Joel Joan se enfrenta a uno de los retos más complicados de su carrera, el que llega tras muchos años en primera línea. Él, que ha hecho tanta comedia, tenía ganas de cambiar de registro y mostrar que no lo tiene todo hecho todavía a los 55 años. En una entrevista muy hilarante en El Suplement de Catalunya Ràdio, se ha sincerado sobre «la presión psicológica» que siente ahora que ha dado el paso de protagonizar ocho personajes diferentes en un monólogo que trae el clásico de Vània al siglo XXI. Estará allí todo un mes en el Teatro Romea de Barcelona, un trabajo que ha aceptado porque es un «ansioso» que quería tener «muchas horas al día ocupadas«: «Impresiona tener delante una montaña de esas del Killian Jornet. Solo podré enfadarme conmigo mismo, exacto, y mira que yo cojo unos enfados conmigo mismo cuando fallo, cuando me quedo en blanco, cuando no recuerdo… Me exijo mucho a mí mismo«.

Le hace gracia poder salir de su zona de confort, de su imagen de cómico: «Me apetece trabajar la parte más dramática de mí mismo porque hace mucho tiempo que hago lo contrario». Joel Joan tiene claro que es un privilegiado por poder escoger qué obra hacer en cada momento, aunque al mismo tiempo confiesa que creía que llegaría a los 55 años con todo hecho y no ha sido así: «Aún tengo que esforzarme mucho, reinventarme… No me llama todo el mundo«.

En esta intervención en la emisora pública, Joel Joan ha reconocido que la fama le llegó «demasiado pronto«: «No estaba preparado para Plats bruts, me sorprendió mucho. Pero yo siempre he sido muy ambicioso y tenía muchas ganas de ser una superestrella«. Tenía claro que nunca lo sería si no salía de Cataluña, por lo que hizo carrera en castellano y también intentó hacer una incursión americana cuando hizo una película en Hollywood o un film con Javier Bardem. Ahora, cree que ha sido positivo para él no llegar tampoco tan lejos: «No cuajó, pero muchas veces pienso que menos mal que me he quedado a medio camino porque eso me ha permitido tener una vida.«.

Ha habido un momento muy curioso, cuando Joel Joan ha criticado las preguntas de Roger Escapa. Sobre todo, cuando el presentador ha querido saber si le preocupa tener pánico escénico: «Vete a la mierda. ¿Qué es esta pregunta? No fastidies. Vienes aquí a que te hundan la moral. ¿Esta pregunta te la han escrito o es tuya?«, le ha espetado. Y es que este es un tema espinoso, ya que en el pasado sufrió pánico escénico: «Yo he tenido pánico escénico durante una época de mi vida, sí. Lo hemos superado porque no hay más remedio, te haces mayor…».

«Hay un punto en la juventud que tienes una inconsciencia maravillosa y te lanzas a la piscina. Pero, después, cuando te haces mayor ves el abismo. Ponerse delante del público siempre es muy expuesto y pienso que el mayor valor que tenemos los actores es decir aquello que te has aprendido de memoria delante del público», ha explicado.

Joel Joan se ha sincerado en una entrevista en El Suplement | Catalunya Ràdio

Joel Joan lamenta que lo critiquen por las declaraciones que concede

Una de las partes más impactantes de la entrevista ha tenido que ver con las críticas que ha recibido por las declaraciones que ha concedido en alguna ocasión: «Aquí lo que queremos son actores blancos que no signifiquen, que no incomoden y que siempre hablen de lo que toca. Si te ven pensar un poco o que sales de la norma y dices cosas que no están bien vistas o no son el mainstream, este es un trabajo donde puedes ver que te hagan el vacío«. «Se me orinan muy a menudo, normalmente voy muy orinado como catalán. Se nos orinan en la cara y dicen que llueve«, ha soltado.

Joel Joan está nervioso porque es de aquellos que creen que tiene mucho peso el último trabajo que hagas, aunque hayas tenido una carrera meteórica: «Si ahora la lío, no invalidará el resto de lo que he hecho pero… un poco sí. Los actores vamos evolucionando con el tiempo. Puedes quedarte atascado en tu zona de confort o dejar de ir por el camino fácil».