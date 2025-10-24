‘Crims’ ya tiene fecha de estreno en TV3: ¿qué se sabe de la nueva temporada?

Buenas noticias para los fans de Crims, que ya saben cuándo podrán disfrutar de más capítulos del programa estrella de Carles Porta. Será el próximo 10 de noviembre cuando lleguen a TV3 unos casos que esperan que consigan tanta audiencia como los anteriores que se han emitido. ¿Y qué encontraremos en esta nueva temporada? El presentador ha dejado caer un pequeño adelanto en una entrevista que han compartido a través del perfil de Instagram de la casa.

Uno de los más esperados es el de Crims: el doble crimen de Bellvitge, sobre el cual ha dado más detalles: «Esta es la historia de un doble crimen que se cometió en 2004 con una novedad que no había salido nunca, que es la presencia de las familias de las víctimas asesinadas«. Nunca habían hablado hasta ahora, pero se han decidido a aparecer en antena para explicar en primera persona qué ocurrió.

De hecho, dice Porta que fueron ellas quienes los llamaron, las hermanas de las víctimas, porque querían contar la historia de sus hermanas asesinadas: «Nosotros hemos esperado muchos años para poder tener a estas familias y que puedan hablar delante de la cámara y explicar quiénes eran las dos víctimas de aquel violador y asesino que mataba y violaba mujeres cuando salía de permiso«.

La sexta temporada de Crims, rodeada de misterio y sin detalles de los casos que emitirán

Este solo será uno de los capítulos que se emitirán en la sexta temporada, que analizará otras historias de crímenes de toda índole que hayan sacudido la sociedad catalana en los últimos años. De momento, no han querido adelantar cuáles serán, cuántos capítulos habrá o si habrá alguno doble. Tendremos que esperar al lunes 10 de noviembre para volver a conectar con la tensión y el análisis de Carles Porta y un equipo de guionistas que logran que se nos ponga la piel de gallina.

El estreno de la temporada anterior, la quinta, los hizo tocar el cielo otra vez porque alcanzaron una cuota media del 21,9% y es una locura. Realmente, Crims siempre ha sido uno de los productos que mejor ha funcionado en TV3 que sigue apostando por ello porque da unos resultados increíbles. Medio millón de telespectadores conectan, casi siempre, con un programa de true crime que engancha y que deja con ganas de más.

¿Qué ha explicado Carles Porta de los nuevos capítulos de Crims? | TV3

De hecho, no emiten capítulos nuevos desde enero y la gente ya estaba loca pidiendo más. Teniendo en cuenta el trabajazo que hay detrás de cada programa, van rapidísimos entre una temporada y otra. Ahora que ya hay fecha oficial, por eso, la espera se hará más corta aunque las ganas y la expectación crezcan de manera exponencial.