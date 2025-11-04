La Gina (Meritxell Huertas) no s’esperava tornar de l’estiu i començar una nova temporada de Com si fos ahir amb problemes greus de salut. Ja n’havia tingut prou amb la ruptura amb el Jordi (Andrés Herrera) i el drama de l’estafador de l’amor que gairebé la deixa sense cosina. Quan creia que tot estava una mica més tranquil i en pau, el joc de dos amics de la colla ha fet girar la seva vida provocant que tot es compliqui moltíssim. El Miquel (Eduard Farelo) i el Jordi tenen una gran part de responsabilitat, si més no, ells es van posar a jugar amb una escopeta de balins al bosc que va acabar perforant el timpà de la seva amiga, que només volia pixar entre un parell d’arbres abans de tornar a casa de l’excursió de la muntanya. Una escena tant quotidiana com surrealista. Ara, la dona, veient com el seu dia a dia s’ha complicat, ha començat a prendre decisions per intentar recuperar la seva vida, aliena a la trapelleria dels seus amics de l’institut.
La lesió de la Gina complica el seu dia a dia
La vida quotidiana és el que dona sentit a la sèrie de TV3. Una colla de boomers que batalla contra els contratemps del dia a dia i intenta sortir indemne de les situacions que els proposen els guionistes de Com si fos ahir. Però què passa quan el dia a dia es complica per culpa d’un accident? La Gina ha perdut el 70% de l’audició i des de llavors ha buscat de manera desesperada els culpables sense resultats, malgrat que els té molt més a prop del que creu. El Jordi ha estat al seu costat, en part per controlar que el seu secret no sortís a la llum i perquè sembla que la parella podria tornar a formalitzar la seva relació després de la ruptura i de tirar-se els plats pel cap durant la vuitena temporada.
Per la seva banda, el Miquel ha estat molts dies patint per guardar el secret i ocultar-lo. L’Empar (Rosa Boladeras) ha estat una de les confidents i fa uns capítols va estar a punt d’explicar-ho tot a la Gina. Sigui casualitat o per un bon gir de guió, la pobra dona no va sentir res perquè s’estava tapant l’oïda bona. En el capítol de dimarts 4 de novembre, sembla que s’ha decidit a fer alguna cosa al respecte.
La Gina busca solucions per curar-se i el gran secret remou consciències
L’accident ha afectat de bona manera vida quotidiana de la Gina. Només pel fet de dormir al llit cap a una banda tapant-se l’oïda bona ja no ha sentit l’alarma del despertador i arribarà tard a la feina. La seva reacció ha estovat fins i tot el Jordi, que ara sembla que se l’estima com feia temps que no es veia i pateix perquè ell i el Miquel han perjudicat la vida de la seva amiga. En un primer moment, la Gina es dirigeix a la consulta del metge per buscar opinions sobre una intervenció del timpà que fa un doctor a Turquia.
A la sala d’espera es troba una noia que porta audiòfons i sembla que potser podria haver trobat una primera solució per als seus problemes. L’experiència de la noia l’ha fet remoure i fins i tot es trasllada a una botiga per saber com funcionen els aparells, però no queda clar si per vergonya o per por, gira cua i torna a casa.
La Gina està convençuda que recuperarà l’audició i fins i tot rebutja el regal que li fa el Jordi. El seu xicot ha comprat un despertador que incorpora vibració que està pensat per a persones amb sordera. Després de la conversa amb el metge està convençuda que vol fer-se l’operació a Turquia que li va prometre el Jordi que pagaria. Ell no ho veu del tot clar, també perquè no té aquesta quantitat de diners per gestionar-ho. La dona està molt il·lusionada i creu que serà l’oportunitat perfecta per curar-se, però a Com si fos ahir no tot és tan fàcil.
Per acabar d’arrodonir-ho tot, la Gina va al Flora al vespre i es troba amb el Miquel, a qui se li remouen els remordiments un cop més. Per intentar ajudar-la, truca al Jordi i li comenta que l’ajudarà a pagar la intervenció a Turquia. Unes despeses afegides per al cap de la consultoria, que ja té prou problemes a la feina i ara continuarà patint per un secret que haurà d’esclatar en algun moment. La Gina podrà sotmetre’s a la intervenció? Se sabrà qui són els responsables? Queden encara moltes preguntes sense resposta a la sèrie diària de TV3.