El final de setmana a Com si fos ahir sempre incorpora un gir de guió. Ja sigui el final d’una trama, un secret que esclata o la traïció d’un personatge que cau en la temptació. Sigui quin sigui, aquesta setmana els guionistes han apostat per una trama que semblava que anava a la baixa i ha remuntat de manera explosiva. La Cristina (Carlota Olcina) i el Quique (Biel Duran) han tingut més d’una topada les darreres setmanes. El professor de l’institut té molta facilitat a l’hora d’entrar en bucle per temes del dia a dia, però un diagnòstic de l’uròleg el va fer reaccionar de manera embogida. Han estat molts capítols de baralles i friccions perquè creia que l’Adrià, el fill que va tenir amb la Cristina quan estaven casats, potser no era seu. Una trama que ha donat molt joc i que podria tornar a complicar-se després de la revelació final d’aquest divendres.
Què ha ocultat la Cristina tots aquests anys?
En el moment en què el Quique va rebre la notícia que la seva esperma era molt dèbil i tenia tots els números de ser estèril, el seu cap va començar a rodar molt de pressa. Creia que la Cristina l’havia enganyat, que l’Adrià no era el seu fill biològic i fins i tot va demanar un test d’ADN per assegurar-se. Les seves sospites van escalar sobretot per una decisió de la seva exdona: enviar l’Adrià a Oxford per estudiar anglès i quedar-se a casa del Hugh, un amic de la Cristina que viu a Anglaterra. Dins el cap del Quique totes les peces encaixaven perquè el Hugh va passar una bona etapa a Barcelona i fins i tot va estar present durant el part del nen, per tant, seria possible que ell fos el pare?
Amb l’ajuda de la Cèlia (Sara Espígul) i entrant en raó, el professor va aconseguir abaixar la guàrdia i centrar-se en el que realment importa, que és el benestar del seu fill, però el que no sap és que la Cristina encara oculta més secrets.
Una trucada entre la Cristina i el Hugh podria canviar-ho tot
En el capítol de divendres 31 d’octubre, el Quique ha tingut la que, semblava, l’última conversa sobre el tema amb la sòcia de la Barnateca. Volia disculpar-se pel seu comportant, perquè sap que no s’ha comportat bé i vol enterrar la destral entre tots dos. La Cristina, com a agraïment posterior, ha convidat la Cèlia a fer un mos quan era al local, tot i que no ha rebut la resposta que esperava. La treballadora de la consultoria tampoc acaba de veure clar el tema de la paternitat i té els seus dubtes sobre la versió de la Cristina, i això que encara no saben el que oculta.
No va ser només un petó
Algú recorda una de les converses intenses entre l’exparella, quan la Cristina va revelar que s’havia fet un petó amb el Hugh quan encara estaven junts, però que no havia passat res més? Una de les escenes finals del capítol ha permès descobrir la veritat sobre aquest parell. El Hugh volia parlar amb la Cristina per avisar-la que estarà uns dies a Barcelona i creu que serà bona idea quedar i aclarir què passa amb el Quique.
Cal recordar que el professor va trucar al Hugh per demanar-li explicacions, acusant-lo de ser el pare del nen. Ha estat ara quan la Cristina ha confessat al seu amic britànic que el Quique només sap que es van fer uns petons, però resulta que la seva història anava més enllà: s’havien embolicat més d’un cop. Aquesta declaració podria fer trontollar la petita pau del Quique si descobreix que la seva exdona va tenir una aventura recurrent quan encara estaven casats. Sigui com sigui, sembla que arriben dies complicats per als personatges de la sèrie diària de TV3.