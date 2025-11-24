De relacions n’hi ha de tota mena i cada parella estableix els límits o les condicions que acceptarien o pel contrari, que no perdonarien en un cas hipotètic que allò succeís. Fa uns dies, Joel Joan va passar pels sofàs de Bestial, el programa d’entrevistes i converses amb famosos que presenta Bibiana Ballbè a 3Cat. L’actor i director, molt estimat pels teleespectadors de la televisió pública catalana per crear una de les icones de la casa com és Plats Bruts ha respost algunes preguntes personals, com per exemple si seria capaç de perdonar una infidelitat.
Joel Joan seria capaç de perdonar una infidelitat?
Al Bestial, diversos famosos s’asseuen al costat de la presentadora per comentar temes, compartir algunes informacions personals o obrir-se en canal pel que fa a les relacions personals. L’actor fa 20 anys que comparteix la seva vida amb la també actriu Anna Sahun. De fet, tots dos compartien trama a Porca Misèria. Ella feia el paper de Laia, una investigadora que era parella del Pere Brunet, interpretat pel mateix Joel Joan.
En tot cas, en aquest episodi del programa d’entrevistes dels diumenges al vespre, Ballbè va rebre la visita de Joel Joan, Marc Clotet, Juan Avellaneda i Ares Teixidó. I què va respondre Joel Joan quan van preguntar si perdonaria una infidelitat? “Sí, perquè jo no concebo la parella com un lloc de prohibició o de possessió de l’altre”, ha començat a explicar. Ara bé, la seva reflexió va una mica més enllà.
L’actor aposta per relacions en què “no cal fer-ho tot junts” i en el seu cas aquesta dinàmica funciona després de portar més de dues dècades al costat de la seva parella. “A mi el que em funciona és que cadascú visqui la seva vida i tingui els seus secrets, per descomptat”. A més a més, afirma que ell també té els seus propis secrets. “No t’ho pots anar explicant tot”. Això de petit ho fas perquè són les primeres parelles i tal…”.
Diferents maneres de ser infidel
La seva reflexió va una mica més enllà d’estar d’acord o no pel que fa a perdonar una infidelitat. En el seu cas, creu que hi pot haver diferents maneres de ser infidel. “Pots ser infidel fent una birra amb algú”, enraona. La presentadora està d’acord i apunta que tot “depèn del que sentis”. “Depèn del que senti un o altre. Que això arriba a sexe? Això és secundari. Hi ha gent que hi arriba, hi ha gent que no, però la infidelitat ja ho és”, afirma. Tot plegat, una reflexió curiosa d’un dels actors que han marcat més d’una generació a Catalunya.