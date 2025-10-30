La vuitena temporada de Com si fos ahir va tancar amb la mort més original d’un personatge. Els guionistes, per presentar un nou fitxatge que prometia emocions fortes, van optar per organitzar un fals funeral. La víctima d’aquesta trama? L’Ivan (Roger Coma), que va veure com la seva madrastra Diana (Mercè Arànega) tornava a la seva vida dins un taüt. Ara bé, tot formava part del pla d’una dona esbojarrada i incontrolable, que no volia perdre’s l’oportunitat d’acomiadar-se de les persones que estima. Durant aquest primer trimestre de la novena temporada, els fans han anat descobrint les capes d’aquest nou personatge que fa servir massa la mentida, malgrat que actua amb bona fe, i potser les seves formes no siguin les més correctes.
El seu secret ha mantingut els seguidors de la ficció de TV3 ben enganxats: després que l’Ivan descobrís que ell era la persona encarregada per fer complir les seves últimes voluntats, la primera idea que va pensar és que la Diana es moria. Després d’explicar-li a Nina, la filla de la seva madrastra, tots dos van tornar-se bojos per fer-la feliç en el compte enrere més dur de la seva vida. El problema és que la Diana no s’està morint. Va aprofitar que la seva filla per fi havia fet les paus amb ella i que l’Ivan havia tornat al seu costat per deixar-se cuidar. Però els secrets, a Com si fos ahir, tenen data de caducitat i la Diana ha vist, de manera inesperada, com el seu pla saltava pels aires.
La Itziar descobreix informació clau
Per ubicar tots els punts d’aquesta trama, cal posar en el centre la suposada malaltia de la Diana. La dona va fer veure que realment sí que s’estava morint. L’Ivan i la Nina van arribar a la conclusió que era millor deixar les seves diferències de costat i unir-se per aprofitar el poc temps que els quedava amb la seva mare. La solució? Mudar-se tots tres al pis de l’Ivan -que comparteix amb la Itziar (Mar Ulldemolins)- en una convivència infernal. La Diana i la Itziar no s’entenen i això és evident. La xef de la Barnateca no tolera l’actitud de la dona i des d’un bon principi s’ensumava que hi havia parts estranyes. Aquesta setmana mateix, la dona havia d’anar a l’hospital per fer-se unes proves de les quals no va voler donar detalls a l’Ivan. Quan ell i la Nina van passar a recollir-la, la Diana va posar-se molt nerviosa, intentant amagar que el que havia fet era anar a posar-se unes vacunes.
En el capítol d’aquest dijous 30 d’octubre, ha estat el moment per unir totes les peces. La cuinera feia temps que veia coses que no encaixaven, com el primer cop que la Diana es va quedar sola al pis “perquè es trobava malament”. La Itziar va tornar per fer-li companyia i se la va trobar ballant i amb una copa a la mà. Ara, però, ha investigat molt més sobre aquesta visita al metge. Si suposadament l’havien punxat per fer-li una analítica, per què li feia mal la part superior del braç? Les preguntes de la Itziar l’han posat molt nerviosa i la reacció de la Diana ha acabat d’alterar-la del tot. Ella, impacient, ha remenat els papers de la dona i ha trobat informació crucial però abans, havia d’explicar-ho tot a l’Ivan.
Crisi familiar i una reacció bomba dels seus dos fills
El primer que havia de fer la Itziar era compartir les seves informacions i la conclusió a la qual havia arribat. Les proves de la Diana no eren per una malaltia, sinó perquè s’havia vacunat per anar-se’n de viatge. I el destí? Uns bitllets d’avió a Malàisia han destapat el gran secret, però quedava la part més important: plantar casa i enfrontar-se a la Diana.
Un cop la dona ha tornat a casa després de dinar amb una amiga, l’escena que s’ha trobat era de tot menys amable. La seva filla Nina, molt seca i directa, ha deixat enrere l’amabilitat i la tristesa dels últims dies per exigir la veritat. Ben bé se li ha tirat al coll i no han arribat a les mans perquè l’Ivan ha pogut intervenir. Atrapada entre l’espasa i la paret, la seva mare ho ha acabat confessant tot: se’n va a viure a Malàisia sense data de retorn i ha aprofitat la paranoia de l’Ivan sobre la seva suposada mort per treure’n profit. L’home hi ha posat una mica de seny en aquesta crisi familiar sense precedents, tot just abans de fer-la fora del pis.
Més tard l’han deixat tornar perquè pogués recollir les maletes i explicar-se de nou: no ho ha fet amb mala fe i veient la reacció dels seus fills, va decidir mentir per aprofitar l’amor que feia anys que no rebia. En el fons se’ls estima molt i sap que sempre ha fet les coses malament, però això aconseguirà que s’estovin abans d’anar-se’n? Caldrà esperar els pròxims capítols per saber si el pla de la Diana ha funcionat i si els seus fills la perdonaran abans d’emprendre aquest viatge de no retorn.