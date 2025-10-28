¿Quién diría que la víctima de una infidelidad será ahora el gran infiel de la novena temporada de Com si fos ahir? En la serie diaria de TV3 nadie escapa de las travesuras de los guionistas y aquellos personajes que parecían buenos e inocentes resultaron tener una cara muy dura. Es el caso de Francesc (Eduard Buch), el novio de Sílvia (Montse Germán). Es evidente que no es su mejor temporada como pareja, y eso que la anterior fue complicada.

La aventura de Sílvia con Miqui (Adrià Collado), el marido de Neus (Mercè Martínez) y cuñado de Francesc puso la estabilidad familiar contra las cuerdas. Poco a poco todos fueron descubriendo el secreto e incluso Neus estuvo a punto de cargar contra su cuñada en un arrebato de furia. Ahora bien, en Comsi el dramatismo suele solucionarse y la familia feliz se fue de vacaciones con los problemas arreglados. El conflicto, sin embargo, se les ha presentado a través de una mujer del pasado de Francesc.

El Francesc i la Sílvia viuen una temporada molt complicada a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Una tentación y un hombre terco y tonto

Francesc sufrió directamente la infidelidad de Sílvia. La mujer que tenía en un pedestal lo traicionó de la manera más insospechada, pero en lugar de romper con ella decidió tragarse la pena, perdonarla y hacer como si todo estuviera bien. Ahora bien, esta nueva temporada ha demostrado que él también puede hacer estas cosas. Los guionistas han recuperado a una mujer muy importante de su pasado, Ona (Carmela Poch), con quien estuvo a punto de casarse hace 25 años. Ella lo dejó plantado en el altar, pero volver a encontrarla por Barcelona y que además sea la profesora de tenis de su sobrina no ayuda mucho.

L’Ona ha tornat a la vida del Francesc per quedar-se | 3Cat

Ha pasado de odiarla, gritarle y hacerle todo tipo de jugadas sucias para obligarla a irse, a ser su nuevo perrito particular. Sílvia enfrenta una de sus peores temporadas en el ámbito de salud, con problemas y dolores que no se detienen, una medicación que la deja adormecida y la mosca detrás de la oreja por la actitud de su pareja. Las sospechas de Sílvia, sin embargo, no son infundadas. Hace más de una semana que Francesc se dio una buena dosis de besos con Ona después de discutir y decirse a la cara todos los reproches que tenían de los últimos años. Pues bien, en lugar de hacer las paces y no volver a verse, el hombre pensó que lo mejor que podía hacer era enredarse con ella.

El petó entre l’Ona (Carmela Poch) i el Francesc (Eduard Buch) que ho ha fet saltar tot pels aires a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Francesc intentó poner distancia sin esforzarse mucho

En los capítulos anteriores los espectadores de Com si fos ahir han podido seguir esta trama que cada vez es más enrevesada. Ona no ha parado, desde que apareció por primera vez el mes de septiembre, de intentar hacer caer a Francesc. Consciente de que los recuerdos del pasado lo harían removerse, ha conseguido que el hombre la busque repetidamente, incluso siendo consciente de que está traicionando la confianza de Sílvia.

En el capítulo del lunes 27 de octubre y después de haberse inventado una excusa sobre por qué había llegado tarde a casa la noche anterior -había estado con Ona-, pensó que lo mejor que podía hacer para arreglar el lío que tiene en la cabeza es invitar a Ona a un concierto de jazz. Por si aún no fuera suficiente, creó toda una historia de una salida del trabajo sin parejas para que ella no pudiera estar cerca. Si alguien pensaba que Francesc era un buen hombre ahora ha quedado retratado completamente.

El Francesc compra dues entrades per anar amb l’Ona a un concert a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La traición completa y una mentira más

Francesc ha decidido dilapidar su relación por completo. Después de esta salida secreta con Ona y un buen tramo de besos antes de despedirse, la mujer lo invitó a su casa para poner la guinda a su noche. Él, en lugar de negarse y asumir que lo había arruinado todo, tuvo el descaro de llamar a Sílvia para saber si estaba en casa, inventarse que estaba tomando unas copas y fingir que no sabía cuándo llegaría. Fue capaz incluso de decirle que la amaba y seguidamente darle un beso a Ona y caminar juntos agarrados de la mano. Surrealista es la palabra para definirlo.

El Francesc acaba al llit amb l’Ona després d’enganyar la Sílvia a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Como era de esperar, terminaron la noche en la cama, pero quizás un pequeño arrebato de remordimientos se instaló en el último instante y Francesc decidió que quizás no era buena idea quedarse a dormir también. ¿En qué momento el hombre ha cambiado tantísimo? Y la pregunta más importante: ¿cuándo descubrirá Sílvia que a su dolor de cabeza debe añadirle unos cuernos por culpa de la infidelidad de su novio? Es una de las tramas más intensas de los últimos días y es evidente que tendrá que estallar pronto.