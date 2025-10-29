Davant un dilema, normalment existeixen dues opcions: triar el camí correcte o arriscar-se amb el camí incorrecte i esperar que la jugada surti bé. A Com si fos ahir els protagonistes tenen dilemes constantment i per intentar sortir-se’n, no sempre prenen les decisions més encertades. El Ferni (Francesc Cuéllar) s’ha reincorporat a la novena temporada de la sèrie diària de TV3 amb la intenció de recuperar la seva vida abans d’haver-ho engegat tot en orris per les seves decisions. El jove era el propietari d’un bar que servia com a cau d’un negoci de tràfic de drogues. La part més complicada de tot plegat és que la Naiara (Daniela Brown) va intentar destapar la trama, sense tenir en compte que s’enamoraria pel camí. El Ferni va marxar de la ciutat després d’una entrega in extremis de la Mossa d’Esquadra i semblava que no tornaria mai més.
Els espectadors es devien sorprendre perquè ningú l’esperava. El Ferni semblava recuperat, amb una feina estable i legal i amb la intenció de fer les paus amb la família i acostar-se a la Naiara un altre cop. La noia, però, tenia el cap fet un embolic entre els seus sentiments pel Karim (Moha Amazian) i el que havia quedat de la seva història breu i intensa amb el Ferni. Per solucionar-ho va decidir marxar uns mesos a la comissaria de Tàrrega deixant el Ferni amb més d’un problema.
El Ferni busca ajuda desesperadament
En capítols anteriors els fans de la sèrie l’han vist patir. Té problemes econòmics, un sou molt just, un cap que l’explota i missatges sense resposta per part de la Naiara. Per si encara no en tingués prou, quan semblava que podia acostar-se al Toni petit (Oriol Cervera), un vídeo malintencionat va allunyar-lo encara més de la nova amistat. La seva idea era no tornar a traficar amb drogues per aconseguir diners fàcils, però veient que no hi ha sortida, serà capaç de tornar al seu passat fosc i tèrbol?
En el capítol d’aquest dimecres 29 d’octubre, el Ferni ha demostrat que cada cop està més desesperat. Necessita aconseguir diners per pagar el lloguer, sinó el faran fora del pis a final de mes. Algú recorda el noi del seu passat que va proposar-li unes feines extra per aconseguir diners? Ha tornat un altre cop i sembla que el Ferni caurà davant la trampa. Desesperat, sense resposta de la Naiara i amb totes les persones del seu voltant en contra, ha decidit que haurà de tornar a la feina d’abans.
Una decisió incorrecta pot destruir-ho tot
Després de retornar-li el que devia al Toni petit i demanar-li un cop més que parli amb la seva germana, ha acceptat fer algunes entregues per aconseguir els diners que necessita per pagar el lloguer. Sap que no és l’opció correcta, que s’equivoca i que això jugarà en contra, sobretot quan surti a la llum que ha tornat a caure en aquest negoci.
Tot just després de fer la primera entrega i amb els diners a la mà, rep un missatge de veu de la Naiara, que ha parlat amb el Toni petit, i que es preocupa per ell perquè sap que ho està passant malament. Què farà quan la noia torni a Barcelona? Revelarà que ha tornat a traficar? Arriben dies complicats per al Ferni quan tot just semblava que havia girat full.