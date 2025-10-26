La novena temporada de Com si fos ahir avanza en su primer trimestre con más dramatismo que nunca. ¿Quién les diría al grupo del instituto que después del verano sus vidas se complicarían tanto? Iván (Roger Coma) cree que Diana (Mercè Arànega) se está muriendo de verdad -después de organizar su propio funeral falso-. Noe (Elena Gadel) y Miquel (Eduard Farelo) esconden un secreto que podría enviar al jefe de la consultoría a prisión y Sílvia (Montse Germán) lucha con una enfermedad desconocida y la actitud sospechosa de Francesc (Eduard Buch) que se ha involucrado con su exnovia. Atención, porque aún se puede complicar todo mucho más. Estas son las pistas sin spoilers de una semana en la que las enfermedades, los celos y más de una mentira pueden hacer saltar por los aires las relaciones de los protagonistas de la serie diaria de TV3.

La tentación de Francesc es cada vez mayor

El gran infiel de la temporada, por ahora, es Francesc. Parece que después de criticar a su novia, que le puso los cuernos la temporada anterior con su cuñado, Miqui (Adrià Collado), él ha elegido el mismo camino. Los espectadores de Comsi pensaban que la pareja estaría tranquila después de unos meses complicados, pero nada más lejos de la realidad. Un personaje del pasado de Francesc ha regresado a Barcelona y desde entonces ha arrasado con todo. Ona (Carmela Poch) es la expareja de Francesc, con quien casi se casa hace 25 años.

Ahora, es la nueva profesora de su sobrina, Ruth (Carlota Keiko), pero su mirada sigue fijada en su anterior novio. Han jugado a odiarse, complicarse la vida y perdonarse al instante hasta consumar la traición e involucrarse. Francesc oculta este secreto, pero los guionistas de la serie evidentemente harán estallar la trama cuando menos se lo esperen los fans.

El Francesc va embolicar-se amb l’Ona i la Sílvia no ho sap encara | 3Cat

Los remordimientos estarán muy presentes esta semana a la vez que Sílvia sufrirá por sus problemas de salud. La mujer arrastra jaquecas, dolor y mareos desde hace semanas y cuando intentó hablar con su ginecólogo, la respuesta fue que era muy exagerada y que solo tenía la menopausia. Sin embargo, cada vez se sentirá peor y cuando quiera buscar ayuda, encontrará aún más obstáculos que antes.

La Sílvia perd els papers per culpa de l’Ona a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Salva y Aina, una relación peligrosa que traspasa la moralidad

Las relaciones están muy candentes este año en Com si fos ahir. Los guionistas de la serie parecen tener ganas de llevarlos al límite, como ha sido la semana anterior con Miquel y Noe, que bien la pareja protagoniza una de sus inesperadas rupturas postcrisis. Esta trama, sin embargo, atraviesa la moralidad que se espera de un hombre considerado ejemplar. Salva (Ernest Villegas) ha puesto toda su atención en Aina (Tai Fati), una joven alumna del máster que se ha convertido en su mano derecha en el despacho de abogados.

Com ha pogut canviar tant el personatge del Salva a ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

Lo que debía ser un apoyo para Salva para poder tener más tiempo con Marta (Sílvia Bel), se ha convertido en una relación profesional muy oscura e incluso desagradable. Salva está influenciando a la chica y cruzando líneas rojas y ella, por miedo a perder el trabajo o quedar mal, se traga lo que está pasando. En los próximos capítulos, la cena con Aina y su novio hará que abra los ojos, pero ¿Salva alejará a la chica antes de que sea demasiado tarde?

L’Aina se sent incomoda per la proximitat i les accions del Salva a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Mentiras y más mentiras

A los protagonistas de Com si fos ahir les acabará creciendo la nariz de tanto mentir. Diana ha dejado que la bola de su mentira se haga tan grande que Iván y Nina, sus dos hijos, han permitido que haga todo lo que le plazca para estar a su lado en sus «últimos meses de vida». La mujer no ha sido capaz de admitir que no se está muriendo realmente, aunque continuará exagerando la historia hasta que un personaje decida plantarse y contarlo todo. Itziar (Mar Ulldemolins) tendrá un papel fundamental en toda esta trama a la vez que convive con el juego a dos bandas de Foix (Nausicaa Bonnín). La comercial de Barnateca la dejó tirada después de que su ex le pidiera una segunda oportunidad, pero tampoco quiere dejar de lado el afecto que recibe de Itziar, que acabará explotando de tanto soportar las tonterías de los demás.

La Diana descobreix per què l’Ivan està tan a sobre d’ella a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Quien tiene una buena mentira entre manos es Miquel. La lesión de Gina (Meritxell Huertas) fue culpa suya y de Jordi (Andrés Herrera) y hace días que Empar (Rosa Boladeras) le advierte para que cuente la verdad. La nueva trabajadora de la consultoría es cómplice de este acto y eso la ha llevado a recibir la furia de Noe, que hasta ahora desconocía la historia y pensó que su marido se había involucrado con Empar. Ahora que ya lo sabe, Empar tomará una decisión trascendental que lo cambiará todo. Una denuncia está a punto de salir a la luz, pero el efecto que tendrá será completamente inesperado.

L’Empar prendrà una decisió sense precedents a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

En este embrollo de amigos hay una relación que parece que vuelve a tomar fuerza. Jordi se acercó a Gina para ayudarla con sus investigaciones, pero los sentimientos del pasado han vuelto a aflorar. En el capítulo del jueves 23 de octubre la pareja se dio un beso. ¿Jordi se ha vuelto a enamorar o lo hace todo por un sentimiento de culpabilidad?

El Jordi i la Gina sembla que estan més units que mai a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Las exigencias de una madre con muchos frentes abiertos

Esta novena temporada Neus (Mercè Martínez) es una de las grandes protagonistas. Tiene problemas por todas partes: los conflictos de su hermano Francesc con Ona, una hija rebelde y adolescente, el nuevo ensayo del hospital para hacer un estudio sobre el Alzheimer y la relación a distancia con Miqui. Su marido vive ahora en Australia por trabajo y ella tiene que ser madre, amiga, trabajadora y persona todo a la vez. La poca habilidad de Miqui para hacer el trabajo de padre la llevarán al límite y parece que se acercará a un compañero de trabajo. ¿Qué resultado tendrá esta relación?

La Neus i l’Andreu formen una de les relacions que marcaran la novena temporada de ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Parece que va de padres la temporada porque Quique (Biel Duran) ha vuelto loco a su entorno por las dudas sobre la paternidad de Adrià. Cree que Cristina (Carlota Olcina) lo engañó con Hugh, un amigo británico, e incluso ha descuidado los problemas de su hijo para sanar el ego masculino herido. Esta semana estará a punto de dejarlo estar, pero la verdad sobre su exmujer saldrá a la luz en un capítulo que dejará a los espectadores sin palabras.

El Quique descobreix nova informació sobre la possible paternitat de l’Adrià a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Será una semana intensa en la serie que lidera las tardes de TV3 y sus protagonistas sufrirán de verdad con las tramas que les esperan los próximos días.