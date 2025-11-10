La semana en Com si fos ahir ha comenzado con el regreso de una joven tras una escapada para aclarar sus sentimientos. Los personajes de la serie diaria de TV3 tienen por delante una semana muy completa. Una infidelidad tiene las horas contadas, un profesor obsesionado intentará encontrar respuestas y una alumna vivirá con angustia las atenciones y el afecto de un abogado que no capta las indirectas. Sea como sea, la gran protagonista del primer capítulo ha sido Naiara (Daniela Brown). Después de dejar la ciudad para aclararse sobre qué quería hacer con Karim (Moha Amazian) y Ferni (Francesc Cuéllar), parece que ha encontrado la respuesta correcta.

El triángulo amoroso de la temporada

Los más jóvenes de la serie que lidera las tardes en TV3 también tienen problemas. No solo la pandilla del Reina Sibil·la debe gestionar las complicaciones de su día a día, sino que sus hijos también tienen sus propias preocupaciones. Naiara cerró la octava temporada despidiéndose de la fugaz relación con Ferni, un chico propietario de un bar que servía de escondite para un negocio de tráfico de drogas. Después de intentar sacar a la luz este negocio y acabar enamorándose por el camino, eligió iniciar una relación formal con Karim, su compañero de la academia de Mossos d’Esquadra.

La Naiara y Karim pueden avanzar en su relación en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Los fans de Comsi pensaban que no lo volverían a ver, pero en un giro de guion inesperado, decidieron reincorporarlo cuando nadie lo esperaba. Ferni ha regresado a Barcelona con dos ideas muy claras: arreglar las cosas con la familia y recuperar la relación con Naiara. La situación, sin embargo, se ha ido complicando a medida que avanzaban las semanas. Ferni está ahogado por los gastos, Naiara se fue de la ciudad para terminar las prácticas de Mossa d’Esquadra en Tàrrega, dejando a Ferni y Karim tirándose los trastos a la cabeza. Para complicarlo aún más, Ferni ha recaído en su oscuro pasado y ha comenzado a traficar de nuevo para conseguir el dinero que necesita para pagar el alquiler.

El secreto de Ferni en ‘Com si fos ahir’ podría salir a la luz en cualquier momento | 3Cat

Los negocios de Ferni podrían estallar por culpa del brote de una amiga

El pasado viernes 7 de noviembre, Griselda, una amiga de Ferni, sufrió un brote psicótico después de intentar conseguir droga y robarla directamente de la furgoneta del chico. Totalmente fuera de sí, se presentó en casa de Toni pequeño (Oriol Cervera), que por fin había decidido aceptar que Ferni quizás se había rehabilitado y era un buen partido para su hermana. Lo que no sabe es que el chico ha recuperado los hábitos del pasado y es un secreto que podría estallar en cualquier momento. Ahora bien, ¿qué pensará Naiara?

La Griselda ha sufrido un brote psicótico en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

En el capítulo de este lunes 10 de noviembre, la chica ha vuelto a Barcelona después de las prácticas y parece que es el momento perfecto para saber qué ha decidido todos estos días: ¿se quedará con Karim y una relación estable o se arriesgará con un chico que aún esconde muchos secretos? En un primer momento, al poner un pie en casa, llamó a Karim para saber cómo estaba y buscar un día para verse. Parecía que había decidido apostar por la estabilidad y la comodidad, pero conociendo a Naiara, nada es tan fácil.

Ferni se reencuentra con Naiara en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Ferni es la persona que ha elegido Naiara

Toni (David Vert) quiere saber de una vez por todas qué ha decidido su hija. Él, a pesar de haber tenido sus diferencias con Karim, cree que es la opción correcta, pero parece que no conoce la personalidad fuerte y rebelde de su hija. Inventándose que tiene que irse porque ha quedado con las amigas, Naiara vuelve a casa para verse con Ferni. Allí le confiesa que está muy contenta de ver que vuelve a ser una persona legal y que Toni pequeño le ha estado informando de todo lo que ha pasado los días que ella ha estado fuera. ¿Alguien pensaba que el chico aprovecharía el momento para revelar que ha vuelto al negocio? Por fin ha conseguido que la chica lo elija por delante de Karim y no lo desaprovechará.

Naiara ha elegido a Ferni en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Parece que Naiara lo tiene muy claro, pero ¿quizás ha confiado ciegamente en las palabras de un chico que ha vuelto a delinquir? Habrá que esperar para saber cómo reaccionará su entorno y sobre todo, cuándo saldrá a la luz la verdad sobre un joven perseguido por su pasado.