Qui diria que la víctima d’una infidelitat serà ara el gran infidel de la novena temporada de Com si fos ahir? A la sèrie diària de TV3 ningú s’escapa de les trapelleries dels guionistes i aquells personatges que semblaven bons i innocents resulta que amagaven una cara molt dura. És el cas del Francesc (Eduard Buch), el xicot de la Sílvia (Montse Germán). És evident que no és la seva millor temporada com a parella, i això que l’anterior va ser complicada.
L’aventura de la Sílvia amb el Miqui (Adrià Collado), el marit de la Neus (Mercè Martínez) i cunyat del Francesc va posar l’estabilitat familiar contra les cordes. A poc a poc tots van anar descobrint el secret i fins i tot la Neus va estar a punt de carregar-se la seva cunyada en un rampell de fúria. Ara bé, al Comsi el dramatisme acostuma a solucionar-se i la família feliç se’n va anar de vacances amb els problemes arreglats. El conflicte, però, se’ls ha presentat a través d’una dona del passat del Francesc.
Una temptació i un home tossut i ximple
El Francesc va patir directament la infidelitat de la Sílvia. La dona que tenia en un pedestal va trair-lo de la manera més insospitada, però en lloc de trencar amb ella va decidir empassar-se la pena, perdonar-la i fer com si tot anés bé. Ara bé, aquesta nova temporada ha demostrat que ell també pot fer aquestes coses. Els guionistes han recuperat una dona molt important del seu passat, l’Ona (Carmela Poch), amb qui va estar a punt de casar-se fa 25 anys. Ella el va deixar plantat a l’altar, però tornar-la a trobar per Barcelona i que a més a més sigui la professora de tenis de la seva neboda no ajuda gaire.
Ha passat d’odiar-la, escridassar-la i fer-li tota mena de jugades brutes per obligar-la a anar-se’n, a ser el seu nou gosset particular. La Sílvia encara una de les seves pitjors temporades en l’àmbit de salut, amb problemes i dolors que no s’aturen, una medicació que la deixa ensopida i la mosca rere l’orella per l’actitud de la seva parella. Les sospites de la Sílvia, però, no són gens infundades. Fa més d’una setmana que el Francesc es va fer una bona dosi de petons amb l’Ona després de discutir-se i dir-se a la cara tots els retrets que tenien dels darrers anys. Doncs bé, en lloc de fer les paus i no tornar-se a veure, l’home va pensar que el millor que podia fer era embolicar-se amb ella.
El Francesc va intentar posar distància sense esforçar-se gaire
En els capítols anteriors els espectadors de Com si fos ahir han pogut seguir aquesta trama que cada cop és més enrevessada. L’Ona no ha parat, des que va aparèixer per primer cop el mes de setembre, d’intentar fer caure el Francesc. Conscient que els records del passat el farien remoure, ha aconseguit que l’home la busqui repetidament, fins i tot sent conscient que està traint la confiança de la Sílvia.
En el capítol de dilluns 27 d’octubre i després d’haver-se inventat una excusa sobre per què havia arribat tard a casa la nit anterior -havia estat amb l’Ona-, va pensar que el millor que podia fer per arreglar l’embolic que té al cap és convidar l’Ona a un concert de jazz. Per si encara no fos prou, va crear tota una història d’una sortida de la feina sense parelles per tal que ella no pogués estar a prop. Si algú pensava que el Francesc era un bon home ara ha quedat retratat completament.
La traïció completa i una mentida més
El Francesc ha decidit dilapidar la seva relació del tot. Després d’aquesta sortida secreta amb l’Ona i un bon tros de petons abans d’acomiadar-se, la dona va convidar-lo a casa seva per posar la cirereta a la seva nit. Ell, en lloc de negar-s’hi i assumir que ho havia espatllat tot, va tenir la poca vergonya de trucar a la Sílvia per saber si era a casa, inventar-se que estava prenent una copes i fingir que no sabia quan arribaria. Va ser capaç fins i tot de dir-li que l’estimava i tot seguit fer-li un petó a l’Ona i caminar junts agafats de la mà. Surrealista és la paraula per definir-ho.
Com era d’esperar, van acabar la nit al llit, però potser un petit rampell de remordiments es va instal·lar en l’últim instant i el Francesc va decidir que potser no era bona idea quedar-se a dormir també. En quin moment l’home ha canviat tantíssim? I la pregunta més important: quan descobrirà la Sílvia que al seu maldecap ha d’afegir-li unes banyes per culpa de la infidelitat del seu xicot? És una de les trames més intenses dels darrers dies i és evident que haurà d’esclatar aviat.