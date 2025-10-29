Ante un dilema, normalmente existen dos opciones: elegir el camino correcto o arriesgarse con el camino incorrecto y esperar que la jugada salga bien. En Com si fos ahir los protagonistas tienen dilemas constantemente y para intentar salir adelante, no siempre toman las decisiones más acertadas. El Ferni (Francesc Cuéllar) se ha reincorporado en la novena temporada de la serie diaria de TV3 con la intención de recuperar su vida antes de haberlo echado todo a perder por sus decisiones. El joven era el propietario de un bar que servía como guarida de un negocio de tráfico de drogas. La parte más complicada de todo esto es que la Naiara (Daniela Brown) intentó destapar la trama, sin tener en cuenta que se enamoraría en el camino. El Ferni se fue de la ciudad tras una entrega in extremis de la Mossa d’Esquadra y parecía que no volvería nunca más.

Los espectadores debieron sorprenderse porque nadie lo esperaba. El Ferni parecía recuperado, con un trabajo estable y legal y con la intención de hacer las paces con la familia y acercarse a la Naiara otra vez. La chica, sin embargo, tenía la cabeza hecha un lío entre sus sentimientos por el Karim (Moha Amazian) y lo que había quedado de su breve e intensa historia con el Ferni. Para solucionarlo decidió irse unos meses a la comisaría de Tàrrega dejando al Ferni con más de un problema.

El Ferni busca ayuda desesperadamente

En capítulos anteriores los fans de la serie lo han visto sufrir. Tiene problemas económicos, un sueldo muy justo, un jefe que lo explota y mensajes sin respuesta por parte de la Naiara. Por si aún no tuviera bastante, cuando parecía que podía acercarse al Toni pequeño (Oriol Cervera), un vídeo malintencionado lo alejó aún más de la nueva amistad. Su idea era no volver a traficar con drogas para conseguir dinero fácil, pero viendo que no hay salida, ¿será capaz de regresar a su pasado oscuro y turbio?

En el capítulo de este miércoles 29 de octubre, el Ferni ha demostrado que cada vez está más desesperado. Necesita conseguir dinero para pagar el alquiler, si no lo echarán del piso a fin de mes. ¿Alguien recuerda al chico de su pasado que le propuso unos trabajos extra para conseguir dinero? Ha vuelto otra vez y parece que el Ferni caerá en la trampa. Desesperado, sin respuesta de la Naiara y con todas las personas de su alrededor en contra, ha decidido que tendrá que volver al trabajo de antes.

Una decisión incorrecta puede destruirlo todo

Después de devolverle lo que debía al Toni pequeño y pedirle una vez más que hable con su hermana, ha aceptado hacer algunas entregas para conseguir el dinero que necesita para pagar el alquiler. Sabe que no es la opción correcta, que se equivoca y que esto jugará en contra, sobre todo cuando salga a la luz que ha vuelto a caer en este negocio.

Justo después de hacer la primera entrega y con el dinero en la mano, recibe un mensaje de voz de la Naiara, que ha hablado con el Toni pequeño, y que se preocupa por él porque sabe que lo está pasando mal. ¿Qué hará cuando la chica vuelva a Barcelona? ¿Revelará que ha vuelto a traficar? Llegan días complicados para el Ferni cuando apenas parecía que había pasado página.