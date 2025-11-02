No hay semana tranquila para los personajes de Com si fos ahir. Las pequeñas situaciones de la vida cotidiana quedan reflejadas por las historias que los rodean en una novena temporada donde algunos de los protagonistas se están portando bastante mal. Francesc (Eduard Buch) se ha coronado como el gran infiel después de enredarse con otra mujer estando con Sílvia (Montse Germán). El gran secreto de Diana (Mercè Arànega) ha salido a la luz y las relaciones en la consultoría cada vez están más tensas después de ganar el concurso público. ¿Qué les espera a los amigos del grupo esta semana? Las pistas sin spoilers traen sospechas, culpabilidad y muchas más mentiras.

La actitud de un abogado imperturbable angustia a una chica

Salva (Ernest Villegas) ha demostrado ocultar una cara muy oscura y desconocida. El abogado se ha encariñado de Aina (Tai Fati), una alumna del máster que con su buena actitud y predisposición ha conseguido la confianza de su profesor. Una confianza que ha cruzado líneas rojas y que ahora ha tensado mucho más la relación entre Salva y Marta (Sílvia Bel). Hace unos días que Salva sufre porque si sale a la luz su comportamiento podría tener muchos problemas. La relación entre alumna y profesor cambiará mucho, pero ¿podrá Aina salir de aquí antes de que sea demasiado tarde?

La relación de Aina y Salva continúa avanzando en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Quien también tiene un buen lío es Quique (Biel Duran). Hace muchas semanas que tiene una obsesión en mente. Unos resultados del urólogo le han hecho pensar durante días que él no era realmente el padre de Adrià, el hijo que tuvo con Cristina (Carlota Olcina) hace 15 años. Todo esto ha provocado discusiones entre los progenitores, muchos días de tensión e incluso una reacción desquiciada de Quique que buscó explicaciones de un viejo amigo de su exmujer, Hugh. Ahora, que ha salido a la luz la verdad sobre ellos dos, ¿qué hará Quique? Este personaje podría aparecer por sorpresa en Barcelona, y los motivos son todo un misterio.

Quique recibirá una visita inesperada esta semana en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El gran infiel sufrirá por su mentira

¿Quién se imaginaba que Francesc sería capaz de engañar a Sílvia? Es cierto que ella se enredó con el cuñado de Francesc la temporada anterior, pero sabiendo que no es correcto, ¿por qué ha caído en la tentación? Ona (Carmela Poch), la persona con quien estuvo a punto de casarse hace 25 años ha sido capaz de tocar las teclas correctas para que Francesc la elija, sin tener en cuenta que alguien los podría atrapar. Ruth (Carlota Keiko) ha descubierto información sobre la nueva amistad de su tío y su profesora de tenis y en los próximos capítulos, Francesc sufrirá buscando excusas y ocultando su traición.

Francesc se enredó con Ona y Sílvia no lo sabe aún | 3Cat

Por otro lado, su novia lo está pasando muy mal. Sílvia arrastra muchos dolores y problemas de salud desde la primera semana de la temporada y aún no ha encontrado solución. Todo esto está afectando su personalidad, la relación con las amigas del grupo y con Francesc. Ella no sabe que la han engañado y cree que la actitud de su novio es por su culpa, porque como está enferma no puede dar el 100%. Encontrará apoyo en un buen amigo, pero es evidente que en Comsi un secreto de este tipo explotará de la manera más sorprendente e inesperada posible.

Aumenta la preocupación por el estado de salud de Sílvia en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Un cóctel explosivo en la consultoría

El ambiente en la consultoría es extraño. La felicidad de Miquel (Eduard Farelo) y Noe (Elena Gadel) contrasta muchísimo con la apatía de Empar (Rosa Boladeras), que conoce el secreto por el cual ganaron el concurso público y además tiene que mentir para ocultar quiénes son los responsables del accidente de Gina (Meritxell Huertas). Con Cèlia (Sara Espígul) las cosas tampoco van bien y Miquel descubrirá que su capacidad económica no es tan buena como pensaba.

Miquel confiesa la verdad a Noe | 3Cat

En el caso de Gina, la lesión del oído provocada por un disparo con una escopeta de balines está dificultando su vida. Después de encontrar un supuesto culpable y una semiconfesión de Empar que la pobre mujer no escuchó, buscará ayuda de dos amigos, los verdaderos responsables de todo. Por otro lado, Jordi (Andrés Herrera), que parecía dispuesto a comenzar una relación con ella de nuevo -no queda claro si por amor o para tenerla controlada-, descubrirá un problema personal que podría delatarlo.

Los conflictos de un triángulo amoroso

Todo el grupo de Com si fos ahir parece tener problemas, y sus hijos y personajes más jóvenes tampoco están exentos. Desde que Naiara (Daniela Brown) se fue, Ferni (Francesc Cuéllar) y Karim (Moha Amazian) parecen estar en una guerra invisible por conseguir el amor de la chica. Toni petit (Oriol Cervera) tendrá que intervenir en todo esto, pero desconoce que su nuevo amigo ha vuelto a los negocios turbios para intentar conseguir dinero y pagar el alquiler. Todo esto, una trama que irá aumentando de nivel y que podría complicarlo todo muchísimo.

Ferni toma una decisión poco acertada en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Neus tiene que gestionar muchas situaciones

Quien también tiene muchos frentes abiertos es Neus (Mercè Martínez). No solo tiene que coordinar el ensayo para el estudio del Alzheimer, sino que sus sentimientos por Andreu (Marc Cartes) no se han detenido. En casa la situación tampoco mejora, intentando gestionar las mentiras de Ruth, su hija, y la poca implicación en la paternidad de Miqui (Adrià Collado), que lo ve todo desde Australia con toda la tranquilidad del mundo.

Neus tendrá una semana muy complicada en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Sea como sea, estas son solo algunas de las tramas que serán protagonistas en Com si fos ahir esta semana. ¿Qué pasará con Ivan (Roger Coma) después de que explotara la gran mentira de Diana? ¿Se recuperará Itziar (Mar Ulldemolins) del vacío que ha dejado su ruptura con Foix (Nausicaa Bonnín)? Llegan capítulos muy intensos para los personajes de la serie diaria de TV3.