En el dia a dia les parelles poden tenir baralles o enfrontaments perquè poden estar en desacord amb algun tema o simplement perquè tenen un mal dia. A Com si fos ahir hi ha un matrimoni que sembla que necessita barallar-se recurrentment en cada temporada. Els fans de la sèrie de TV3 no els volen veure separats, de fet, quan la parella va trencar gairebé de manera definitiva, es va promoure tot un clam perquè els guionistes els tornessin a unir un altre cop. És el cas de la Noe (Elena Gadel) i el Miquel (Eduard Farelo), qui aquesta setmana han estat a punt de veure el seu matrimoni naufragar per milionèsima vegada.
Les mil i una crisis del Miquel i la Noe a ‘Com si fos ahir’
Els espectadors de Com si fos ahir poden respirar una mica alleugerits, tot i que el resultat no sigui el més favorable. En aquesta novena temporada el Miquel ha estat ocultant un secret que gairebé li costa el matrimoni -un altre cop-. El Jordi (Andrés Herrera) i ell són els principals sospitosos de l’accident de la Gina (Meritxell Huertas), que ha perdut el 70% d’audició d’una oïda per culpa d’un tret amb una pistola de balins. La nova treballadora de la consultoria, l’Empar (Rosa Boladeras) ha guardat el secret, sent la confessora del Miquel i provocant la gelosia de la Noe, que en lloc de parlar les coses, ha perdut els papers després de sentir una conversa a mitges. Sembla que és més fàcil acusar d’infidel que no pas resoldre els conflictes i en el capítol de dijous 23 d’octubre ha decidit esclatar contra tot i tothom acusant el seu marit de tenir una aventura amb la seva companya de feina i titllant l’Empar de ser “una porca”. Quin caràcter, déu-n’hi-do.
El Miquel acaba confessant-ho tot
Quan la Noe ja tenia les maletes preparades per anar-se’n uns dies amb la seva mare, el Miquel s’ha adonat que era el moment de confessar-ho tot –això i que l’Empar l’ha amenaçat que si no ho explica ja, serà ella qui parli amb la Noe-. Amb la cua entre les cames ha explicat que ell i el Jordi van disparar l’escopeta durant la sortida a la muntanya amb la colla, que feia setmanes que amagaven el secret per no perjudicar el concurs públic de la consultoria i que a més a més tenia un conegut dins el comitè que valora la seva proposta. Si confessava el que havia passat i la Gina decidia denunciar-lo -i té tot el dret a fer-ho- podria acabar fins i tot a la presó, perdent totes les oportunitats de guanyar el concurs. La resposta de la Noe? Com que explicar-ho ara no canviarà ni arreglarà el problema de la Gina, potser és millor ocultar-ho i fer veure que no ha passat res. Quina manera més maca d’arreglar una crisi matrimonial, no?
L’atac de cor del pare de la Noe i infidelitats diverses
Com dèiem, aquesta parella té un màster en crisis matrimonials. El final de la quarta temporada va ser un d’ells. La mort del Paco, el pare de la Noe, va provocar una primera ruptura de la parella, perquè la Noe acusava el Miquel de ser responsable de l’atac de cor que va patir l’home. El seu marit havia invertit diners en el negoci del Manel, el fill de la Gemma i l’Andreu (Marc Cartes), avalat pels pares de la Noe. Tots tres van perdre els diners i un cop el Paco va saber la notícia, va patir un atac de cor, provocant que acabés morint a l’hospital.
L’aventura tòrrida de la Noe
La parella, però, ha passat per més crisis, com la trama en què el Miquel se’n va anar amb una prostituta. De fet, Elena Gadel, en una entrevista amb El Món, va explicar que després d’aquesta trama hi havia gent per carrer que li deia “que el perdonés”. Ara bé, el final de la setena temporada s’endú el premi gros amb la reconciliació més esperada. La ruptura de la parella va arribar després de l’aventura passional que va tenir la Noe amb l’Aitor (Carlos Troya), un professor del seu fill, un noi més jove que ella, que passa per la crisi dels 40.
A més a més, la reaparició de la Vero, una vella amiga de la Noe que també va acabar embolicada amb el Miquel, va portar la trama al punt més àlgid. La solució? En l’últim capítol de la temporada la parella va decidir tornar a estar junta la Noe i el Miquel amb dos petons i una frase molt romàntica: “T’estimo com no havia estimat mai ningú”.
Segurament no serà l’última baralla d’aquesta parella tan estimada per mig Catalunya. Amb el secret que acaba de sortir a la llum i les investigacions de la Gina per buscar culpables és possible que tot els acabi esclatant quan menys ho esperin.