De relaciones hay de todo tipo y cada pareja establece los límites o las condiciones que aceptarían o, por el contrario, que no perdonarían en un caso hipotético que eso sucediera. Hace unos días, Joel Joan pasó por los sofás de Bestial, el programa de entrevistas y conversaciones con famosos que presenta Bibiana Ballbè en 3Cat. El actor y director, muy querido por los telespectadores de la televisión pública catalana por crear una de las icónicas series de la casa como es Plats Bruts, ha respondido algunas preguntas personales, como por ejemplo si sería capaz de perdonar una infidelidad.

Joel Joan sería capaz de perdonar una infidelidad?

En Bestial, varios famosos se sientan junto a la presentadora para comentar temas, compartir algunas informaciones personales o abrirse en canal en lo que respecta a las relaciones personales. El actor lleva 20 años compartiendo su vida con la también actriz Anna Sahun. De hecho, ambos compartían trama en Porca Misèria. Ella hacía el papel de Laia, una investigadora que era pareja de Pere Brunet, interpretado por el mismo Joel Joan.

Joel Joan y Anna Sahun eran pareja en ‘Porca Misèria’ | 3Cat

En todo caso, en este episodio del programa de entrevistas de los domingos por la noche, Ballbè recibió la visita de Joel Joan, Marc Clotet, Juan Avellaneda y Ares Teixidó. ¿Y qué respondió Joel Joan cuando le preguntaron si perdonaría una infidelidad? «Sí, porque yo no concibo la pareja como un lugar de prohibición o de posesión del otro», comenzó a explicar. Ahora bien, su reflexión va un poco más allá.

El actor apuesta por relaciones en las que «no es necesario hacerlo todo juntos» y en su caso esta dinámica funciona tras llevar más de dos décadas al lado de su pareja. «A mí lo que me funciona es que cada uno viva su vida y tenga sus secretos, por supuesto». Además, afirma que él también tiene sus propios secretos. «No puedes estar contándolo todo». Eso lo haces de pequeño porque son las primeras parejas y tal…».

Diferentes maneras de ser infiel

Su reflexión va un poco más allá de estar de acuerdo o no en cuanto a perdonar una infidelidad. En su caso, cree que puede haber diferentes maneras de ser infiel. «Puedes ser infiel tomando una cerveza con alguien», razona. La presentadora está de acuerdo y apunta que todo «depende de lo que sientas». «Depende de lo que sienta uno u otro. ¿Que eso llega a sexo? Eso es secundario. Hay gente que llega, hay gente que no, pero la infidelidad ya lo es», afirma. En definitiva, una reflexión curiosa de uno de los actores que han marcado más de una generación en Cataluña.