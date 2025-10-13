La programació de TV3 per a aquesta temporada ha aixecat certa polseguera entre l’audiència. L’estrena del nou programa de Bibiana Ballbè no ha despertat gaire interès entre els teleespectadors. De fet, el primer programa de Bestial va registrar un 9,9% de share de mitjana i en el segon programa del següent diumenge va quedar-se amb un 5,2%, enfonsant-lo encara més.
Aquesta setmana, els convidats que ha portat han deixat molts titulars a comentar, sobretot els fans del Barça. Al costat de la presentadora han estat Soraya, Santi Millán, Judit Mascó i Joan Laporta. La visita del president del Barça ha deixat molts comentaris a les xarxes, però un dels aspectes que han posat damunt la taula ha estat certa incomoditat que s’ha percebut i comentaris que l’han descol·locat. El talk show porta els convidats per parlar de temes diversos, entre els quals hi ha aspectes de la seva vida privada, parelles, preferències, comentaris i debats, entre d’altres. Ara bé, sembla que Joan Laporta no ha acabat d’entendre la dinàmica.
Joan Laporta, gran protagonista del tercer programa del ‘Bestial’
En un parell d’ocasions, Laporta s’ha trobat que la conversa i la dinàmica de l’entrevista semblava ben bé una teràpia de grup. “És un coaching d’aquests tan avorrits”, ha exclamat el president blaugrana després de sentir les paraules de Santi Millán en què feia referència al fet que “sortiria millor” després del programa.
Joan Laporta sentencia el #Bestial3Cat visiblement incòmode amb les preguntes de Bibiana Ballbè— Marc Larroya TV (@mlarroyatv) October 12, 2025
"Això és una teràpia de grup? Sembla un coaching d'aquests tan avorrits!" pic.twitter.com/QTKelEOsTD
Una de les converses en clau d’humor ha estat entre Santi Millán i Joan Laporta. L’actor, preguntat per la presentadora sobre per què no podria ser president del Barça, ha exclamat que no s’hi veia. Laporta, realçant que Millán és una persona atlètica, ha afirmat que podria ser president. “Ja veus que per ser president del Barça no cal ser un atleta, no és el que es demana”, ha expressat davant la cara de sorpresa del president, que s’ha pres el comentari de broma, explicant que ell havia estat esportista i molt fan del futbol.
També, en un moment del programa, Ballbè ha volgut saber si Laporta se sentia més mentider o més egoista. Ell ha negat ser totes dues, però en cas de triar l’egoisme, ha expressat que era una visió més global. “No ser egoista amb coses teves, és un egoisme de defensar el que tens”. La presentadora ha repreguntat: “De prioritzar-te?”, i Laporta ha respost de manera contundent: “Seguim amb la classe de coaching i no entenc res”, ha etzibat, i veient la situació, els seus companys han intentat reconduir la conversa.
Una certa millora en les audiències
Aquesta setmana, les dades d’audiència han millorat respecte a la setmana anterior: en aquest programa han aconseguit un 8,7% de quota de pantalla, segons ha confirmat la cadena a aquest diari. La setmana anterior van emetre el programa en una franja diferent, a les 23:15 hores. La quota de pantalla que van obtenir en global va ser d’un 5,2% de mitjana, però a la gràfica detallada a la qual va tenir accés El Món s’observava com l’emissió va acabar amb un 3,5% del share.
Ara bé, la visita del president blaugrana i la resposta de Joan Laporta en què titllava de “grup de teràpia” la conversa, ha aixecat certa polseguera entre els teleespectadors, que han manifestat les seves queixes a les xarxes. “Hi ha una regla que no falla, quan més riu una presentadora, menys té a dir”, “El riure histèric de la presentadora és el baròmetre del programa”, “De debò que no tenen res més bo per oferir al teleespectador, sempre les mateixes cares, no tenen res més original?”, “No puc amb la Bibiana Ballbè, aquesta sobreactuació constant”, han escrit alguns usuaris a les xarxes socials. Sigui com sigui, en aquesta tercera setmana d’emissió el Bestial ha remuntat uns punts pel que fa a les audiències anteriors, una notícia positiva tenint en compte les crítiques que ha rebut anteriorment.