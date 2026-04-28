Ivonne Reyes ha impactat moltíssim amb el testimoni que ha deixat anar a Supervivientes, quan li han demanat que recordés quin ha estat el pitjor moment de la seva vida. I la presentadora ha tingut molt clar quan va tocar fons, ja que la seva no ha estat una vida d’aquelles de color de rosa precisament. Quan ha hagut de participar al pont de les emocions, ha acabat posant la pell de gallina quan ha dit que encara no es creu haver estat un personatge de televisió exitós.
Després d’encadenar uns quants programes, la gent va oblidar-se d’ella i aquesta caiguda no és fàcil: “La gent va oblidar-se de mi i, a més a més, jo també vaig oblidar-me de mi mateixa. Vaig allunyar-me de tot el que m’havia fet il·lusió i vaig oblidar-me de la meva professió o de viure. Quan no surts a la televisió, quan no et truquen, quan no hi ets… és dur”.
Ella que havia fet tants diners a la petita pantalla, va veure’s sense ofertes i amb problemes econòmics molt greus. No havia tingut una educació financera, tampoc, així que va arribar a quedar-se en bancarrota: “Estava arruïnada totalment. No havia malbaratat els diners, però havia regalat viatges i havia donat els millors estudis al meu fill”.
Ivonne Reyes i els problemes de salut que ha arrossegat els últims anys
Com els va superar, tots aquests problemes, la Ivonne Reyes? Sorprenentment, dissimulant: “Vaig intentar treure la part positiva de tot allò perquè el meu fill no s’adonés que estava tan malament la cosa. Sempre he plorat sola, apartada perquè volia mantenir la meva imatge bé per si em tornaven a trucar. M’ha costat molt, ja que acabes cansada”.
I tota aquesta situació va acabar afectant la seva salut, també: “El cansament físic m’ha comportat diferents malalties, fins al punt que he estat a punt de morir tres vegades“. No tenia ganes de fer res, no tenia ganes d’estar present, de fer esport, de sortir al carrer. L’ha salvat tenir el seu fill, l’única esperança en un moment molt complicat en què estava totalment enfonsada. De la depressió forta i aquest declivi, a una septicèmia greu que va fer que estigués ingressada durant 10 dies a l’UCI amb febres molt altes i de la qual va trigar gairebé tres anys a recuperar-se del tot.
Ara comença a veure la llum al final del túnel, sobretot perquè torna a tenir feina gràcies a aquesta participació a Supervivientes que confia que li obri portes a tornar a altres programes.