Després de nou temporades, els espectadors de Com si fos ahir ja s’han creat una idea sobre com són els protagonistes de la sèrie diària de TV3 que lidera els rànquings de continguts cada mes. El final de la setmana també porta l’últim capítol abans de fer una pausa de dos dies, i, com ja és costum, els guionistes guarden algun gir de guió d’última hora per elevar les tensions i deixar els espectadors esperant amb candeletes la continuació de la trama.
Fa dies que es parla de l’actitud d’un professor que no acaba de casar gaire amb el que ha demostrat tots aquests anys. El Salva (Ernest Villegas) ha estat l’home exemplar, un advocat dedicat en cor i ànima a la seva feina, una bona ajuda pels amics de la colla amb problemes legals i el xicot que ha aconseguit fer costat a la Marta (Sílvia Bel) fins i tot quan les seves bogeries no es podien defensar de cap manera. En aquest últim mes les seves accions amb una alumna del màster ha fet que surti a la llum una cara fins ara desconeguda.
Com ha pogut canviar tant el Salva?
Però per què ha canviat el Salva d’aquesta manera? És estrany veure aquesta actitud agressiva i alhora tendra en un professor que sempre ha estat un dels personatges més estimats pels fans de la sèrie. En el seu cas, tot ha canviat quan va començar les classes del màster. Allà va conèixer l’Aina (Tai Fati), una noia molt implicada en els seus casos, que se’ls coneix de memòria i que fins i tot ha fet que el Salva se senti especial per fer la seva feina bé. El que podia ser l’admiració professional va portar el Salva a establir una relació més propera, primer perquè l’Aina va decidir fer el treball final sobre un dels seus casos i després perquè va convidar-la a ser la seva ajudant al bufet d’advocats. La idea, que quedi clar, va ser de la Marta, perquè creia que així el Salva tindria més temps per estar amb ella, però s’equivocava.
La fixació i la relació entre tots dos s’ha anat fent cada cop més estreta. El Salva responia de manera estranya si l’Aina volia passar més temps a casa i no estar tan pendent de la feina. A més a més, hi va haver certs moments d’incomoditat, com demanar-li de fer-se una foto tots dos i enviar-la al grup de classe o mirar-se la imatge més tard amb ulls lascius.
En capítols anteriors va convidar la noia a sopar per acabar de parlar d’un cas que tenien entre mans. El problema és que el Salva es va prendre massa confiances, primer agafant-li la mà, fent-li saber com de content se sentia per tenir-la treballant amb ell i després, veient que s’havia incomodat, disculpant-se per haver travessat els límits. En el capítol de divendres, però, les coses s’han complicat encara més.
Un sopar explosiu dinamita una reacció molt esperada
En el capítol de divendres 24 d’octubre, el Salva i l’Aina estaven treballant a la Barnateca sobre el pròxim cas. L’Aina, després d’una oferta de feina d’un altre bufet, sembla massa absorta per les influences de l’advocat i s’estima més quedar-se que no pas perdre l’oportunitat de formar-se amb ell. La Marta, aliena a tota aquesta dinàmica, ha pensat que la millor idea per conèixer la noia que passa tant de temps amb el seu xicot és convidar-la a casa per fer un pica-pica amb la seva respectiva parella. El Salva no s’ho pren molt bé al principi, potser perquè recela de compartir la seva nova trama, però en tot cas els problemes els tindria per culpa de no ser conscient de quan toca parar.
Durant tota l’estona que estan junts, el Salva no deixa de parlar de feina, alabant la feina de l’Aina i posant-la pels núvols davant la cara d’incomoditat de l’Uri, el xicot de la noia. De fet, intenta que ella demostri com ha après a posar una cara intensa durant els judicis i malgrat que ningú vol participar en la dinàmica, ell insisteix sense parar.
És en aquest moment quan el noi diu prou i desemmascara totes les queixes que ha compartit l’Aina les últimes setmanes: com es va fer una foto amb ella i va demanar-li que li enviés, el fet d’agafar-li la mà o intentar posar-lo gelós dient que tenen molta feina al despatx i que veurà pocs dies la seva xicota. La cara de la Marta és un quadre, conscient que l’actitud de babau dels últims dies és perquè s’ha mig penjat de la jove. Tot plegat podria portar molts problemes pel Salva, que haurà de veure com soluciona aquest drama abans no arribi a altres persones.