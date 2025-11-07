Los viernes en Com si fos ahir siempre aportan un giro de guion inesperado. Los guionistas de la serie diaria de TV3 llevan años manteniendo esta pequeña tradición, guardar algún elemento o trama que deje a los espectadores bien enganchados a la pantalla para que piensen qué podría pasar a partir del lunes. Hay que estar muy atentos para no perderse ningún detalle porque de un momento a otro y sin avisar, los personajes encuentran pistas o reciben alguna noticia que les complicará mucho la vida. En esta novena temporada, el grupo de jóvenes de la ficción de TV3 tiene muchos frentes abiertos que tiene que gestionar: un retorno a un pasado turbio, los celos de un novio y el adiós de una chica que necesita aclararse. Ahora bien, las cosas todavía podrían ser mucho más difíciles.

El Ferni intenta alejarse de los problemas

Cuando nadie lo esperaba, el Ferni (Francesc Cuéllar) decidió que era un buen momento para volver a Barcelona y arreglar sus problemas. Uno de ellos era alejarse del trabajo traficando con drogas. Usaba su bar como guarida para administrar los paquetes y utilizaba perfiles jóvenes e inocentes para que se encargaran de hacer las entregas. Lo que él no contaba es que acabaría enamorándose de Naiara (Daniela Brown), aunque su principal intención era destapar su negocio.

El Ferni ha vuelto a ‘Com si fos ahir’ para recuperar la relación con Naiara | 3Cat

Por eso, ha sido muy impactante ver que volvía a la ciudad para hacer las cosas bien, con un trabajo serio y estable y la intención de hacer creer a Naiara que podían intentar una relación de nuevo. El problema es que ella ahora sale con Karim (Moha Amazian), que no se ha tomado nada bien este retorno. ¿La solución? La Mosso d’Esquadra ha hecho las maletas y se ha ido una temporada a la comisaría de Tàrrega para aclararse.

Naiara se reencuentra con un personaje peligroso de su pasado en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Los dos chicos se han quedado en Barcelona intentando arreglar sus problemas. Es evidente que no se pueden ni ver y harían cualquier cosa para que Naiara los eligiera. El Ferni tiene problemas económicos para terminar de pagar el alquiler y necesitó la ayuda de Toni petit para intentar no recaer en el negocio de las drogas, pero después de que el chico le diera la espalda, se ha visto entre la espada y la pared y ha recaído de nuevo. El problema es que todo ha coincidido cuando justo Toni petit había hablado con su hermana sobre la mejora de Ferni y ella parecía que por fin se había decidido. ¿Qué harán cuando descubran que ha vuelto a traficar con drogas?

El Ferni hace una primera entrega en ‘Com si fos ahir’ para conseguir dinero | 3Cat

Un error de una amiga del Ferni podría destapar el gran secreto

El Ferni ha intentado de todas las maneras posibles que nadie descubra que ha vuelto a su pasado turbio. En el capítulo de este viernes 7 de noviembre, Karim y Ferni han tenido un cara a cara de lo más incómodo en el que Toni petit ha tenido que intervenir como mediador. Su amigo no puede ver a Ferni de ninguna manera y además, se ha rebotado con Toni petit porque le ha contado a su hermana que Ferni, supuestamente, está haciendo las cosas bien.

Toni petit debe intervenir entre Karim y Ferni en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La realidad es que las cosas no podrían ir peor. El Ferni ha intentado dejar el trabajo de repartidor, pero su contacto se ha negado: si quiere ver el dinero, debe terminar todas las entregas. Ha empezado a correr la voz de su regreso a los negocios y su amiga Griselda, una de las clientas habituales del bar y que también hacía entregas de droga en el pasado, quiere comprarle algo. Él se ha negado completamente e intentó convencerla para que no recaiga en esos mundos tan oscuros. La chica tiene problemas de adicción y se ha llevado las llaves del coche de Ferni para robar algunas pastillas. Se trata de una fórmula nueva y en el momento que la ha probado, han comenzado a hacer efecto.

La Griselda ha sufrido un brote psicótico en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Totalmente desubicada y con un brote psicótico, se ha presentado en casa de Toni petit, que ha visto rápidamente que había tomado alguna droga. Para intentar que ella no sospechara, ha hecho ver que se tomaba una y que saldrían juntos de fiesta. Aprovechando que se había quedado quieta ha contactado a alguien para que le ayuden con la chica. ¿Quién cree que ha podido darle drogas a Griselda? ¿Habrá atado cabos con la amistad entre Griselda y Ferni? Todas estas incógnitas quedarán abiertas para la próxima semana de capítulos de Com si fos ahir.