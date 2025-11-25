Des de petits ens intenten ensenyar a no mentir. Frases com abans s’atrapa un mentider que un coix s’han convertit en dites molt conegudes que els personatges de Com si fos ahir se salten a la gresca. Els hi és igual tenir problemes després o haver de buscar-se la vida per resoldre els conflictes més tard. Potser si fossin sincers des d’un principi acabarien abans amb tot plegat, però llavors quina gràcia tindria veure’ls patir una estona. Els personatges de la sèrie diària de TV3 exploren la mentida des de dues perspectives, per fer realitat un somni i per orquestrar una estratègia que els ajudi a exculpar-se.
La Itziar vol ser mare i busca la manera d’encobrir-ho
La Itziar (Mar Ulldemolins) ha estat una de les grans sorpreses de la sèrie catalana. Una xef que va posar el primer peu al Comsi de molt mala manera: vivia dins un cotxe perquè havia deixat el seu restaurant de luxe a Suècia per culpa dels deutes. La seva intenció era cobrar l’herència de la mare que acabava de morir i recuperar-se, però al final la seva personalitat esbojarrada i incontrolable ha aconseguit seduir els guionistes, que l’han convertit en un indispensable de la Barnateca.
Ben bé podria competir amb l’Eva (Alícia González Láa) pel que fa a l‘historial catastròfic de relacions amoroses. Les seves parelles sempre acaben deixant-la, si no és perquè ella es torna mig boja, és perquè les noies tornen amb la seva ex. L’últim cas ha estat amb la Foix (Nausicaa Bonnín), de qui semblava que podria enamorar-se de per vida. Un cop trencada la relació i tota feta un nyap perquè s’havia quedat sola un cop més, va decidir canviar la seva vida i fer alguna cosa productiva. Quina decisió podia triar? Anar-se’n de retir espiritual? Adoptar un gat? Després de rumiar-ho molt ha decidit ser mare, però per aconseguir-ho s’ha deixat l’honestedat a la butxaca.
Mentides benintencionades per fer realitat el seu somni
En un primer moment va comentar-ho amb la Patri (Lua Amat), qui no acabava de veure amb bons ulls aquesta idea. Coneixent com és la xef, serà capaç d’afrontar el que suposa ser mare d’una criatura? Després de molts dubtes i ocultar-ho a la Cristina (Carlota Olcina) sembla que per fi ha decidit fer el pas. Tot l’embolic del Quique (Biel Duran), la suposada paternitat de l’Adrià i els discursos de mare orgullosa de la sòcia de la Barnateca han estat clau per impulsar-la a fer el pas.
A l’inici va demanar un avançament del sou a la Cristina per unes intervencions al dentista, però aviat la seva mentida va començar a fer-se incontrolable. Un llibre sobre maternitat a la Barnateca, que després ha aparegut sospitosament al pis de l’Ivan i els símptomes després de fer-se proves per a la inseminació han estat clau per destapar el seu secret. En el capítol d’aquest dimarts 25 de novembre la Itziar ho ha confessat tot davant la Cristina, que no ha pogut fer més que animar-la en aquest camí tan dur i vulnerable que és aconseguir portar una criatura al món.
Les mentides esquitxen la consultoria
L’altra cara de la mentida la protagonitza més d’un personatge. El que havia estat un intent de protecció del Jordi (Andrés Herrera) i el Miquel (Eduard Farelo) per evitar que la Gina (Meritxell Huertas) descobrís que ells eren els culpables de l’accident que l’ha deixat sense audició a l’oïda, cada cop s’embolica més. L’Empar (Rosa Boladeras) no se n’ha pogut estar i ha intentat confessar la veritat més d’un cop. Per la seva banda la Noe (Elena Gadel) ha decidit que és millor idea deixar-ho estar perquè no podran canviar el que ha passat. Són tots una colla de mentiders i és evident que els guionistes no els deixaran estar fins que tot esclati.
No és només l’embolic que tenen per culpa de l’accident provocat per una escopeta de balins, sinó que a més a més han amagat davant tothom que el concurs públic al qual van presentar-se amb la consultoria està manipulat. Tenien un contacte dins el grup d’avaladors de propostes i ara que han guanyat, l’Empar creu que això els ha beneficiat. També va intentar denunciar-los, però la seva jugada no va sortir bé. Cada cop que intenta perjudicar-los i explicar les seves estratègies, el Miquel aconsegueix salvar-ho in extremis. Amb totes les mentides que tenen pel mig, és evident que en algun moment els esclatarà a la cara alguna d’elles.
El principal problema que tenen -a més a més de controlar l’Empar i fer-la callar- és estar atents per veure els moviments de la Gina. La seva actitud ha canviat moltíssim, se la veu més feliç des que fa servir audiòfons i fins i tot ha organitzat activitats benèfiques per recollir diners per a una associació de persones amb sordesa. El problema és que tampoc sembla disposada a oblidar el que ha passat i vol els culpables del seu accident ben aviat.
Els veritables responsables han intentat tapar-ho tot, però com si fos una mina, un pas en fals podria fer-ho saltar tot pels aires. L’ambient a la consultoria tampoc millora, l’Empar a punt de sortir corrents i penjar una pancarta al bar Flora que expliqui tot el que estan ocultant, la Noe nerviosa i el Miquel mig paranoic perquè creu que el Jordi podria revelar-ho tot ara que torna a ser parella de la Gina. Tot plegat una bola de mentides i enganys que els deixaran molt mal parats.
Dues maneres de mentir. Mentides petites que no fan mal i que són un coixí davant un canvi vital com el que afronta la Itziar. L’altra cara, la de l’engany i l’estratègia per no assumir responsabilitats. Quan sortirà tot a la llum a Com si fos ahir?