La programación de TV3 para esta temporada ha levantado cierta polvareda entre la audiencia. El estreno del nuevo programa de Bibiana Ballbè no ha despertado mucho interés entre los televidentes. De hecho, el primer programa de Bestial registró un 9,9% de share de media y en el segundo programa del siguiente domingo se quedó con un 5,2%, hundiéndolo aún más.

Esta semana, los invitados que ha traído han dejado muchos titulares para comentar, sobre todo los fans del Barça. Al lado de la presentadora han estado Soraya, Santi Millán, Judit Mascó y Joan Laporta. La visita del presidente del Barça ha dejado muchos comentarios en las redes, pero uno de los aspectos que han puesto sobre la mesa ha sido cierta incomodidad que se ha percibido y comentarios que lo han descolocado. El talk show lleva a los invitados para hablar de temas diversos, entre los cuales hay aspectos de su vida privada, parejas, preferencias, comentarios y debates, entre otros. Ahora bien, parece que Joan Laporta no ha terminado de entender la dinámica.

Bibiana Ballbé mejora las audiencias de ‘Bestial’ | 3Cat

Joan Laporta, gran protagonista del tercer programa de ‘Bestial’

En un par de ocasiones, Laporta se ha encontrado con que la conversación y la dinámica de la entrevista parecía más bien una terapia de grupo. «Es un coaching de esos tan aburridos», exclamó el presidente blaugrana tras escuchar las palabras de Santi Millán en las que hacía referencia a que «saldría mejor» después del programa.

Joan Laporta sentencia el #Bestial3Cat visiblemente incómodo con las preguntas de Bibiana Ballbè



"¿Esto es una terapia de grupo? ¡Parece un coaching de esos tan aburridos!" pic.twitter.com/QTKelEOsTD — Marc Larroya TV (@mlarroyatv) October 12, 2025

Una de las conversaciones en clave de humor ha sido entre Santi Millán y Joan Laporta. El actor, preguntado por la presentadora sobre por qué no podría ser presidente del Barça, exclamó que no se veía en el cargo. Laporta, resaltando que Millán es una persona atlética, afirmó que podría ser presidente. «Ya ves que para ser presidente del Barça no hace falta ser un atleta, no es lo que se pide», expresó ante la cara de sorpresa del presidente, que tomó el comentario en broma, explicando que él había sido deportista y muy fan del fútbol.

Joan Laporta, Santi Millán, Soraya y Judit Mascó, invitados de ‘Bestial’ | 3Cat

También, en un momento del programa, Ballbè quiso saber si Laporta se sentía más mentiroso o más egoísta. Él negó ser ambas, pero en caso de elegir el egoísmo, expresó que era una visión más global. «No ser egoísta con cosas tuyas, es un egoísmo de defender lo que tienes». La presentadora repreguntó: «¿De priorizarte?», y Laporta respondió de manera contundente: «Seguimos con la clase de coaching y no entiendo nada», espetó, y viendo la situación, sus compañeros intentaron reconducir la conversación.

Una cierta mejora en las audiencias

Esta semana, los datos de audiencia han mejorado respecto a la semana anterior: en este programa han conseguido un 8,7% de cuota de pantalla, según ha confirmado la cadena a este diario. La semana anterior emitieron el programa en una franja diferente, a las 23:15 horas. La cuota de pantalla que obtuvieron en global fue de un 5,2% de media, pero en el gráfico detallado al que tuvo acceso El Món se observaba cómo la emisión terminó con un 3,5% del share.

Ahora bien, la visita del presidente blaugrana y la respuesta de Joan Laporta en la que calificaba de «grupo de terapia» la conversación, ha levantado cierta polvareda entre los televidentes, que han manifestado sus quejas en las redes. «Hay una regla que no falla, cuanto más ríe una presentadora, menos tiene que decir», «La risa histérica de la presentadora es el barómetro del programa», «¿De verdad que no tienen nada mejor para ofrecer al televidente, siempre las mismas caras, no tienen nada más original?», «No puedo con Bibiana Ballbè, esta sobreactuación constante», han escrito algunos usuarios en las redes sociales. Sea como sea, en esta tercera semana de emisión el Bestial ha remontado unos puntos en cuanto a las audiencias anteriores, una noticia positiva teniendo en cuenta las críticas que ha recibido anteriormente.