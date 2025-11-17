‘Crims’ desentraña el doble crimen de Bellvitge en un segundo capítulo en TV3

Es lunes y, como tal, día de Crims. TV3 emitirá, esta noche, el segundo de los tres capítulos que dedican al doble crimen de Bellvitge. En la primera entrega, Carles Porta nos contextualizó cuándo, qué y dónde se habían producido los hechos. Además, pusimos nombre y cara al sospechoso de haber cometido este doble asesinato. Ahora, podremos saber cómo prosiguió la investigación y qué piensan sus familiares, que hablan a cámara por primera vez, sobre cómo se hicieron las cosas.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Era un día de octubre de 2004 cuando, los bomberos, reciben una alerta por el incendio en un piso de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat. Al llegar, encuentran los cadáveres de dos chicas jóvenes; una en cada habitación. Estaban atadas de manos, de pies y también a la cama con un cinturón. Rápidamente, se dieron cuenta de que no habían muerto en el incendio sino por un montón de puñaladas en una muerte muy violenta y con signos de abuso sexual. Poco después, descubrirían que se trataban de los cuerpos de dos policías nacionales en prácticas.

Comenzaron a sospechar de un convicto llamado Pedro Jiménez porque, al buscar pruebas por el piso, encontraron una factura a su nombre. No sabían qué relación tenía con las víctimas y, cuando vieron que estaba encarcelado por abusos sexuales y violaciones, ataron cabos. Especialmente, cuando se dieron cuenta de que se encontraba de permiso en el momento en que se sucedieron los hechos.

¿Qué pasará en el capítulo de Crims de esta noche?

En el capítulo de esta noche, nos sitúan en el momento en que terminó el anterior. En ese momento, los encargados de la investigación reciben el aviso de que el sospechoso ha usado su teléfono. Lo tenían intervenido, así que esto les permite saber con quién habla y qué dice. Lo que no esperaban era que Pedro Jiménez llamara al centro de acogida de presos para avisar que se dirigía hacia allí a pasar la noche. La policía aprovechó la situación para montar un dispositivo y lo esperaron allí para interrogarlo.

El caso es que pasaban horas y horas, sin que el tal Pedro apareciera por allí. ¿Dónde estaba y cómo es que no había ido como había avisado? ¿Se trataba de una maniobra de distracción o se dio cuenta del dispositivo policial y pudo huir sin ser visto? Esta noche tendremos todas las respuestas a estas preguntas y sabremos cómo evolucionaron las cosas. Hay ganas de Crims y de saber más cosas de un caso que tuvo, realmente preocupadas, a muchas mujeres que aquellos días no se atrevían a salir a la calle porque sabían que aquel criminal era libre y podía volver a atacar en cualquier momento.

El programa de true crime sigue obteniendo unas cifras de audiencia increíbles. En su estreno, alcanzaron un buenísimo 20,4% de share que los hizo líderes a pesar de tener una competencia feroz frente a las otras cadenas. La Revuelta no ha anunciado una superentrevista como sí lo hizo la semana pasada, así que lo más probable es que no se acerquen tanto a Crims como hicieron entonces gracias a Rosalía. A ver qué pasa y qué dicen las gráficas mañana.