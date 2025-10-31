El fin de semana en Com si fos ahir siempre incorpora un giro de guion. Ya sea el final de una trama, un secreto que estalla o la traición de un personaje que cae en la tentación. Sea cual sea, esta semana los guionistas han apostado por una trama que parecía que iba a la baja y ha remontado de manera explosiva. La Cristina (Carlota Olcina) y el Quique (Biel Duran) han tenido más de un encontronazo en las últimas semanas. El profesor del instituto tiene mucha facilidad a la hora de entrar en bucle por temas del día a día, pero un diagnóstico del urólogo lo hizo reaccionar de manera enloquecida. Han sido muchos capítulos de peleas y fricciones porque creía que Adrià, el hijo que tuvo con Cristina cuando estaban casados, quizás no era suyo. Una trama que ha dado mucho juego y que podría volver a complicarse tras la revelación final de este viernes.

¿Qué ha ocultado Cristina todos estos años?

En el momento en que Quique recibió la noticia de que su esperma era muy débil y tenía todas las papeletas de ser estéril, su cabeza comenzó a rodar muy deprisa. Creía que Cristina lo había engañado, que Adrià no era su hijo biológico e incluso pidió una prueba de ADN para asegurarse. Sus sospechas escalaron sobre todo por una decisión de su exesposa: enviar a Adrià a Oxford para estudiar inglés y quedarse en casa de Hugh, un amigo de Cristina que vive en Inglaterra. Dentro de la cabeza de Quique todas las piezas encajaban porque Hugh pasó una buena etapa en Barcelona e incluso estuvo presente durante el parto del niño, por tanto, ¿sería posible que él fuera el padre?

El Quique quiere respuestas sobre la paternidad de Adrià a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Con la ayuda de Cèlia (Sara Espígul) y entrando en razón, el profesor logró bajar la guardia y centrarse en lo que realmente importa, que es el bienestar de su hijo, pero lo que no sabe es que Cristina aún oculta más secretos.

Una llamada entre Cristina y Hugh podría cambiarlo todo

En el capítulo del viernes 31 de octubre, Quique tuvo la que, parecía, la última conversación sobre el tema con la socia de la Barnateca. Quería disculparse por su comportamiento, porque sabe que no se ha comportado bien y quiere enterrar el hacha entre ambos. Cristina, como agradecimiento posterior, invitó a Cèlia a tomar algo cuando estaba en el local, aunque no recibió la respuesta que esperaba. La trabajadora de la consultoría tampoco acaba de ver claro el tema de la paternidad y tiene sus dudas sobre la versión de Cristina, y eso que aún no saben lo que oculta.

Cèlia aún duda de la palabra de Cristina en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

No fue solo un beso

Alguien recuerda una de las conversaciones intensas entre la expareja, cuando Cristina reveló que se había dado un beso con Hugh cuando todavía estaban juntos, pero que no había pasado nada más? Una de las escenas finales del capítulo ha permitido descubrir la verdad sobre esta pareja. Hugh quería hablar con Cristina para avisarla de que estará unos días en Barcelona y cree que será buena idea quedar y aclarar qué pasa con Quique.

Cristina recibe una llamada de Hugh y sale a la luz toda la verdad en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Hay que recordar que el profesor llamó a Hugh para pedirle explicaciones, acusándolo de ser el padre del niño. Ha sido ahora cuando Cristina ha confesado a su amigo británico que Quique solo sabe que se dieron unos besos, pero resulta que su historia iba más allá: se habían liado más de una vez. Esta declaración podría tambalear la pequeña paz de Quique si descubre que su exesposa tuvo una aventura recurrente cuando todavía estaban casados. Sea como sea, parece que llegan días complicados para los personajes de la serie diaria de TV3.