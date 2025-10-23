En el día a día las parejas pueden tener discusiones o enfrentamientos porque pueden estar en desacuerdo con algún tema o simplemente porque tienen un mal día. En Com si fos ahir hay un matrimonio que parece que necesita pelearse recurrentemente en cada temporada. Los fans de la serie de TV3 no quieren verlos separados, de hecho, cuando la pareja casi rompió de manera definitiva, se promovió todo un clamor para que los guionistas los volvieran a unir otra vez. Es el caso de Noe (Elena Gadel) y Miquel (Eduard Farelo), quienes esta semana han estado a punto de ver su matrimonio naufragar por millonésima vez.

Las mil y una crisis de Miquel y Noe en ‘Com si fos ahir’

Los espectadores de Com si fos ahir pueden respirar un poco aliviados, aunque el resultado no sea el más favorable. En esta novena temporada, Miquel ha estado ocultando un secreto que casi le cuesta el matrimonio -otra vez-. Jordi (Andrés Herrera) y él son los principales sospechosos del accidente de Gina (Meritxell Huertas), que ha perdido el 70% de audición de un oído por culpa de un disparo con una pistola de balines. La nueva trabajadora de la consultoría, Empar (Rosa Boladeras) ha guardado el secreto, siendo la confidente de Miquel y provocando los celos de Noe, que en lugar de hablar las cosas, ha perdido los papeles tras escuchar una conversación a medias. Parece que es más fácil acusar de infidelidad que resolver los conflictos y en el capítulo del jueves 23 de octubre ha decidido estallar contra todo y todos acusando a su marido de tener una aventura con su compañera de trabajo y tildando a Empar de ser «una cerda». Qué carácter, madre mía.

La Noe acusa a Empar de estar involucrada con Miquel en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Miquel acaba confesándolo todo

Cuando Noe ya tenía las maletas preparadas para irse unos días con su madre, Miquel se dio cuenta de que era el momento de confesarlo todo –esto y que Empar lo amenazó que si no lo explicaba ya, sería ella quien hablaría con Noe-. Con el rabo entre las piernas explicó que él y Jordi dispararon la escopeta durante la salida a la montaña con el grupo, que llevaban semanas ocultando el secreto para no perjudicar el concurso público de la consultoría y que, además, tenía un conocido dentro del comité que valora su propuesta. Si confesaba lo que había pasado y Gina decidía denunciarlo -y tiene todo el derecho a hacerlo- podría acabar incluso en prisión, perdiendo todas las oportunidades de ganar el concurso. ¿La respuesta de Noe? Como contar ahora no cambiará ni arreglará el problema de Gina, tal vez sea mejor ocultarlo y hacer ver que no ha pasado nada. Qué bonita manera de arreglar una crisis matrimonial, ¿no?

Miquel confiesa la verdad a Noe | 3Cat

El ataque al corazón del padre de Noe e infidelidades diversas

Como decíamos, esta pareja tiene un máster en crisis matrimoniales. El final de la cuarta temporada fue uno de ellos. La muerte de Paco, el padre de Noe, provocó una primera ruptura de la pareja, porque Noe acusaba a Miquel de ser responsable del ataque al corazón que sufrió el hombre. Su marido había invertido dinero en el negocio de Manel, el hijo de Gemma y Andreu (Marc Cartes), avalado por los padres de Noe. Los tres perdieron el dinero y una vez Paco supo la noticia, sufrió un ataque al corazón, provocando que acabara muriendo en el hospital.

Noe acusó a Miquel de ser el culpable de la muerte de su padre en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La aventura tórrida de Noe

La pareja, sin embargo, ha pasado por más crisis, como la trama en la que Miquel se fue con una prostituta. De hecho, Elena Gadel, en una entrevista con El Món, explicó que después de esta trama había gente por la calle que le decía «que lo perdonara». Ahora bien, el final de la séptima temporada se lleva el premio grande con la reconciliación más esperada. La ruptura de la pareja llegó tras la aventura pasional que tuvo Noe con Aitor (Carlos Troya), un profesor de su hijo, un chico más joven que ella, que pasa por la crisis de los 40.

Noe tuvo una aventura con Aitor y fue infiel en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Además, la reaparición de Vero, una vieja amiga de Noe que también acabó involucrada con Miquel, llevó la trama al punto más álgido. ¿La solución? En el último capítulo de la temporada la pareja decidió volver a estar junta Noe y Miquel con dos besos y una frase muy romántica: «Te quiero como no había querido a nadie».

Miquel (Eduard Farelo) y Noe (Elena Gadel) en un momento del último capítulo de la séptima temporada de ‘Com si fos ahir’ | TV3

Seguramente no será la última pelea de esta pareja tan querida por medio Cataluña. Con el secreto que acaba de salir a la luz y las investigaciones de Gina para buscar culpables es posible que todo les acabe estallando cuando menos lo esperen.