La sèrie diària que lidera els rànquings de continguts més vistos de 3Cat pot celebrar una bona xifra. Com si fos ahir ha encetat la seva novena temporada a TV3 i les trames que han preparat els guionistes sembla que triomfen bastant. Oferir històries i personatges nous després de gairebé una dècada és tot un repte, però els resultats que es registren en les audiències demostren l’èxit que genera una ficció catalana que troba els detalls precisos per fer la quotidianitat tota una aventura. Aquesta setmana el capítol de dimarts 28 d’octubre ha registrat una xifra inesperada i molt positiva pel que fa a les audiències.
Un pic d’audiència per a la colla de ‘Com si fos ahir’
La setmana ha començat amb moltíssima intensitat a Com si fos ahir. Una de les trames més candents que ha provocat un desenllaç inesperat ha estat la gran infidelitat del Francesc (Eduard Buch), que ha caigut sota les temptacions de l’Ona (Carmela Poch), la seva exparella amb qui va estar a punt de casar-se fa 25 anys. Setmanes de jocs, de tensar la corda i amagar trobades a la Sílvia (Montse Germán) que batalla tota sola per intentar salvar la seva relació.
Una de les trames que també està donant molt joc és l’enrevessada història de la Diana (Mercè Arànega) i la seva suposada mort imminent. La dona ha aconseguit que els seus fills s’uneixin després de molts anys i viu com una reina a costa del patiment aliè. En el capítol de dimarts 28 d’octubre va estar a punt de confessar-ho tot, però la interrupció de la Itziar (Mar Ulldemolins) va fer que s’ho rumiés una mica més.
Precisament aquest capítol ha deixat unes xifres d’escàndol per a TV3. L’interès per la sèrie diària de la televisió publica catalana continua després de tantíssimes temporades i les dades ho sostenen. Segons Kantar Media, l’empresa que s’encarrega del mesurament de les audiències en l’àmbit estatal, el capítol de Com si fos ahir d’aquest dimarts va registrar un 24,1% de quota de pantalla i 241.000 espectadors de mitjana. De fet, el programa previ, el Cuines, va quedar-se per darrere pel que fa al share, amb un 23,5%, però superant els espectadors de mitjana, que van ser 252.000.
Quines dades van registrar les altres cadenes en aquesta franja?
En la mateixa franja horària –Com si fos ahir comença les emissions a les 16:00 h-, altres cadenes oferien la seva programació habitual, que va registrar xifres molt més baixes. Zapeando va quedar-se amb un 5,4% de share i 53.000 espectadors de mitjana. La sèrie diària d’Antena 3, Sueños de libertad, va registrar un 8,8% de share i 87.000 espectadors de mitjana. El programa Directo al grano de TVE va quedar-se amb un 7,6% de share i 72.000 espectadors i molt per darrere se situa Todo es mentira de Cuatro amb 41.000 espectadors de mitjana i un 4,2% de quota de pantalla. Tot plegat, unes dades que van enlairar els registres de la cadena catalana i confirmen l’èxit que aquesta sèrie ha consolidat temporada rere temporada.