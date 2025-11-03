¿Qué ingredientes hacen que Com si fos ahir sea un éxito en TV3 después de nueve temporadas? La serie llena la franja de sobremesa de lunes a viernes y el grupo del instituto Reina Sibil·la ha ido construyéndose un espacio dentro del día a día de los espectadores, que cada mediodía esperan novedades y tramas cada vez más enrevesadas. Las relaciones personales, las mentiras, las traiciones y los secretos son un cóctel explosivo que funciona y cada semana alguno de los protagonistas tiene que hacer de todo para mantenerse estable ante cualquier giro de guion.

La novena temporada de la ficción catalana no ha dejado a nadie indiferente, hay tramas muy candentes que se están cocinando a fuego lento y que en el momento que exploten, podrán llevarse más de una historia por delante. Uno de los ambientes más turbios de estos últimos capítulos ha sido la consultoría. Miquel (Eduard Farelo) y su equipo han estado trabajando arduamente para conseguir ganar el concurso público. Un trabajazo que se ha mezclado con la angustia de Miquel y Empar (Rosa Boladeras) por ocultar la verdad sobre los responsables del accidente de Gina (Meritxell Huertas) y que ahora tiene que enfrentarse a fricciones internas y a un secreto que acaba de salir a la luz.

La consultoría ha ganado el concurso público aunque ocultan secretos en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La felicidad por la victoria se camufla entre secretos y tensiones personales

Para situar las últimas tramas que afectan a los protagonistas de la consultoría, hay que hablar del concurso público. Miquel decidió inscribirse en un concurso para promocionar la consultoría que les ayudará a aumentar los ingresos. De hecho, este proyecto les llevó a contratar a Empar, una amiga del pasado de Miquel que se ha visto implicada en más de un conflicto por querer ayudar a su jefe. La euforia por la victoria, sin embargo, ha quedado camuflada por los secretos y las tensiones personales. Uno de los problemas llegó porque Noe (Elena Gadel) pensaba que su marido y Empar se habían liado: tantos días de conversaciones en voz baja y miradas extrañas la hicieron enloquecer.

¿Cómo ha reaccionado Noe después de escuchar la confesión de Miquel en ‘Com si fos ahir’? | 3Cat.

Todo, sin embargo, solo era una máscara porque Miquel estaba relacionado con el accidente que dejó a Gina sin audición y porque dentro del equipo que evalúa las propuestas del concurso, hay un conocido suyo. Sorprendentemente, Noe decidió ocultarlo para garantizar la victoria, pero no contaban con el último movimiento de Empar: denunciarlo a la empresa que evaluaba las propuestas.

Después de hablarlo con Miquel y consciente de que no podía arriesgarse a que la echaran del trabajo, Empar decidió que debía dejarlo estar, pero además se llevó un regalo de Miquel: será la coordinadora del proyecto del concurso de la consultoría, y esto ha levantado mucho polvo con Cèlia (Sara Espígul). Miquel sabía que Empar necesitaba dinero urgentemente y asumir esta posición garantizaría que tuviera un trabajo estable, pero no contaba con que su mano derecha se rebelaría.

Cèlia está enfadada con Empar y Miquel en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Cèlia descubre la verdad y se enfada mucho

En la octava temporada de Com si fos ahir Cèlia asumió un nuevo rol dentro de la consultoría que le costó un par de peleas con Víctor (Pep Ambròs). Como nueva socia de la consultoría y ocupando el lugar de Gemma (Àurea Márquez) podría tomar decisiones importantes con Miquel, pero la elección de Empar como coordinadora ha sido una elección unánime de Miquel, también para garantizar el silencio de su amiga, que sabe muchas cosas que podrían perjudicar a la empresa.

Cèlia quiere saber por qué Miquel ha tomado decisiones sin consultarlo con ella | 3Cat

¿Qué hará Cèlia con la información que ha salido a la luz?

En el capítulo de este lunes 3 de noviembre, Cèlia ha descubierto los motivos por los cuales Miquel eligió a Empar como coordinadora, todo después de comportarse como una niña pequeña porque estaba ofendida por la decisión de su compañero. Es cierto que todo huele mucho a quemado y bien parece un soborno para pagar el silencio de Empar, pero ella se ha puesto de morros y la relación está cada vez más tensa. Cuando organizan una cena para celebrar el premio del concurso, que casi se puede cortar la tensión con un cuchillo, Miquel acaba confesando que tienen un contacto dentro del grupo evaluador -lo que no significa que no hayan hecho un buen trabajo- pero que siempre puede hablar bien de la consultoría.

Cèlia descubre el secreto que ocultaban los trabajadores de la consultoría en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

¿Su reacción? Abandonar el restaurante de lujo con mil preguntas en la cabeza. ¿Qué hará con la información? ¿Se dejará comprar como Empar? Ha sido un inicio de semana movido para los fans de la serie, al mismo tiempo que avanzan otras tramas muy densas como la aventura de Francesc (Eduard Buch) con Ona (Carmela Poch) o la obsesión de Salva (Ernest Villegas) con Aina (Tai Fati).