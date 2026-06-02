Ivonne Reyes, operada d’urgència després de l’accident a ‘Supervivientes’
Jennifer Navarro
02/06/2026 15:46

Ivonne Reyes ha publicat una foto des de l’hospital i ha confirmat que ha hagut de ser operada d’urgència per culpa de l’accident que va patir a Supervivientes. La tertuliana de televisió estava disputant un dels jocs de recompensa del concurs quan, de sobte, va ensopegar i va caure a l’aigua en un impacte molt fort que va fer que esclatés en un crit de dolor molt fort.

Des de casa va ser evident que podia haver-se fet mal de debò i, efectivament, la presentadora va aturar el joc per demanar que els metges entressin en directe a atendre-la. L’ensurt va ser fort, fins al punt que van haver d’evacuar-la d’urgència perquè s’havia fet un traumatisme a la cama. Després de sotmetre-la a les proves pertinents, van veure que no podria continuar aquesta aventura televisiva a Hondures perquè necessitava ser operada i era millor que ho fes a Espanya.

Ivonne Reyes ha tingut la cama fracturada aquesta setmana - Telecinco
En el seu comiat forçós, Ivonne Reyes va mostrar-se molt enfadada amb la cama tot embenada: “Sento ràbia, impotència i tristesa”. Als 58 anys, ara ha compartit imatges des del centre mèdic que confirmen que el traumatisme va ser més fort del que creien inicialment perquè li ha causat una fractura que ha requerit d’una intervenció quirúrgica.

Ivonne reyes publica fotos abans d'entrar a quiròfan - Instagram
La tertuliana ha patit per culpa de la fractura que es va fer a Supervivientes - Instagram
Com es troba Ivonne Reyes després de l’operació quirúrgica?

En les imatges que ha compartit a Instagram, se la veu amb un gorro quirúrgic tot just abans d’entrar a quiròfan amb cara de preocupació. Tot ha anat bé, afortunadament, tal com ha reconegut ella mateixa: “Família i amics, gràcies a Déu m’han operat. Gràcies als meus metges i a tot el seu equip”.

Ara està descansant i centrada en la seva recuperació, uns dies complicats en els que ha estat rebent missatges d’estima i bons desitjos de companys de televisió i també de gent anònima.

El pitjor moment d'Ivonne Reyes: "He estat a punt de morir"
La presentadora treu a la llum el problema de salut que ha patit, el que podria haver tingut conseqüències fatals
"Jo deixo de treballar amb ella perquè perdo la confiança, perquè ella no és sincera 100%", assegura
"El meu fill es mantindrà al marge de tot això", assegura la model
La veneçolana ha pres una decisió molt sorprenent que ho canvia tot

