Gina (Meritxell Huertas) no esperaba regresar del verano y comenzar una nueva temporada de Com si fos ahir con serios problemas de salud. Ya había tenido suficiente con la ruptura con Jordi (Andrés Herrera) y el drama del estafador del amor que casi la deja sin prima. Cuando pensaba que todo estaba un poco más tranquilo y en paz, el juego de dos amigos del grupo ha hecho girar su vida provocando que todo se complique muchísimo. Miquel (Eduard Farelo) y Jordi tienen una gran parte de responsabilidad, al menos, ellos se pusieron a jugar con una escopeta de balines en el bosque que terminó perforando el tímpano de su amiga, que solo quería orinar entre un par de árboles antes de regresar a casa de la excursión de montaña. Una escena tan cotidiana como surrealista. Ahora, la mujer, viendo cómo su día a día se ha complicado, ha comenzado a tomar decisiones para intentar recuperar su vida, ajena a la travesura de sus amigos del instituto.

La Gina ha recibido uno de los disparos de Miquel y Jordi en la oreja en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La lesión de Gina complica su día a día

La vida cotidiana es lo que da sentido a la serie de TV3. Un grupo de boomers que batalla contra los contratiempos del día a día e intenta salir indemne de las situaciones que les proponen los guionistas de Com si fos ahir. Pero, ¿qué pasa cuando el día a día se complica por culpa de un accidente? Gina ha perdido el 70% de la audición y desde entonces ha buscado desesperadamente a los culpables sin resultados, a pesar de que los tiene mucho más cerca de lo que cree. Jordi ha estado a su lado, en parte para controlar que su secreto no salga a la luz y porque parece que la pareja podría volver a formalizar su relación después de la ruptura y de lanzarse los trastos a la cabeza durante la octava temporada.

Jordi y Gina parecen estar más unidos que nunca en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Por su parte, Miquel ha estado muchos días sufriendo por guardar el secreto y ocultarlo. Empar (Rosa Boladeras) ha sido una de las confidentes y hace unos capítulos estuvo a punto de contarlo todo a Gina. Sea casualidad o por un buen giro de guion, la pobre mujer no oyó nada porque se estaba tapando el oído bueno. En el capítulo del martes 4 de noviembre, parece que se ha decidido a hacer algo al respecto.

Gina busca soluciones para curarse y el gran secreto remueve conciencias

El accidente ha afectado de buena manera la vida cotidiana de Gina. Solo por el hecho de dormir en la cama hacia un lado tapándose el oído bueno ya no ha oído la alarma del despertador y llegará tarde al trabajo. Su reacción ha ablandado incluso a Jordi, que ahora parece que la quiere como hacía tiempo que no se veía y sufre porque él y Miquel han perjudicado la vida de su amiga. En un primer momento, Gina se dirige a la consulta del médico para buscar opiniones sobre una intervención del tímpano que realiza un doctor en Turquía.

Gina busca soluciones para la lesión del oído en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

En la sala de espera se encuentra con una chica que lleva audífonos y parece que podría haber encontrado una primera solución para sus problemas. La experiencia de la chica la ha conmovido e incluso se traslada a una tienda para saber cómo funcionan los aparatos, pero no queda claro si por vergüenza o por miedo, da media vuelta y regresa a casa.

Jordi tendrá que pagar la operación de Gina en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Gina está convencida de que recuperará la audición e incluso rechaza el regalo que le hace Jordi. Su novio ha comprado un despertador que incorpora vibración pensado para personas con sordera. Después de la conversación con el médico está convencida de que quiere realizarse la operación en Turquía que le prometió Jordi que pagaría. Él no lo ve del todo claro, también porque no tiene esa cantidad de dinero para gestionarlo. La mujer está muy ilusionada y cree que será la oportunidad perfecta para curarse, pero en Com si fos ahir no todo es tan fácil.

Jordi intenta ayudar a Gina para buscar soluciones en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Para completar todo, Gina va al Flora por la noche y se encuentra con Miquel, a quien se le remueven los remordimientos una vez más. Para intentar ayudarla, llama a Jordi y le comenta que le ayudará a pagar la intervención en Turquía. Unos gastos añadidos para el jefe de la consultoría, que ya tiene bastantes problemas en el trabajo y ahora continuará sufriendo por un secreto que tendrá que estallar en algún momento. ¿Podrá Gina someterse a la intervención? ¿Se sabrá quiénes son los responsables? Quedan aún muchas preguntas sin respuesta en la serie diaria de TV3.