Els divendres a Com si fos ahir sempre aporten un gir de guió inesperat. Els guionistes de la sèrie diària de TV3 fa anys que mantenen aquesta petita tradició, guardar algun element o trama que deixi els espectadors ben enganxats a la pantalla perquè pensin què podria passar a partir de dilluns. Cal estar molt atents per no perdre’s cap detall perquè d’un moment a l’altre i sense avisar, els personatges troben pistes o reben alguna notícia que els complicarà molt la vida. En aquesta novena temporada, el grup de joves de la ficció de TV3 té molts fronts oberts que ha de gestionar: un retorn a un passat tèrbol, la gelosia d’un xicot i l’adeu d’una noia que necessita aclarir-se. Ara bé, les coses encara podrien ser molt més difícils.
El Ferni intenta allunyar-se dels problemes
Quan ningú ho esperava, el Ferni (Francesc Cuéllar) va decidir que era un bon moment per tornar a Barcelona i arreglar els seus problemes. Un d’ells era allunyar-se de la feina traficant amb drogues. Feia servir el seu bar com a cau per administrar els paquets i utilitzava perfils joves i innocents perquè s’encarreguessin de fer les entregues. El que ell no comptava és que s’acabaria enamorant de la Naiara (Daniela Brown), tot i que la seva principal intenció era destapar el seu negoci.
Per això, ha estat molt impactant veure que tornava a la ciutat per fer les coses bé, amb una feina seriosa i estable i la intenció de fer creure la Naiara que podien intentar una relació de nou. El problema és que ella ara surt amb el Karim (Moha Amazian), que no s’ha pres gens bé aquest retorn. La solució? La Mossa d’Esquadra ha fet les maletes i se n’ha anat una temporada a la comissaria de Tàrrega per aclarir-se.
Els dos nois s’han quedat a Barcelona intentant arreglar els seus problemes. És evident que no es poden ni veure i farien qualsevol cosa perquè la Naiara els triés. El Ferni té problemes econòmics per acabar de pagar el lloguer i va necessitar l’ajuda del Toni petit per intentar no recaure en el negoci de les drogues, però després que el noi li donés l’esquena, s’ha vist entre l’espasa i la paret i ha recaigut de nou. El problema és que tot ha coincidit quan just el Toni petit havia parlat amb la seva germana sobre la millora del Ferni i ella semblava que per fi s’havia decidit. Què faran quan descobreixin que ha tornat a traficar amb drogues?
Un error d’una amiga del Ferni podria destapar el gran secret
El Ferni ha intentat de totes les maneres possibles que ningú descobreixi que ha tornat al seu passat tèrbol. En el capítol d’aquest divendres 7 de novembre, el Karim i el Ferni han tingut un cara a cara d’allò més incòmode en què el Toni petit ha hagut d’intervenir com a mediador. El seu amic no pot veure el Ferni de cap manera i a més a més, s’ha rebotat amb Toni petit perquè li ha explicat a la seva germana que el Ferni, suposadament, està fent les coses bé.
La realitat és que les coses no podrien anar pitjor. El Ferni ha intentat deixar la feina de repartidor, però el seu contacte s’hi ha negat: si vol veure els diners, ha d’acabar totes les entregues. Ha començat a córrer la veu del seu retorn als negocis i la seva amiga Griselda, una de les clientes habituals del bar i que també feia entregues de droga en el passat, vol comprar-li alguna cosa. Ell s’hi ha negat completament i ha intentat convèncer-la perquè no recaigui en aquests mons tan foscos. La noia té problemes d’addicció i s’ha endut les claus del cotxe de Ferni per robar algunes pastilles. Es tracta d’una fórmula nova i en el moment que l’has tastat, han començat a fer efecte.
Totalment desubicada i amb un brot psicòtic, s’ha presentat a casa del Toni petit, que ha vist ràpidament que havia pres alguna droga. Per intentar que ella no sospités, ha fet veure que se’n prenia una i que sortirien junts de festa. Aprofitant que s’havia quedat quieta ha contactat algú perquè l’ajudin amb la noia. Qui creu que ha pogut donar-li drogues a la Griselda? Haurà lligat caps amb l’amistat entre la Griselda i el Ferni? Totes aquestes incògnites es quedaran obertes per a la pròxima setmana de capítols de Com si fos ahir.