Después de nueve temporadas, los espectadores de Com si fos ahir ya se han formado una idea sobre cómo son los protagonistas de la serie diaria de TV3 que lidera los rankings de contenidos cada mes. El final de la semana también trae el último capítulo antes de hacer una pausa de dos días, y, como ya es costumbre, los guionistas guardan algún giro de guion de última hora para elevar las tensiones y dejar a los espectadores esperando con ansias la continuación de la trama.

Hace días que se habla de la actitud de un profesor que no termina de encajar con lo que ha demostrado todos estos años. El Salva (Ernest Villegas) ha sido el hombre ejemplar, un abogado dedicado en cuerpo y alma a su trabajo, una buena ayuda para los amigos del grupo con problemas legales y el novio que ha conseguido apoyar a Marta (Sílvia Bel) incluso cuando sus locuras no se podían defender de ninguna manera. En este último mes sus acciones con una alumna del máster han sacado a la luz una cara hasta ahora desconocida.

La relación de Aina y Salva sigue avanzando en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

¿Cómo ha podido cambiar tanto Salva?

¿Pero por qué ha cambiado Salva de esta manera? Es extraño ver esta actitud agresiva y a la vez tierna en un profesor que siempre ha sido uno de los personajes más queridos por los fans de la serie. En su caso, todo cambió cuando comenzó las clases del máster. Allí conoció a Aina (Tai Fati), una chica muy implicada en sus casos, que se los conoce de memoria y que incluso ha hecho que Salva se sienta especial por hacer bien su trabajo. Lo que podría ser admiración profesional llevó a Salva a establecer una relación más cercana, primero porque Aina decidió hacer el trabajo final sobre uno de sus casos y luego porque la invitó a ser su ayudante en el bufete de abogados. La idea, que quede claro, fue de Marta, porque creía que así Salva tendría más tiempo para estar con ella, pero se equivocaba.

Aina se siente incómoda por la proximidad y las acciones de Salva en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La fijación y la relación entre ambos se ha ido haciendo cada vez más estrecha. Salva respondía de manera extraña si Aina quería pasar más tiempo en casa y no estar tan pendiente del trabajo. Además, hubo ciertos momentos de incomodidad, como pedirle hacerse una foto juntos y enviarla al grupo de clase o mirar la imagen más tarde con ojos lascivos.

En capítulos anteriores invitó a la chica a cenar para terminar de hablar de un caso que tenían entre manos. El problema es que Salva se tomó demasiadas confianzas, primero cogiéndole la mano, haciéndole saber lo contento que se sentía por tenerla trabajando con él y luego, viendo que se había incomodado, disculpándose por haber cruzado los límites. En el capítulo del viernes, sin embargo, las cosas se han complicado aún más.

Una cena explosiva dinamita una reacción muy esperada

En el capítulo del viernes 24 de octubre, Salva y Aina estaban trabajando en la Barnateca sobre el próximo caso. Aina, tras una oferta de trabajo de otro bufete, parece demasiado absorta por las influencias del abogado y prefiere quedarse que perder la oportunidad de formarse con él. Marta, ajena a toda esta dinámica, ha pensado que la mejor idea para conocer a la chica que pasa tanto tiempo con su novio es invitarla a casa para hacer un picoteo con su respectiva pareja. Salva no se lo toma muy bien al principio, quizás porque recela de compartir su nueva trama, pero en todo caso los problemas los tendría por no ser consciente de cuándo toca parar.

Marta organiza un encuentro de parejas que termina muy mal en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Durante todo el tiempo que están juntos, Salva no deja de hablar de trabajo, alabando el trabajo de Aina y poniéndola por las nubes ante la cara de incomodidad de Uri, el novio de la chica. De hecho, intenta que ella demuestre cómo ha aprendido a poner una cara intensa durante los juicios y aunque nadie quiere participar en la dinámica, él insiste sin parar.

El novio de Aina se enfrenta a Salva en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Es en ese momento cuando el chico dice basta y desenmascara todas las quejas que ha compartido Aina las últimas semanas: cómo se hizo una foto con ella y le pidió que se la enviara, el hecho de cogerle la mano o intentar ponerlo celoso diciendo que tienen mucho trabajo en el despacho y que verá pocos días a su novia. La cara de Marta es un poema, consciente de que la actitud de tonto de los últimos días es porque se ha medio enamorado de la joven. Todo esto podría traer muchos problemas para Salva, que tendrá que ver cómo soluciona este drama antes de que llegue a otras personas.