No hi ha setmana tranquil·la per als personatges de Com si fos ahir. Les petites situacions de la vida quotidiana queden emmirallades per les històries que els envolten en una novena temporada on alguns dels protagonistes s’estan portant força malament. El Francesc (Eduard Buch) s’ha coronat com el gran infidel després d’embolicar-se amb una altra dona estant amb la Sílvia (Montse Germán). El gran secret de la Diana (Mercè Arànega) ha saltat pels aires i les relacions a la consultoria cada cop estan més tenses després de guanyar el concurs públic. Què els espera als amics de la colla aquesta setmana? Les pistes sense espòilers porten sospites, culpabilitat i moltes més mentides.
L’actitud d’un advocat impertorbable angoixa una noia
El Salva (Ernest Villegas) ha demostrat amagar una cara molt fosca i desconeguda. L’advocat s’ha penjat de l’Aina (Tai Fati), una alumna del màster que amb la seva bona actitud i predisposició ha aconseguit la confiança del seu professor. Una confiança que ha traspassat línies vermelles i que ara ha tensat molt més la relació entre el Salva i la Marta (Sílvia Bel). Fa uns dies que el Salva pateix perquè si surt a la llum el seu comportament podria tenir molts problemes. La relació entre alumna i professor canviarà molt, però l’Aina podrà sortir d’aquí abans no sigui massa tard?
Qui també té un bon embolic és el Quique (Biel Duran). Fa moltes setmanes que té una obsessió entre cella i cella. Uns resultats de l’uròleg l’han fet pensar durant dies que ell no era realment el pare de l’Adrià, el fill que va tenir amb la Cristina (Carlota Olcina) fa 15 anys. Tot plegat això ha provocat discussions entre els progenitors, molts dies de tensió i fins i tot una reacció embogida del Quique que va buscar explicacions d’un vell amic de la seva exdona, el Hugh. Ara, que ha sortit a la llum la veritat sobre ells dos, què farà el Quique? Aquest personatge podria aparèixer per sorpresa a Barcelona, i els motius són tot un misteri.
El gran infidel patirà per la seva mentida
Qui s’imaginava que el Francesc seria capaç de posar les banyes a la Sílvia? És cert que la dona va embolicar-se amb el cunyat del Francesc la temporada anterior, però sabent que no és correcte, per què ha caigut en la temptació? L’Ona (Carmela Poch), la persona amb qui va estar a punt de casar-se fa 25 anys ha estat capaç de tocar les tecles correctes perquè el Francesc la triï, sense tenir en compte que algú els podria enxampar. La Ruth (Carlota Keiko) ha descobert informació sobre la nova amistat del seu tiet i la seva professora de tenis i en els pròxims capítols, el Francesc patirà per buscar excuses i ocultar la seva traïció.
D’altra banda, la seva xicota ho està passant molt malament. La Sílvia arrossega molts dolors i problemes de salut des de la primera setmana de la temporada i encara no ha trobat solució. Tot plegat està afectant la seva personalitat, la relació amb les amigues de la colla i amb el Francesc. Ella no sap que l’han enganyat i creu que l’actitud del seu xicot és per culpa seva, perquè com està malalta no pot donar el 100%. Trobarà suport en un bon amic, però és evident que al Comsi un secret d’aquesta mena esclatarà de la manera més sorprenent i inesperada possible.
Un còctel explosiu a la consultoria
L’ambient a la consultoria és estranya. La felicitat del Miquel (Eduard Farelo) i la Noe (Elena Gadel) contrasta moltíssim amb l’apatia de l’Empar (Rosa Boladeras), que coneix el secret pel qual han guanyat el concurs públic i a més a més ha de mentir per ocultar qui són els responsables de l’accident de la Gina (Meritxell Huertas). Amb la Cèlia (Sara Espígul) les coses tampoc van bé i el Miquel descobrirà que la seva capacitat econòmica no és tan bona com es pensava.
En el cas de la Gina, la lesió de l’oïda provocada per un tret amb una escopeta de balins estan dificultant la seva vida. Després de trobar un suposat culpable i una semiconfessió de l’Empar que la pobra dona no va sentir, buscarà ajuda de dos amics, els veritables responsables de tot plegat. D’altra banda, el Jordi (Andrés Herrera), que semblava disposa a començar una relació amb ella de nou -no queda clar si per amor o per tenir-la controlada-, descobrirà un problema personal que podria delatar-lo.
Els conflictes d’un triangle amorós
Tota la colla de Com si fos ahir sembla tenir problemes, i els seus fills i personatges més joves tampoc n’estan exemptes. Des que la Naiara (Daniela Brown) va marxar, el Ferni (Francesc Cuéllar) i Karim (Moha Amazian) sembla que estan en una guerra invisible per aconseguir l’amor de la noia. El Toni petit (Oriol Cervera) haurà d’intervenir en tot plegat, però desconeix que el seu nou amic ha tornat als negocis tèrbols per intentar aconseguir diners i pagar el lloguer. Tot plegat, una trama que anirà pujant de nivell i que podria complicar-ho tot moltíssim.
La Neus ha de gestionar moltes situacions
Qui també té molts fronts oberts és la Neus (Mercè Martínez). No només ha de coordinar l’assaig per a l’estudi de l’Alzheimer, sinó que els seus sentiments per l’Andreu (Marc Cartes) no s’han aturat. A casa la situació tampoc millor, intentant gestionar les mentides de la Ruth, la seva filla, i la poca implicació en la paternitat del Miqui (Adrià Collado), que s’ho mira tot des d’Austràlia amb tota la tranquil·litat del món.
Sigui com sigui, aquestes són només algunes de les trames que seran protagonistes a Com si fos ahir aquesta setmana. Què passarà amb l’Ivan (Roger Coma) després que esclatés la gran mentida de la Diana? La Itziar (Mar Ulldemolins) es recuperarà del buit que ha deixat la seva ruptura amb la Foix (Nausicaa Bonnín)? Arriben capítols molt intensos pels personatges de la sèrie diària de TV3.