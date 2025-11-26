Una trama plana i senzilla no casa gaire amb l’esperit de Com si fos ahir. Limitar-se a deixar històries del dia a dia sense extreure’n el suc és com desaprofitar una bona oferta al súper. Seria una decepció pels fans de la sèrie diària que esperen cada migdia quin nou embolic tenen els amics de la colla del Reina Sibil·la. Aquesta temporada les parelles estan al límit, si bé perquè una infidelitat ha desmuntat la gran història d’amor de la Sílvia (Montse Germán) i el Francesc (Eduard Buch), o bé perquè la trama del Salva (Ernest Villegas) amb l’Aina (Tai Fati) està a punt de canviar-ho tot.
Els guionistes del Comsi aprofiten temes actuals o nous estils per introduir-los en la rutina dels seus personatges, de manera que temes que podrien considerar-se tabú o que simplement potser fan vergonya, aquí poden perdre l’estigma que els envolta. Sigui com sigui, aquesta temporada els matrimonis oberts irrompem a la sèrie, amb dos exemples similars, però que poden desembocar en dues trames diferents que involucren un parell d’amics de la colla.
Quins límits marquen la relació del Miqui i la Neus?
Com si fos ahir és un conglomerat d’ingredients que aporten el punt just perquè tot l’engranatge funcioni de manera correcta. Les relacions, el dia a dia a la feina, les mentides i els secrets formen part de les seves dinàmiques habituals, però sovint sumar-ne algun gir especial ho fa més interessant. L’Eva (Alícia González Láa) i l’Andreu (Marc Cartes) són dos dels grans solters de la temporada, però des de fa unes setmanes comencen a experimentar certs canvis que podrien donar molt joc. En el cas de l’infermer que havia estat un dels grans trencacors de la ficció de TV3, fa mesos que el veiem més sol que un mussol. Quan els seus amics fan i desfan relacions com qui es menja unes pipes, ell està més centrat en la feina o en altres problemes personals. Fins ara.
La seva nova feina dins l’assaig sobre l’Alzheimer que capitaneja la Neus (Mercè Martínez) no va començar de la millor manera. Es portaven com el gat i el gos i la seva manera de treballar els feia discutir tota l’estona. Potser adonar-se que en el fons no eren tan diferents i tenien coses en comú els va fer veure que hi podria haver alguna cosa més entre ells. Bàsicament, es van fer un petó després d’anar a sopar i ara es comporten com adolescents perquè no entenen què vol dir tot plegat. En aquest punt entra en joc una de les relacions amb límits oberts de la sèrie.
La Neus i el Miqui (Adrià Collado) sempre han estat molt clars sobre el seu matrimoni. Tot i que s’estimen i no volen separar-se, tenen certa llibertat per tenir aventures o experiències esporàdiques. Ara bé, quan en aquestes condicions no s’estipula la clàusula respecte a embolicar-se amb la parella del teu cunyat, aquí arriben els problemes. En la vuitena temporada, la Sílvia i el Miqui van tenir una aventura tòrrida d’amagat dels dos germans. El resultat de tot plegat? La Neus a punt de llançar-li una pedra al cap a la Sílvia, el Miqui fent les maletes per anar-se’n a Austràlia i la Sílvia intentant salvar el que quedava de relació amb el Francesc. Tant per tant, no ha servit ben bé de res perquè l’home l’ha deixat tirada per anar-se’n amb la seva ex.
Tornant al present, l’Andreu i la Neus tenen molta química -sorprenent-, fins i tot més que la que té amb el seu marit, que s’ha estat gratant la figa a l’altra punta del món mentre ella feia de mare, cunyada, germana i científica. Ara que el Miqui ha tornat a Barcelona les coses s’han complicat una mica. Com funcionen els seus límits si l’Andreu sent alguna cosa més seriosa per la Neus i ella vol mantenir el matrimoni? Funcionaria una relació a dues bandes tenint en compte la personalitat de tros de pa que té l’infermer? En el capítol de dimecres dia 26 han intentat posar la situació damunt la taula i la Neus ha estat molt clar, el seu matrimoni va per davant i creu que el que tenen amb l’Andreu és tan especial que no és possible compaginar-ho.
L’Eva experimenta amb el Javi, el marit de la Sussy
L’altra trama que ha irromput amb força a la sèrie és l’aventura experimental de l’Eva. Després de trencar tots els records i convertir-se amb un dels personatges que té pitjor historial amorós, la treballadora del gimnàs ha intentat refer-se provant sort amb les aplicacions de cites a cegues i lligant a la feina. El resultat ha estat un desastre, com era d’esperar. En tot cas, conèixer una nova osteòpata l’ha fet obrir els ulls en una nova forma de viure la seva sexualitat. La Sussy a més a més d’arreglar-li les contractures a l’esquena l’ha convidat a conèixer els clubs d’intercanvi de parelles i deixar-se seduir per altres persones que són molt obertes en aquestes dinàmiques. Ara bé, al Comsi no podia ser tan senzill.
La seva primera nit en un club va triomfar amb un home de qui només podia parlar meravelles fins que va presentar-se l’endemà al gimnàs al costat de la Sussy. El Javi era el seu marit i havien acordat que per facilitar-li l’experiència ell lligaria amb ella. En un principi no s’ho va prendre gens bé, però l’home sembla més interessat del que voldria l’Eva.
L’ha convidat a una nova nit als clubs nocturns, fins i tot quan la seva dona no hi pot anar. La seva història s’està complicant cada cop més, el Javi vol quedar amb ella més sovint, però si el matrimoni és obert i tenen les regles pactades, no hi hauria d’haver cap problema, oi? L’Eva s’acabarà penjant d’aquest home? La veurem en una relació poliamorosa? Tot pot passar aquesta temporada a la sèrie diària de TV3.