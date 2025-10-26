La novena temporada de Com si fos ahir avança en el seu primer trimestre amb més dramatisme que mai. Qui els hi diria a la colla de l’institut que després de l’estiu les seves vides es complicarien tant? L’Ivan (Roger Coma) creu que la Diana (Mercè Arànega) s’està morint de veritat -després d’organitzar el seu propi funeral fals-. La Noe (Elena Gadel) i el Miquel (Eduard Farelo) amaguen un secret que podria enviar el cap de la consultoria a la presó i la Sílvia (Montse Germán) batalla amb una malaltia desconeguda i l’actitud sospitosa del Francesc (Eduard Buch) que s’ha embolicat amb la seva expromesa. Atenció, perquè encara es pot complicar tot molt més. Aquestes són les pistes sense espòilers d’una setmana en què les malalties, la gelosia i més d’una mentida poden fer saltar pels aires les relacions dels protagonistes de la sèrie diària de TV3.
La temptació del Francesc cada cop és més gran
El gran infidel de la temporada, ara per ara, és el Francesc. Sembla que després de criticar la seva xicota, que va posar-li les banyes la temporada anterior amb el seu cunyat, el Miqui (Adrià Collado), ell ha triat el mateix camí. Els espectadors del Comsi pensaven que la parella estaria tranquil·la després d’uns mesos complicats, però res més enllà de la realitat. Un personatge del passat del Francesc ha tornat a Barcelona i des de llavors ha arrasat amb tot. L’Ona (Carmela Poch) és l’exparella del Francesc, amb qui gairebé es casa fa 25 anys.
Ara, és la nova professora de la seva neboda, la Ruth (Carlota Keiko), però la seva mirada continua fixada en el seu anterior xicot. Han jugat a odiar-se, complicar-se la vida i perdonar-se a l’instant fins a consumar la traïció i embolicar-se. El Francesc amaga aquest secret, però els guionistes de la sèrie és evident que faran esclatar la trama quan menys s’ho esperin els fans.
Els remordiments estaran molt presents aquesta setmana alhora que la Sílvia patirà pels seus problemes de salut. La dona arrossega maldecaps, dolor i marejos des de fa setmanes i quan va intentar parlar amb el seu ginecòleg, la resposta va ser que era molt exagerada i que només tenia la menopausa. Ara bé, cada cop es trobarà pitjor i quan vulgui buscar ajuda, trobarà encara més entrebancs que abans.
El Salva i l’Aina, una relació perillosa que traspassa la moralitat
Les relacions estan molt candents aquest any a Com si fos ahir. Els guionistes de la sèrie sembla que tenen ganes de posar-los al límit, com ha estat la setmana anterior amb el Miquel i la Noe, que ben bé la parella protagonitza una de les seves inesperades ruptures postcrisi. Aquesta trama, però, travessa la moralitat que s’espera d’un home considerat exemplar. El Salva (Ernest Villegas) ha posat tota la seva atenció en l’Aina (Tai Fati), una jove alumna del màster que s’ha convertit en la seva mà dreta al despatx d’advocats.
El que havia de ser un suport per al Salva per poder tenir més temps amb la Marta (Sílvia Bel), s’ha convertit en una relació professional molt fosca i fins i tot fastigosa. El Salva està influenciant la noia i travessant línies vermelles i ella, per por de perdre la feina o quedar malament, s’empassa el que està passant. En els pròxims capítols, el sopar amb l’Aina i el seu xicot farà que obri els ulls, però el Salva allunyarà la noia abans no sigui massa tard?
Mentides i més mentides
Als protagonistes de Com si fos ahir els acabarà creixent el nas de tant mentir. La Diana ha deixat que la bola de la seva mentida es faci tan gran que l’Ivan i la Nina, els seus dos fills, han permès que faci tot el que li rota per estar al seu costat en els seus “últims mesos de vida”. La dona no ha estat capaç d’admetre que no s’està morint realment, tot i que continuarà exagerant la història fins que un personatge decideixi plantar-se i explicar-ho tot. La Itziar (Mar Ulldemolins) tindrà un paper fonamental en tota aquesta trama alhora que conviu amb el joc a dues bandes de la Foix (Nausicaa Bonnín). La comercial de la Barnateca va deixar-la tirada després que la seva ex li demanés una segona oportunitat, però tampoc vol deixar estar l’afecte que rep de la Itziar, que acabarà petant de tant suportar les ximpleries dels altres.
Qui té una bona mentida entre mans és el Miquel. La lesió de la Gina (Meritxell Huertas) va ser culpa seva i del Jordi (Andrés Herrera) i fa dies que l’Empar (Rosa Boladeras) l’avisa perquè expliqui la veritat. La nova treballadora de la consultoria és còmplice d’aquest acte i això l’ha portat a rebre la fúria de la Noe, que fins ara desconeixia la història i va pensar que el seu marit s’havia embolicat amb l’Empar. Ara que ja ho sap, l’Empar prendrà una decisió transcendental que ho capgirarà tot. Una denúncia està a punt de sortit a la llum, però l’efecte que tindrà serà completament inesperat.
En aquest embolic d’amics hi ha una relació que sembla que torna a prendre força. El Jordi va acostar-se a la Gina per ajudar-la amb les seves investigacions, però els sentiments del passat han tornat a aflorar. En el capítol de dijous de 23 d’octubre la parella es va fer un petó. El Jordi s’ha tornat a enamorar o ho fa tot per un sentiment de culpabilitat?
Les exigències d’una mare amb molts fronts oberts
Aquesta novena temporada la Neus (Mercè Martínez) és una de les grans protagonistes. Té problemes per tot arreu: els conflictes del seu germà Francesc amb l’Ona, una filla rebel i adolescent, el nou assaig de l’hospital per fer un estudi sobre l’Alzheimer i la relació a distància amb el Miqui. El seu marit viu ara a Austràlia per feina i ella ha de ser mare, amiga, treballadora i persona tot alhora. La poca habilitat del Miqui per fer la feina de pare la portaran al límit i sembla que s’acostarà a un company de feina. Quin resultat tindrà aquesta relació?
Sembla que va de pares la temporada perquè el Quique (Biel Duran) ha fet anar de bòlit el seu entorn pels dubtes sobre la paternitat de l’Adrià. Creu que la Cristina (Carlota Olcina) va enganyar-lo amb el Hugh, un amic britànic, i fins i tot ha descuidat els problemes del seu fill per guarir l’ego masculí ferit. Aquesta setmana estarà a punt de deixar-ho estar, però la veritat sobre la seva exdona sortirà a la llum en un capítol que deixarà els espectadors sense paraules.
Serà una setmana intensa a la sèrie que lidera els migdies de TV3 i els seus protagonistes patiran de veritat amb les trames que els esperen els pròxims dies.