ara l’Aina viu aquests últims sospirs de relació amb molta angoixa i sembla que el Salva encara no és capaç de girar full.
L’Aina intenta posar distància i el Salva creu que té alguna oportunitat
Després de fer-la fora de la feina, el Salva ha continuat preocupant-se per l’Aina, que en el seu cas, ja no en vol saber res més. El problema és que el seu professor continua al màster i intenta buscar excuses per parlar amb ella, com oferir-li una carta de recomanació o parlar amb col·legues del gremi per veure si algú té una plaça lliure. En el capítol d’aquest dijous 6 de novembre, el Salva ha tornat a l’acció.
Tenien una reunió per parlar d’un treball de l’assignatura, però la noia no s’hi ha presentat. Quan el Salva ha aconseguit contactar-hi, l’Aina s’ha inventat una excusa com que era a la biblioteca i no s’havia adonat de les hores que eren. Ell, tan penjat com n’està, ha acceptat buscar una altra hora per fer la reunió, però l’Aina estava decidida a no cedir i intentar fer la trobada per videotrucada, així s’estalviaria tancar-se en un despatx amb ell. Creu que ha aconseguit guanyar aquest cop?
La resposta és que no. El Salva, sense cap mena de vergonya, s’ha presentat a la biblioteca de la facultat per parlar amb ella i explicar-li que ha aconseguit una plaça per a ella per al míting de juristes europeus que es farà a Barcelona. Sap que és la manera de tenir-la a prop ara que l’Aina cada cop s’està allunyant més i és un regal per a una “alumna especialment brillant“. El Salva creu que li devia alguna cosa a la noia per haver-la fet fora de la feina i per la reacció de l’Aina sembla que és la millor notícia que podia rebre. Això provocarà que el Salva es torni a il·lusionar, però en el fons, l’Aina sap que no aconseguirà treure-se’l de sobre. Com acabarà aquesta trama cada cop més complicada?