Quins ingredients fan que Com si fos ahir sigui un èxit a TV3 després de nou temporades? La sèrie omple la franja de la sobretaula de dilluns a divendres i la colla de l’institut Reina Sibil·la ha anat construint-se un espai dins el dia a dia dels espectadors, que cada migdia esperen novetats i trames cada cop més enrevessades. Les relacions personals, les mentides, les traïcions i els secrets són un còctel explosiu que funciona i cada setmana algun dels protagonistes ha de fer mans i mànigues per mantenir-se estable davant qualsevol gir de guió.
La novena temporada de la ficció catalana no ha deixat ningú indiferent, hi ha trames molt candents que s’estan cuinant a foc lent i que en el moment que explotin, podran endur-se més d’una història per davant. Un dels ambients més enterbolits aquests darrers capítols ha estat la consultoria. El Miquel (Eduard Farelo) i el seu equip han estat treballant de valent per aconseguir guanyar el concurs públic. Una feinada que s’ha barrejat amb l’angoixa del Miquel i l’Empar (Rosa Boladeras) per ocultar la veritat sobre els responsables de l’accident de la Gina (Meritxell Huertas) i que ara ha de fer front a friccions internet i un secret que acaba de sortir a la llum.
La felicitat per la victòria es camufla entre secrets i tensions personals
Per situar les últimes trames que afecten els protagonistes de la consultoria, cal parlar del concurs públic. El Miquel va decidir inscriure’s en un concurs per promocionar la consultoria que els ajudarà a augmentar els ingressos. De fet, aquest projecte els va portar a contractar l’Empar, una amiga del passat del Miquel que s’ha vist implicada en més d’un conflicte per voler ajudar el seu cap. L’eufòria per la victòria, però, ha quedat camuflada pels secrets i les tensions personals. Un dels problemes va arribar perquè la Noe (Elena Gadel) es pensava que el seu marit i l’Empar s’havien embolicat: tants dies de converses en veu baixa i mirades estranyes van fer-la embogir.
Tot plegat, però, només era una màscara perquè el Miquel estava relacionat amb l’accident que ha deixat la Gina sense audició i perquè dins l’equip que avalua les propostes del concurs, hi ha un conegut seu. Sorprenentment, la Noe va decidir amagar-ho per garantir la victòria, però no hi comptaven amb l’últim moviment de l’Empar: denunciar-ho a l’empresa que avaluava les propostes.
Després de parlar-ho amb el Miquel i conscient que no podia jugar-se que la fessin fora de la feina, l’Empar va decidir que ho havia de deixar estar, però a més a més s’ha endut un regal del Miquel: serà la coordinadora del projecte del concurs de la consultoria, i això ha aixecat molta polseguera amb la Cèlia (Sara Espígul). El Miquel sabia que l’Empar necessitava diners urgentment i assumir aquesta posició garantiria que tingués una feina estable, però no hi comptava que la seva mà dreta s’hi rebotaria.
La Cèlia descobreix la veritat i s’empipa de mala manera
A la vuitena temporada de Com si fos ahir la Cèlia va assumir un nou rol dins la consultoria que va costar-li un parell de picabaralles amb el Víctor (Pep Ambròs). Com a nova sòcia de la consultoria i ocupant el lloc de la Gemma (Àurea Márquez) podria prendre decisions importants amb el Miquel, però l’elecció de l’Empar com a coordinadora ha estat una elecció unànime del Miquel, també per garantir el silenci de la seva amiga, que sap moltes coses que podrien perjudicar l’empresa.
Què farà la Cèlia amb la informació que ha sortit a la llum?
En el capítol d’aquest dilluns 3 de novembre, la Cèlia ha descobert els motius pels quals el Miquel va triar l’Empar a com a coordinadora, tot després de comportar-se com una nena petita perquè estava ofesa per la decisió del seu company. És cert que tot fa molta pudor de socarrim i ben bé sembla un suborn per pagar el silenci de l’Empar, però ella s’hi ha posat de morros i la relació està cada cop més tensa. Quan organitzen un sopar per celebrar el premi del concurs, que gairebé es pot tallar la tensió amb un ganivet, el Miquel acaba confessant que tenen un contacte dins el grup avaluador -que no significa que no hagin fet bona feina- però que sempre pot parlar bé de la consultoria.
La reacció d’ella? Abandonar el restaurant de luxe amb mil preguntes a cap. Què farà amb la informació? Es deixarà comprar com l’Empar? Ha estat un inici de setmana mogut pels fans de la sèrie, alhora que avancen altres trames molt denses com l’aventura del Francesc (Eduard Buch) amb l’Ona (Carmela Poch) o l’obsessió del Salva (Ernest Villegas) amb l’Aina (Tai Fati).